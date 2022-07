Rusijoje skelbiama, kad Baltarusija praspirs V. Putino planą vienytis: „Profesionalių plėšikų į šalį tikrai neįleis“

„Precedento neturintis politinis ir sankcijų spaudimas iš vadinamųjų „kolektyvinių Vakarų“ verčia Rusijos Federaciją ir Baltarusiją paspartinti susivienijimo procesus. Juk kartu lengviau sumažinti nelegalių sankcijų žalą, lengviau išplėsti paklausios produkcijos gamybą, išsiugdyti naujas kompetencijas ir plėsti bendradarbiavimą su draugiškomis šalimis“, – sakė Rusijos prezidentas.

Atrodo, kad Rusijai tai – savaime aiškūs tikslai. Tačiau yra problemų, kurias pabrėžia portalas Svpressa.ru.

Aleksandro Lukašenkos ir jo komandos rūpesčiu Baltarusija išlaikė didžiąją dalį savo pramonės ir ją netgi išplėtė. Taip, tai – senamadiška, kone sovietinė ekonomika. Bet tokios ideologijos šalyse gamyba yra kone viskas. Tuo tarpu Rusijoje traktorių, staklių ir įrankių gamyklos užsidaro viena po kitos, ypač per pastarąjį dešimtmetį. Be to, politikai išmeta visus reindustrializacijos planus, nes, matyt, nesitikėjo, kad ateis tokie laikai.

Rusijos „verslininkams“ nebuvo įleista ir neleidžiama patekti į Baltarusijos įmones. Juk žinomų vagių į savo namus taip pat neįsileidžiate. Taip, jie yra pasirengę parduoti produktus, bet nieko daugiau. Kaip mano rusų analitikai, darbštūs baltarusiai neketina leistis į dalijimąsi su sukčiais. Iš tikrųjų, Lukašenka tiesiog viską laiko suspaudęs savo kumštyje ir į oligarchus žiūri dar sovietinio žmogaus akimis.

Bet ką tai dabar reiškia Rusijos siekiuose suartėti su Baltarusija?

„Mes jų neįleisime. Taip, aš turiu privačią įmonę, nedidelę. Bet aš suprantu situaciją ekonomikoje, o mūsų Senis viską daro teisingai „, – sako degalinės savininkas Michailas, kuris mano, kad rusų verslininkams, kurie Rusiją stumia į stagnaciją ir JAV sankcijų sąrašus, Baltarusijoje ne vieta.

Dviejų nepriklausomų valstybių susivienijimui reikalingas abiejų šalių sutikimas. Vien Rusijos noro neužtenka. „Šį rytą su Vyriausybe aptariau galimybę kreditinių išteklių ribose sukurti finansines galimybes Baltarusijos įmonėms pradėti gaminti importą pakeičiančius produktus. Ne tik pakeičiant importą, bet ir kuriant savo inžinerines studijas, kad pasiektume aukštesnį lygį, ko mums, Rusijai ir Baltarusijai, reikia“, – tai yra Vladimiro Putino žodžiai.

Tik Baltarusijos režimas nėra toks stiprus, kad galėtų daryti, ką nori. Net jei Lukašenka norėtų prisigretinti prie Putino ir, galbūt, kada nors tapti Didžiosios Rusijos vadovu po Putino, jis turi klausyti savo žmonių. O tie žmonės mato, kad Rusija tampa žaliavų šalimi, kai Baltarusija dar turi pramonę. Taigi, ekonominės takoskyros gali tapti pagrindine kliūtimi Baltarusijos ir Rusijos suartėjimui.