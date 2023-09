Rusijos ir Šiaurės Korėjos glėbesčiavimasis tęsiasi: į Pchenjaną vyksta S. Lavrovas

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“, S. Lavrovas tai pareiškė šeštadienį per spaudos konferenciją JT būstinėje Niujorke.

Pasak Rusijos URM vadovo, šis vizitas bus Kim Jong-uno ir Vladimiro Putino susitarimų aktyvinti dviejų šalių santykius ir bendradarbiavimą tąsa.

Praėjusią savaitę Kim Jong-unas lankėsi Rusijos Tolimuosius Rytus, kur susitiko su V. Putinu ir aptarė karinio bendradarbiavimo plėtojimo klausimus su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu.

Anksčiau „The New York Times“, remdamasis savo šaltiniais, rašė, kad V. Putinas nori gauti iš KLDR artilerijos sviedinių ir prieštankinių raketų karui prieš Ukrainą, o Kim Jong-unas iš Rusijos – pažangių technologijų palydovams ir atominiams povandeniniams laivams. Be to, Šiaurės Korėjos lyderis ieško pagalbos maisto produktais savo šaliai.

Baltieji rūmai pareiškė, kad per S. Šoigu vizitą į Pchenjaną liepos mėnesį buvo kalbama ir apie ginklų tiekimą. Maskva ir Pchenjanas tai neigia.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Pietų Korėjos, JAV ir Japonijos diplomatijos vadovai išsakė didelį susirūpinimą dėl Rusijos ir Šiaurės Korėjos karinio bendradarbiavimo ir pareiškė, kad yra pasirengę imtis ryžtingų priemonių prieš jų susitarimą dėl ginklų tiekimo.