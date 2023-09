Populiarus festivalis tapo didelė purvo jūra: žmonės negali išvažiuoti, prašoma taupyti maistą ir vandenį

Vietos apygardos šerifo biuras pareiškime nurodė, kad žuvusiojo šeimai buvo pranešta, tačiau anksti sekmadienį daugiau informacijos nebuvo pateikta, nes tyrimas tęsiamas.

Praėjusį sekmadienį prasidėjusį renginį „Burning Man“, vykstantį Juodosios uolos dykumoje, penktadienio vakarą nutraukė smarkios liūtys. Organizatoriai nurodė dalyviams likti teritorijoje, nes lietus kelius pavertė nepravažiuojamais.

Per naktį į penktadienį festivalio vietoje iškrito beveik pusantro centimetro lietaus, sakė organizatoriai. Nors didžiąją šeštadienio dalį lietus liovėsi, vakare ir sekmadienio rytą jo buvo tikimasi dar daugiau, be to, pasak jų, yra nedidelė perkūnijos tikimybė.

Išskyrus gelbėjimo tarnybas, aplink festival5 taip pat buvo uždrausta važinėti transporto priemonėmis.

Vietos apygardos šerifo biuras platformoje „X“, anksčiau žinomoje kaip „Twitter“, pranešė, kad pareigūnai uždarė įvažiavimą į „Degantį žmogų“ visam likusiam renginio laikui, kuris baigiasi pirmadienį.

Organizatoriai teigė, kad festivalio dalyviai gali būti įstrigę kelias dienas.

„Įvažiavimo į Juodosios olos miestą ir išvažiavimo iš jo vartai ir oro uostas lieka uždaryti, – šeštadienio rytą paskelbė organizatoriai. – Įvažiavimas ir išvažiavimas sustabdytas iki tolesnio pranešimo“.

Juodosios olos miestelis yra iškyla laikinai. Vidury didžiulės dykumos esančiame improvizuotame miestelyje kasmet apsilanko daugiau kaip 60 000 žmonių, o nuo artimiausio oro uosto reikia važiuoti tris valandas.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip festivalio dalyviai braunasi per užtvindytus laukus ir tankų purvą. Nešiojamieji tualetai, kemperiai su automobiliais ir žmonės atrodė paskendę purve. Kai kurie savo batus apsivyniojo šiukšlių maišais.

Festivalis, kuris gyvuoja nuo 1980-ųjų, yra save vadinantis „bendruomenės ir pasaulinis kultūrinis judėjimas“, kuris remiasi kontrkultūriniais principais, tokiais kaip radikali saviraiška.

Festivalis garsėja tuo, kad į jį susirenka minios eklektiškais drabužiais ir kostiumais apsirengusių žmonių, o per daugelį metų jį išpopuliarino nuolatinis garsenybių ir magnatų srautas.

Renginyje įrengiamos meno instaliacijos, o jo kulminacija – milžiniškos žmogaus skulptūros sudeginimas, nuo kurio ir kilo jo pavadinimas.

Nepaisant oro sąlygų, „Burning Man“ dalyviai sako, kad jie buvo pasiruošę ir apmokyti tokioms sąlygoms.