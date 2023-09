Magnato R. Murdocho įpėdinio drama pasiekė finalą: aiškėja, kas valdys JAV žiniasklaidos imperiją

Praėjusį mėnesį Edinburgo televizijos festivalyje pasirodęs serialo „Palikimas“ scenaristas Jesse Armstrongas patvirtino tai, ką dauguma žmonių jau žinojo – Murdochų dinastija buvo pirminis įkvėpimo šaltinis pasakojimui apie žiaurią kovą dėl valdžios ir klastą žiniasklaidos magnato šeimoje.

J.Armstrongas sakė, kad jis gerokai pakeitė savo personažus ir rėmėsi kitomis didelėmis šeimomis, pavyzdžiui, Sumnerio Redstone'o ir Roberto Maxwello šeimomis.

Tačiau esminiai panašumai tarp „Palikimo“ personažų ir Murdochų išlieka pernelyg ryškūs, kad juos būtų galima atmesti.

Galingas, ryžtingas ir senstantis patriarchas. Trys suaugę vaikai, kovojantys dėl pozicijų šeimos versle. Žiniasklaidos imperija, bandanti prisitaikyti ir išgyventi skaitmeniniame amžiuje.

Nuo 1960-ųjų R.Murdochas kūrė „News Corporation“, kuri tapo visame pasaulyje išsiplėtusia žiniasklaidos milžine, darančia didžiulę politinę ir visuomeninę įtaką.

Jai priklausė tokie laikraščiai kaip „Sun“ ir „Times“ Jungtinėje Karalystėje, „Wall Street Journal“ ir „Fox News“ JAV bei Holivudo kino studija „20th Century Fox“.

Pats R.Murdochas buvo traukiamas savo pusėn potencialių ministrų pirmininkų ir prezidentų, kurie tikėjo, kad jo palaiminimas gali lemti arba sužlugdyti jų galimybes dalyvauti rinkimuose.

Jo pėdomis pasekė vaikai Elisabeth, Lachlanas ir Jamesas.

Pasak buvusio „Sunday Times“ redaktoriaus Andrew Neilo, jų tėvas ruošė abu berniukus aukščiausiam darbui.

„R.Murdochui šeima visada buvo labai svarbi, ypač dinastijos kūrimo požiūriu“, – sakė jis 2020 m. BBC dokumentiniame filme „Murdochų dinastijos iškilimas“ (angl. „The Rise of the Murdoch Dynasty“).

A.Neilas prisiminė, kaip vieną šeštadienio vakarą aštuntojo dešimtmečio viduryje, išsiuntęs „Sunday Times“ į spaustuvę, vakarieniavo su Rupertu. Ten buvo ir jo paaugliai sūnūs Lachlanas bei Jamesas.

„Tuomet buvo kalbama apie tai, kaip jis kuria jiems (sūnums) skirtą įmonę, – pasakojo A.Neilas. – Ir jis mėgdavo juos tarpusavyje supriešinti, kad pamatytų, kaip jie išgyvens. Jis visada norėjo, kad bent vienas iš jo vaikų perimtų iš jo valdžią.“

Dukra Elisabeth tuo metu nebuvo įtraukta į šį įpėdinystės planavimą. „Jis tikrai nemanė, kad moterys gali daryti tokius dalykus, – „Spectator's Americano“ tinklalaidėje šių metų pradžioje sakė A.Neilas. – Manau, kad laikui bėgant jis galėjo pakeisti savo nuomonę.“

Savo ruožtu Elisabeth 2012 m. sakė, kad neturi „visiškai jokių ambicijų“ tapti tėvo įpėdine. Ji dirbo „Sky Networks“, iš dalies priklausančios „News Corporation“, vykdomąja direktore, bet 2000 m. pasitraukė ir įkūrė savo sėkmingą televizijos produkcijos bendrovę „Shine“. Ją 2011 m. nupirko „News Corporation“.

Jamesas daugelį metų buvo laikomas Ruperto įpėdiniu. Jis užėmė daug aukštų pareigų savo tėvo imperijoje, įskaitant Londone įsikūrusio laikraščių padalinio vadovo ir palydovinio transliuotojo BSkyB pirmininko pareigas.

Tačiau po to, kai 2011 m. bendrovę apėmė įsilaužimo į telefonus skandalas ir Rupertas uždarė laikraštį „News of the World“, Džeimsas atsistatydino iš „News International“ ir BSkyB („British Sky Broadcasting“).

2015 m. jis perėmė iš tėvo pervadintos bendrovės „21st Century Fox“ vadovo pareigas. Tačiau 2019 m. šią studiją nupirko „Disney“, o kitais metais Jamesas atsistatydino iš „News Corporation“ valdybos dėl redakcinių „nesutarimų“.

Visų pirma jis neslėpė nepasitenkinimo dešiniąja „Fox News“ kryptimi ir jo tėvui priklausančių kanalų klimato kaitos nušvietimu.

Tai atvėrė kelią Lachlanui, kuris buvo pirmasis iš trijulės, 1996 m. tapęs vykdomuoju direktoriumi ir anksčiau dirbęs Murdochų laikraščiuose ir televizijos stotyse Australijoje, prisijungęs prie šeimos įmonės valdybos.

Tačiau 2005 m. jis staiga pasitraukė ir grįžo į Australiją. Vis dėlto po dešimtmečio jis grįžo į šeimos gretas ir tapo „21st Century Fox“ vykdomuoju pirmininku bei „News Corporation“ pirmininku kartu su savo tėvu.

„Jau maždaug dešimtmetį buvo visiškai aišku, kad Lachlanas buvo išrinktasis sūnus, – po ketvirtadienio pranešimo BBC naujienoms sakė specialusis „Vanity Fair“ korespondentas Brianas Stelteris. – Jamesas Murdochas bjaurisi tuo, kas JAV transliuojama per „Fox News“. Jis pasitraukė iš bendrovių. Taigi Lachlanas kurį laiką buvo sekantis eilėje, bet jis visada dalijosi valdžia su tėvu.“

Balandžio mėn. „Vanity Fair“ išspausdino straipsnį apie šeimos nesutarimus, kuriame teigiama, kad senstantis ir sergantis magnatas yra „pasinėręs į savo įpėdinystės klausimą“.

„R.Murdochas tikėjo, kad darvinistinė (nuoroda į „natūralią atranką“ – red.) kova išugdys pajėgiausią įpėdinį, – žurnale „Vanity Fair“ rašė Gabrielis Shermanas.

„Pagrindinė lūžio linija tebėra Jameso ir Lachlano nesutarimai.“, – pridūrė jis.

Straipsnyje netgi teigiama, kad Lachlanas įtarinėjo Jamesą maitinant istorijomis „Palikimo“ scenaristus ir kad į Ruperto ir Jerry skyrybų susitarimą buvo įtraukta sąlyga, jog ji negali teikti siužetų idėjų serialo scenaristams.

Anksčiau šiais metais „Palikimo“ scenaristas J.Armstrongas sakė, kad žmonės, abejojantys jo siužetų įkvėpimu, klausinėja jo: „Ar Murdochai šnabžda tau į ausį?“.

„Ne, mes skaitome „Vanity Fair“ – jie šmeižia vieni kitus žiniasklaidoje... Su tais žmonėmis net nereikia eiti pietų“, – juokaudamas atsako jis.

Kaip ir seriale „Palikimas“, šeimoje yra dar viena atžala – Prudence – kuri žiniasklaidos pasaulyje dalyvauja mažiau. (Skirtingai nei Loganas Roy'us seriale, R.Murdochas turi dar dvi dukras, kurios yra gerokai jaunesnės – 20 ir 22 metų).

„Vanity Fair“ taip pat citavo du šaltinius, kurie teigė, kad Jamesas laukia, kol jis ir jo seserys galės perimti kontrolę iš Lachlano, kai Ruperto nebeliks. „Jamesas, Liz (Elisabeth) ir Prudence suvienys jėgas ir perims bendrovę“, – žurnalui sakė vienas buvęs „Fox“ vadovas.

Kaip ir populiariausio televizijos serialo, kuris ateityje gali sugrįžti į ekranus ar sulaukti tęsinio, atveju, Murdochų drama gali ir nesibaigti.

Parengta pagal BBC inf.