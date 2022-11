O. Scholzas įspėja Kiniją dėl Taivano užkariavimo

Taip O. Scholzas reagavo į pakartotinius Pekino grasinimus karine jėga užimti demokratinę salą, jei taivaniečiai priešinsis taikiam „susivienijimui“. Komunistinė vadovybė laiko salą Kinijos dalimi. Tuo tarpu Taivanas jau seniai laiko save nepriklausomu.

Kancleris, be to, pabrėžė, kad žmogaus teisės yra „universalios“ – tą pripažįsta ir visos JT narės. Jis teigė per pokalbius priminęs pareigą gerbti ir įgyvendinti žmogaus teises ir ypač paminėjo Šiaurės Vakarų Kinijos Sindziango regioną, kur, JT žmogaus teisių komisariato duomenimis, persekiojama musulmonų mažuma.

Tai nėra „kišimasis į vidaus reikalus“, pažymėjo O. Scholzas, turėdamas omenyje įprastą Kinijos atsakymą šia tema. Sindziange, žmogaus teisių aktyvistų duomenimis, šimtai tūkstančių uigūrų yra uždaryti vadinamosiose perauklėjimo stovyklose. Kinijos vyriausybės vadovas prieš tai bendrai kalbėjo apie kultūrinius skirtumus ir skirtingus požiūrius tarp Vokietijos ir Kinijos, kurių neįmanoma išvengti.