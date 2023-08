„The Wall Street Journal“: Kinija tikriausiai padėjo Rusijai statyti gynybinius įtvirtinimus Ukrainoje

Leidinys pažymi, kad per pirmuosius septynis šių metų mėnesius dvišalės prekybos tarp šalių apimtis padidėjo 36 proc. Tuo pat metu tiekiama daug dvejopo naudojimo įrangos, kuri gali būti naudojama kariniais tikslais.

Keistas sutapimas, tačiau Rusija daugiau nei tris kartus padidino kiniškų ekskavatorių importą kaip tik tuo metu, kai Rusijos kariuomenė pradėjo stiprinti gynybines pozicijas pasibaigus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rudens kontrpuolimui, rašo „The Wall Street Journal“.

„Kinijos bendrovės padėjo Rusijai statyti įtvirtinimus Ukrainoje. Tai nėra atsitiktinumas. Prieš metus, kai Rusijos kariuomenė ėmė trauktis, ji iš tikrųjų pradėjo statyti įtvirtinimus“, – sakė neįvardytas Atlanto tarybos vyresnysis bendradarbis.

Be to, leidinyje teigiama, kad per visapusišką invaziją Kinija perdavė Rusijai tūkstantį bepiločių orlaivių, užmaskuotų kaip žaislai vaikams, šešis sraigtasparnius, teleskopinius taikiklius, ginklų gamyboje naudojamus titano lydinio gaminius ir karinei aviacijai skirtas lėktuvų dalis.

Parengta pagal „Unian“ inf.