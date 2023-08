V. Putinas neatsikratys S. Šoigu ir V. Gerasimovo FSB prašymu: ekspertas paaiškino priežastis

Tačiau, pasak Ukrainos ateities instituto eksperto Ivano Stupako, V.Putinas to niekada nedarys, ir tam yra kelios priežastys.

„Kiek mums žinoma, V.Putino modus operandi ir modus vivendi yra toks: kuo labiau jis spaudžiamas ar prašomas pašalinti kokį nors asmenį iš pareigų, tuo mažiau tikėtina, kad jis tai padarys“, – tikino jis.

Pasak I.Stupako, V.Putinas katastrofiškai nemėgsta būti spaudžiamas. Todėl, jei V.Putino tikrai bus paprašyta atleisti S.Šoigu ir V.Gerasimovą, jis tikriausiai to nepadarys.

Be to, pasak eksperto, yra dar viena priežastis, kodėl Rusijos diktatorius to nedaro – nėra ką paskirti į atsilaisvinusią vietą.

„Jis to nedarys dėl kitos priežasties, nes V.Putino suoliukas – jis ne tik trumpas, jis tiesiog dingo, jis tiesiog buvo atiduotas į metalo laužą, mediena pašalinta, metalas parduotas“, – kalbėjo ekspertas.

Ekspertas pažymi, kad, pavyzdžiui, S.Šoigu yra senas, patikimas V.Putino bendražygis, kuris taip pat neturi „jokių politinių ambicijų“.

„Jis inertiškas, jis norėtų ramiai sėdėti, užsidirbti pinigų, pjauti Rusijos kariuomenės biudžetą, o ne užsiiminėti visa šia politine kova“, – teigė I.Stupakas.

Jei vietoj S.Šoigu bus paskirtas jaunas, ambicingas bei perspektyvus generolas, pažymėjo ekspertas, kyla klausimas, „kiek ilgai jis bus suinteresuotas likti tose trumpose gynybos ministro kelnėse“, todėl jis gali norėti užimti V.Putino vietą.

„V.Putino galvoje ten žaidžia kitokios fantazijos, todėl jis atsargiai žiūri į naujo žmogaus paskyrimą“, – padarė išvadą ekspertas.

Parengta pagal „Unian“ inf.