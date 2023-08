Rusijos Federacijos Vakarų karinės apygardos duomenimis, šeštadienį Kaliningrado srityje per mokomąjį skrydį sudužo naikintuvas Su-30. Jis nukrito negyvenamoje vietovėje.

„Su-30 lėktuvas sudužo negyvenamoje vietovėje. Skrydis buvo vykdomas be amunicijos. Lėktuvo įgula žuvo“, – sakoma ministerijos pranešime, kurį cituoja RIA.

Kaliningrado sritis yra labiausiai į vakarus nutolęs Rusijos regionas, kuriame gyvena apie 950 000 žmonių. Regioną supa Lenkija ir Lietuva.

Rusijoje ir anksčiau būta pranešimų apie orlaivių avarijų. Gegužės 13 d. Rusijos Briansko srityje sudužo sraigtasparnis. Prieš avariją jis ilgai skraidė ratu, o paskui nukrito ant namo.

Be to, liepos pradžioje Rusijos Kamčiatkos krašte per mokomąjį skrydį sudužo naikintuvas MiG-31.