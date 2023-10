„Financial Times“: Indija reikalauja atšaukti 41 Kanados diplomatą

Abiejų šalių santykiai smarkiai pašlijo po to, kai Kanados premjeras Justinas Trudeau apkaltino Indijos vyriausybę dėl tikslingo vieno Kanados piliečio nužudymo. Indija šiuos kaltinimus pavadino „absurdiškais“ ir politiškai motyvuotais.

Užsienio reikalų ministerijos Naujajame Delyje ir Otavoje kol kas nereagavo į „Financial Times“ paskelbtą pranešimą, kuris remiasi šaltinių informacija.

Nužudytas Kanados pilietis yra Hardeepas Singhas Nijjaras, pasisakęs už nepriklausomos sikhų valstybės sukūrimą Indijos teritorijoje. Jis birželį buvo nušautas Kanadoje. Indijos institucijos ilgai ieškojo aktyvisto ir kaltino jį „terorizmu“.

Kanada šiuo metu Indijoje turi gerokai daugiau diplomatų nei atvirkščiai. Anot „The Financial Times“, Indijoje šiuo metu dirba 62 Kanados diplomatai. Šioje šalyje yra didžiausia indų diaspora. Be to, daug žmonių iš Indijos nori studijuoti Kanadoje.