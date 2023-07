Žiniasklaida: Kinija Rusijai tiekia bepiločius orlaivius, dalis neperšaunamoms liemenėms ir termovizorius

Portalo „Politico“ medžiagoje nurodoma, kad Kinija ir toliau tiekia Rusijai nemirtiną, bet kariniu požiūriu naudingą įrangą, kuri daro didelę įtaką Rusijos ir Ukrainos karo eigai. Tuo pat metu Ukrainos importas smarkiai sumažėjo.

Vien 2023 m. Rusija importavo kiniškų bepiločių orlaivių už daugiau kaip 100 mln. dolerių – 30 kartų daugiau nei Ukraina. Kinijos keramikos, importas į Rusiją padidėjo 69 proc., o eksportas į Ukrainą sumažėjo 61 proc. Ši medžiaga yra naudojama neperšaunamoms liemenėms gaminti.

Tarp Kinijos bendrovių, pastebėtų tiekiančių įrangą rusams, yra ir „Shanghai H Win“. Administracija žurnalistams negalėjo aiškiai paaiškinti, kaip atsitiko, kad jų prekės atsidūrė pas rusus.

Žurnalistai išnagrinėjo įmonės dokumentus ir padarė išvadą, kad šimtus tūkstančių neperšaunamų liemenių ir šalmų pirko Sibire registruota Rusijos „vienadienė“ įmonė „Silva“. Be to, „Rika“ dalyvavo perkant 11 mln. dolerių vertės termovizorius iš „Shanghai H Win“.

Maskvos „Legittelecom“ figūravo perkant 100 tūkst. šalmų ir tiek pat uniformų iš „Deekon Shanghai“, o Rostovo „Positron“, įkurta tik 2021 m. kovą, 2022 m. lapkritį ir gruodį iš Kinijos įmonės „Beijing KRNatural“ importavo „šalmus“, „įvairios keramikos“ ir kitų prekių (įskaitant dronus „DJI Mavic 2 Enterprise Advanced“ ir „Mini 2“) už daugiau kaip 60 mln. dolerių.

Be to, per Kiniją plūsta technologijos, tarp kurių gali būti ir Vakaruose pagamintų komponentų, kurie gali būti tiesiogiai pritaikyti kariniams tikslams, pažymi publikacijos autoriai.

Kijevo ekonomikos mokyklos mokslininkai nustatė, kad daugiau kaip 60 proc. importuojamų svarbiausių Rusijos ginklų komponentų, aptinkamų mūšio lauke, pagamino Amerikos įmonės.

Ekspertai sutaria, kad tik ginklų ir karinės įrangos tiekimas gali išprovokuoti Europos visuomenės reakciją – antrines sankcijas karo bendrininkams.

Parengta pagal „Unian“ inf.