Rusijos planui stringant, atsiveria pažeidžiamos kryptys ukrainiečių kontratakai: dėl situacijos kaltina „rėksnius, prisidengusius patriotais“

Nepaisant to, kad Rusijos kariuomenė siunčia įrangą ir karius į Severodonetsko ir Lysyčansko rajonus, Ukrainos kariuomenė per pastarąsias 48 valandas ten surengė sėkmingą kontrataką ir nustūmė rusus į rytinį Severodonecko pakraštį.

„Tikėtina, kad Ukrainos kontratakos Severodonetske privers Rusijos vadus nusiųsti į rajoną papildomų dalinių ir įrangos, kad sustabdytų Ukrainos veržimąsi“, – teigiama ISW analizėje.

Birželio 5 d. Ukrainos pajėgos toliau vykdė ribotas ir vietines, bet sėkmingas kontratakas prieš Rusijos pozicijas visoje Ukrainoje, įskaitant didelių Severodonecko – Luhansko srities miesto, kuriam užimti Kremlius sutelkė daugumą savo pajėgų – teritorijų atkovojimą.

Ukrainos pajėgos taip pat pradėjo kontrpuolimą į šiaurę nuo Charkovo miesto, o tai rodo, kad Ukrainos pajėgos ir toliau spaudžia Rusijos gynybines linijas prie Rusijos sienos.

Kaip nurodo institutas, Ukrainos pajėgos tikriausiai siekia pasinaudoti nuolatiniu Rusijos dėmesiu Severodoneckui, kad galėtų rengti kontrpuolimus kitose judėjimo kryptyse. Nors Rusijos pajėgos ir toliau siunčia techniką ir karius į Severodonecko-Lysičansko rajoną, Ukrainos pajėgos per pastarąsias 48 valandas surengė sėkmingą kontrpuolimą Severodonecke ir išstūmė Rusijos pajėgas atgal į rytinį miesto pakraštį ir iš pietinių gyvenviečių.

Ukrainos kontrpuolimas tikriausiai ir toliau atkreips Rusijos pajėgų dėmesį į Luhansko sritį, todėl Rusijos gynybos pozicijos Charkovo srityje ir palei pietinę ašį liks pažeidžiamos.

Nukovė generolą

Pranešama, kad birželio 5 d. Ukrainos pajėgos nukovė Rusijos generolą majorą Romaną Kutuzovą.

Rusijos „Telegram“ kanalais buvo pranešta, kad R.Kutuzovas žuvo birželio 5 d. netoli Mykolaivkos, Luhansko srityje. Tikėtina, kad žūties metu R. Kutuzovas vadovavo Donecko liaudies respublikos 1-ajam armijos korpusui.

Apskritai, aukšto rango Rusijos vadai kovose Ukrainoje patyrė nepaprastai daug nuostolių ir, tikėtina, toliau patirs, nes Rusijos vadovybė ir toliau siunčia karinę vadovybę tiesiogiai į fronto liniją. R.Kutuzovo žūtis kol kas nepatvirtinta, tačiau tai būtų bent septinta generolo žūtis Ukrainoje nuo karo pradžios.

Ataka prieš Kijevą

Birželio 5 d. Rusijos pajėgos surengė pirmąjį per daugiau nei mėnesį raketinį smūgį Kijevui.

Ukrainos gynybos ministerijos patarėjas Vadimas Denisenka pareiškė, kad Rusijos pajėgos iš lėktuvo Tu-95 į Kijevą iš Kaspijos jūros krypties paleido penkias sparnuotąsias raketas X-22, kurios pataikė į Darnyčios vagonų remonto gamyklą Kijevo pakraštyje.

Rusijos gynybos ministerija teigė, kad šis smūgis buvo nukreiptas į tankus T-72, kuriuos Ukrainai tiekia kitos Rytų Europos šalys, tačiau taikinio zonos nuotraukos patvirtina, kad raketos pataikė į Darnyčios gamyklą.

Pasak ISW, ši ataka prieš Kijevą greičiausiai rodo, kad Rusijos pajėgos ir toliau taikosi į Ukrainos infrastruktūrą nekritinėse Ukrainos vietovėse, siekdamos sutrikdyti Ukrainos logistiką, nes Rusijos pajėgos patiria didelių nuostolių Donbase.

Pradeda suvokti problemas

Rusijos karo tinklaraštininkai vis dažniau pradeda kalbėti apie šalies kariuomenės vidaus problemas.

Pavyzdžiui, Rusijos tinklaraštininkas Aleksandras Chodakovskis apkaltino „rėksnius, prisidengusius patriotais“, kad šie veidmainiškai ragina vykdyti visuotinę mobilizaciją ir kartu diskredituoja Rusijos karinę vadovybę bei atstumia tuos, kurie savo noru gintų Rusiją.

A.Chodakovskis kaltino viešojoje erdvėje paplitusį diskursą apie visuotinę mobilizaciją, kad dėl to žmonės per daug galvoja ir dėl to mažiau nori stoti į karinę tarnybą, o tai verčia Rusijos karinę vadovybę priartėti prie to, kad iš tikrųjų reikės skelbti visuotinę mobilizaciją. A.Chodakovskis teigė, kad šis diskursas ruošia Rusiją ilgam karui Ukrainoje ir kad Rusijos valdžia neva buvo pastatyta į tokią padėtį, kad prisiimtų kaltę dėl nuostolių.

Šie ir kiti Rusijos karinių specialistų komentarai rodo, kad Rusijos karinė bendruomenė vis labiau suvokia problemas, susijusias su mobilizacijos pastangų palaikymu, o įvairūs veikėjai siekia paskirstyti kaltę, nes Rusijos operacijos ir toliau stringa.

Rytų Ukraina

Rusijos tikslas Rytų Ukrainoje: apsupti Ukrainos pajėgas Rytų Ukrainoje ir pilnai užimti Donecko ir Luhansko sritis, tačiau karo lauke toks planas kol kas įgyvendinamas lėtai.

Rusijos pajėgos toliau stengėsi žengti link Slovjansko iš Išumsko ir birželio 5 d. surengė ribotas, tačiau nesėkmingas atakas. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Rusijos pajėgos surengė nesėkmingus antžeminius puolimus prie Bohorodičnės ir Dovhenkės, atitinkamai už 35 ir 25 km į pietryčius nuo Iziumo.

Rusijos pajėgos papildomai palaipsniui žengia į šiaurės vakarus nuo Lymano aplink Svjatohirską, maždaug už 30 km tiesiai į šiaurę nuo Slovjansko, ir, kaip pranešama, pasistūmėjo iki 15 km nuo Slovjansko.

Vis dėlto mažai tikėtina, kad Rusijos pajėgos šiame fronte pasieks reikšmingų laimėjimų, nes Rusijos pajėgos ir toliau teikia pirmenybę Severodoneckui kitų veiksmų krypčių sąskaita.

Birželio 5 d. Ukrainos pajėgos toliau kontratakavo Severodonecką, sustabdė Rusijos puolimą ir atkovojo dideles miesto teritorijas. Luhansko srities valstybinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus pareiškė, kad Ukrainos pajėgos per pastarąsias dvi dienas iš Rusijos pajėgų atkovojo 70 proc. Severodonecko ir kad Rusijos pajėgos dabar kontroliuoja tik rytinius miesto pakraščius.

Vis dėlto Rusijos pajėgos tęsė oro, artilerijos ir antžemines atakas į rytus nuo Bachmuto, tačiau birželio 5 d. jokių patvirtintų pasiekimų nepadarė.

Charkovas

Pranešama, kad Rusijos pajėgos kovoja siekdamos išlaikyti užimtas pozicijas į šiaurę nuo Charkovo miesto po vietinių Ukrainos kontratakų.

Teigiama, kad Ukrainos pajėgos pradėjo kontrataką prieš Rusijos pozicijas Charkovo srities šiaurėje ir kad Ukrainos pajėgos bando žengti į priekį ties Cupivka, Turove, Velikij Prochodi, Ternova, Rubižne ir Staryj Saltiv.

Pasak ISW, Ukrainos pajėgos greičiausiai siekia pasinaudoti tuo, kad Rusija sutelkė dėmesį į Severodonecką, kad galėtų vykdyti apdairias kontratakas kituose sektoriuose.

Vis dėlto, Rusijos pajėgos tęsė artilerijos smūgius prieš Charkovo miestą ir jo apylinkes.

Pietūs

Rusijos pajėgos toliau laikėsi gynybinių linijų ir apšaudė ukrainiečių pozicijas palei pietinę ašį.

Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Rusijos pajėgos užminavo Inhuleco upės krantą, tikėdamosi ukrainiečių kontrpuolimo Chersono srityje, o tai rodo, kad Rusijos pajėgos jaučia spaudimą dėl neseniai įvykusių vietinių Ukrainos kontrpuolimų palei Chersono ir Mykolajivo srities sieną.

Rusijos pajėgos tęsė nesėkmingus antžeminius puolimus šiaurinėje Chersono dalyje aplink Vysokopiliją ir Kočubeivką ir intensyviai apšaudė kontakto liniją Zaporožės, Dniepropetrovsko ir Nikolajevo srityse.

Parengta pagal ISW inf.