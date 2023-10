Kaip muzikos festivalis Izraelyje virto pragaru: „Hamas“ teroristai šaltakraujiškai žudė dalyvius, ėmė juos įkaitais

Šis bauginantis išpuolis buvo tik vienas iš daugelio, kuriuos šeštadienio rytą surengė „Hamas“ teroristai, vykdantys koordinuotą ataką prieš Izraelio valstybę.

Ginkluoti užpuolikai įvykio vietoje nužudė kelis festivalio dalyvius, o daugybė kitų buvo paimti įkaitais.

Netoli Gazos ruožo ir Izraelio sienos esančioje kaimo vietovėje po atviru dangumi vykęs „Nova Festival“ renginys turėjo būti visą naktį truksiantis šokių vakarėlis, skirtas žydų šventei Sukot. Tačiau auštant, sirenų ir raketų garsai sutrikdė šventiškas nuotaikas.

„Net neturėjome kur pasislėpti, nes buvome atviroje erdvėje, – viena iš festivalio dalyvių pasakojo CNN. – Visi labai supanikavo ir pradėjo rinkti savo daiktus“.

Merginos padarytame vaizdo įraše, kuriame ji ir jos draugai eina per greitai tuštėjančią koncertų teritoriją, esančią maždaug už dviejų mylių nuo sienos, girdimi sprogimai.

„Ima'le“, – girdėti vaizdo įraše. Izraelyje tai yra įprasta baimės ar išgąsčio išraiška.

Vaizdo įrašo autorė bei jos draugai to nežinojo, bet už mažiau nei dviejų mylių Gazos teroristai taip pat pradėjo atakuoti Izraelio tankus ir karius.

Kai dalyviai automobiliais paliko koncerto vietą, keliai greitai užsikimšo ir niekas negalėjo pajudėti. Tuomet, pasak merginos, prasidėjo šūviai.

Jos darytuose vaizdo įrašuose matyti, kaip Izraelio karinis automobilis važiuoja prieš eismą, o žmonės bando jam pastoti kelią. Kažkas už netoliese automobilio šaukia: „Važiuokite! Važiuokite į priekį! Važiuokite į priekį!“

Tuomet, pasak merginos, ji ir jos draugai supanikavo, paliko automobilį ir pradėjo bėgti.

„Kaip šaudykloje“

Socialinėje žiniasklaidoje išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip šimtai dalyvių sprunka iš savo automobilių ir bėga per tuščią lauką, kol fone aidi šūviai.

Mergina pasakojo CNN, kad ji nubėgo į mišką ir galiausiai įsėdo į kitą pro šalį važiavusį automobilį. Ji matė daugybę negyvų ir sužeistų žmonių pakelėse.

„Buvo taip baisu ir mes nežinojome, kur važiuoti, kad nesusitiktume tų piktavalių žmonių, – sakė ji. – Turiu daug draugų, kurie pasiklydo miške daugybę valandų ir į juos buvo šaudoma tarsi šaudykloje į taikinius“.

Mergina vis dar bando susisiekti su savo draugais, kurie taip pat buvo koncerte. Ji sako nežinanti, ar kiti išgyveno, ar pateko į nelaisvę, ar dar blogiau.

Įkaitai išvežti į Gazos ruožą

Pradeda aiškėti detalės apie įkaitus, kadangi šeimos nariai atpažįsta savo giminaičius vaizdo įrašuose, platinamuose iš Gazos ruožo.

Viename vaizdo įraše, kuris plačiai paplito internete, matyti, kaip pagrobiama festivalyje dalyvavusi izraelietė ir jos draugas.

Jame mergina buvo matoma ant motociklo galo, kuris buvo nutempiamas, kol ji maldavo pagalbos. Jos vaikinas buvo matomas netoliese, kai motociklas su minėta mergina pravažiavo pro šalį, ir galiausiai jį sulaikė keli vyrai – jis buvo priverstas eiti rankas laikydamas už nugaros.

Fone taip pat matėsi tamsus dūmų pliūpsnis. CNN negalėjo nepriklausomai patikrinti vaizdo įrašo.

Poros šeimos nariai ir draugai pareiškė, kad nori, jog vaizdo įrašu būtų plačiai dalijamasi tikintis, kad pavyks juos surasti ir saugiai išlaisvinti.

„Labai sunku, kai matai, kad taip elgiamasi su žmogumi, kuris tau toks artimas ir kurį taip gerai pažįsti“, – CNN sakė merginos kambario draugas, pridūręs, kad žinojo apie penkis ar šešis festivalyje dalyvavusius žmones, kurie nuo to laiko dingo be žinios.

„Yra dingusių žmonių. Turime draugų ir šeimų, jaunų ir senų, visų, kurie pateko į Gazos ruožą, ir turime padaryti viską ir kuo greičiau, kad juos susigrąžintume“, – pridūrė jis.

Merginos vaikino brolis CNN pasakojo, kad vaizdo įrašo radimas ilgai neužtruko.

„Vaizdo įraše mačiau jo merginą, išsigandusią ir įbaugintą, visiškai neįsivaizduoju, kas jai nutiko. Ji paniškai rėkia ant motociklo, kai kažkokie niekšai ją laiko ir nepaleidžia“, – kalbėjo jis.

„Mano brolis, kuris yra stambus vaikinas, dviejų metrų ūgio, treniruojasi keturis kartus per savaitę, tikrai stiprus vaikinas. Jie laikė jį gal keturi ar penki žmonės ir tiesiog vedė juos link Gazos ruožos, bent jau taip spėju“, – pridūrė jis.

Kitame vaizdo įraše, kurio autentiškumą patvirtino CNN, matyti, kaip Gazos ruože ginkluoti teroristai rodo be sąmonės festivalyje dalyvavusią merginą.

CNN patvirtino, kad ši moteris yra Vokietijos ir Izraelio pilietė, turinti dvigubą pilietybę.

Jos pusbrolis dienraščiui „The Washington Post“ patvirtino, kad ji dalyvavo muzikos festivalyje.

„Allahu Akbar“, – vaizdo įraše girdimi įsibrovėlių šūksniai.

Kai kurie aplink sunkvežimį susirinkę žmonės prisijungia prie šūksnių. Vienas vyras spjauna minėtai merginai ant galvos, kai automobilis nuvažiuoja.

Šiuo metu CNN nėra žinoma merginos buvimo vieta ar būklė.

„Atpažinome ją iš tatuiruočių, be to, ji turi ilgus dredus, – laikraščiui „Washington Post“ sakė jos pusbrolis. – Esame viltingi... „Hamas“ yra kaltas dėl to kas nutiko jai ir kitiems“.

„Vokietijos užsienio reikalų ministerija ir Vokietijos ambasada Tel Avive palaiko glaudžius ryšius su Izraelio valdžios institucijomis, siekdamos išsiaiškinti, ar ir kokiu mastu nukentėjo Vokietijos piliečiai“, – Vokietijos užsienio reikalų ministerijos šaltinis teigė CNN.

„Šį rytą mano dukrą kartu su grupe turistų pietų Izraelyje pagrobė palestiniečių judėjimas „Hamas“, – teigė merginos motina.

„Mums atsiuntė vaizdo įrašą, kuriame aiškiai mačiau, kaip mūsų dukra be sąmonės sėdi automobilyje su palestiniečiais ir kaip jie važinėja po Gazos ruožą, – sakė ji. – Prašau jūsų atsiųsti mums bet kokią pagalbą ar bet kokią žinią. Labai ačiū.“

Parengta pagal CNN inf.