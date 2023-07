Odesoje – didelio masto korupcijos byla: milijonus pavogęs kariuomenės vadas dingo kaip į balą

„Teisėsaugos pareigūnai šiandien man pranešė apie situaciją, susijusią su buvusiu Odesos karo vadu. Jam pranešta apie įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir karinės tarnybos tvarkos pažeidimo faktų. Logiška, kad ši istorija neturėtų baigtis vien jo paleidimu“, – vaizdo pranešime sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Jis pažymėjo, kad Valstybinis tyrimų biuras ir Generalinė prokuratūra tęsia būtinus tyrimo ir procesinius veiksmus. Prezidentas pridūrė, kad teisėsaugos institucijos tikrai pateiks visas detales, kurios gali būti paviešintos.

„Apskritai tęsiamas teritorinių komplektavimo centrų, t. y. kariuomenės verbavimo biurų, patikrinimas. Ir kiekvienas toks pažeidimas kur nors karinėje hierarchijoje, kiekvienas bandymas ten kaip nors praturtėti žemina mūsų karius, mūsų didvyrius. Atsakomybė už pažeidimus yra neišvengiama“, – pabrėžė valstybės vadovas.

Tuo pat metu Valstybinio tyrimų biuro paskelbtame pranešime pažymima, kad biuro darbuotojai pranešė apie įtarimus buvusiam Odesos regioninio teritorinio įdarbinimo ir socialinės paramos centro vadovui. Jis įtariamas neteisėtu praturtėjimu šimtais milijonų grivinų ir sąmoningu vengimu atlikti tarnybą.

Pažymima, kad ikiteisminio tyrimo metu GBI surinko didžiulę savo įrodymų bazę. Siekiant visapusiško ir nešališko tyrimo, taip pat buvo ištirti žiniasklaidos pranešimai. Be to, bus tiriama Nacionalinės korupcijos prevencijos agentūros medžiaga, kurioje taip pat nustatyta buvusio Odesos kariuomenės vado neteisėto praturtėjimo už daugiau nei 188 mln. grivinų (4.6 mln. eurų) požymių.

Visų pirma, vienas iš žurnalistinių tyrimų parodė, kad kariuomenės vado motina pernai tapo daugiau nei 4 mln. eurų vertės gyvenamojo namo Ispanijoje savininke. Taip pat paaiškėjo, kad, be elitinio užsienio nekilnojamojo turto, šiemet ji taip pat įsigijo automobilį „Mercedes-Benz EQV“ už beveik 3 mln. grivinų (daugiau nei 70 tūkst. eurų).

„Vėliau teisėsaugininkai nustatė, kad ir buvusio kariuomenės vado uošvė per pastaruosius kelerius metus tapo brangių automobilių parko savininke, neturėdama tam pakankamai teisėtos kilmės lėšų. Į sąrašą pateko: „Toyota Land Cruiser Prado“, „Mercedes-Benz G 63 AMG“, „Toyota Land Cruiser“, – teigiama pranešime.

Tuo pat metu buvusio kariuomenės vado žmona taip pat įsigijo brangaus nekilnojamojo turto užsienyje – 737 tūkst. eurų vertės biuro patalpas Ispanijoje, taip pat neturėdama tam pakankamai teisėtos kilmės lėšų ir pajamų.

Taigi buvęs kariuomenės vadas įtariamas tuo, kad asmuo, įgaliotas vykdyti valstybės funkcijas, įgijo turto, kurio vertė viršija jo teisėtas pajamas daugiau kaip 6,5 tūkst. neapmokestinamųjų minimalių gyventojų pajamų (Ukrainos baudžiamojo kodekso 368–5 straipsnis).

Be to, jis įtariamas kario neatvykimu laiku į tarnybą be pateisinamos priežasties karo padėties sąlygomis, o tai yra baudžiamasis nusikaltimas (Ukrainos baudžiamojo kodekso 407 straipsnio 5 dalis), ir karinės tarnybos vengimu apgaule, padarytu karo padėties sąlygomis (Ukrainos baudžiamojo kodekso 409 straipsnio 4 dalis). Šiuose straipsniuose numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 10 metų.

Įtariamojo buvimo vieta tikslinama. Tęsiami tyrimo veiksmai.