Šiaurės Korėjoje paradu paminėtos šalies įkūrimo metinės

Kaip teigiama, renginį, be kita ko, gyvai stebėjo Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas, Rusijos diplomatai ir Kinijos aukšto rango delegacija. Greta Kim Jong Uno taip pat buvo pastebėta jo dukra. Anot valstybinės žiniasklaidos, parade dalyavo Pchenjano „sukarintos pajėgos“, kai įprastai pasirodo reguliariosios kariuomenės kariai. Negana to, renginio metu šalis, regis, nedemonstravo ir turimos draudžiamos ginkluotės, įskaitant tarpžemynines balistines raketas.

Valstybinės žiniasklaidos parodytuose vaizduose matyti uniformuotos sukarintų pajėgų brigados. Kai kurios jų buvo važiuotos traktoriais, o kitos – dideliais raudonais sunkvežimiais. Oficiali naujienų agentūra KCNA skelbė, kad Kim Il Sungo aikštė esą buvo „kupina džiugesio“, o stebėtojai šventė „savo didžios ir galingos šalies gimtadienį“ ir dėkojo „neprilygstamam patriotui ir pergalingam geležinės valios vadui“ Kim Jong Unui.

Skaičiuojama, kad branduolinį ginklą turinčiai Šiaurės Korėjai šiemet tai buvo jau trečiasis paradas. Ankstesnis vyko liepos pabaigoje, minint 70-ąsias paliaubų susitarimo, padėjusio nutraukti 1950–1953 m. vykusį Korėjos karą, pasirašymo metines. Šio parado metu buvo pademonstruoti pažangiausi Pchenjano ginklai.

Apie Kinijos ir Rusijos pareigūnų dalyvavimą naujausiame parade pranešta Šiaurės Korėjai stiprinant ryšius su Maskva ir Pekinu. KCNA skelbė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Šiaurės Korėjos įkūrimo metinių proga nusiuntė Kim Jong Unui žinutę, kurioje paragino „išplėsti“ abiejų šalių ryšius. Tuo metu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad prezidentas Xi Jinpingas pasveikino Šiaurės Korėjos diktatorių telefonu.

Naujasis paradas taip pat vyko praėjus dviem dienoms po to, kai Pchenjanas pristatė savo pirmąjį „taktinį branduolinį atakos povandeninį laivą“, kuris, kaip tvirtino Kim Jong Unas, yra „karinio jūrų laivyno branduolinio apginklavimo proceso“ dalis.

Šiaurės Korėja šiais metais yra atlikusi rekordiškai daug ginkluotės bandymų. Praėjusį mėnesį šalis antrą kartą mėgino paleisti į orbitą žvalgybinį palydovą, tačiau ir šįsyk nesėkmingai.