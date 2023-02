„Demoralizuoti ir praradę tikėjimą“: analitikai abejoja Rusijos pajėgumu pradėti naują plataus masto puolimą

JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) analitikai teigia, kad Rusijos kariškiai atrodo demoralizuoti dėl Kremliaus didelių puolimo perspektyvų. Jie kaltina V.Putino administracijos pareigūnus kuriant nerealius lūkesčius.

„Informacija apie okupantų taktines nesėkmes aplink Vuhledarą Donecko srityje dar labiau susilpnino rusų tikėjimą, kad jų kariuomenė pajėgi pradėti lemiamą puolamąją operaciją“, – priduria ekspertai.

Vienas iš Kremliui artimų karinių tinklaraštininkų teigė, kad rusai pirmosiomis dienomis prie Vuhledaro nesugebėjo greitai judėti.

Be to, okupantai prarado iniciatyvą dėl to, kad Ukrainos pajėgos greitai perkėlė rezervus į šią vietovę.

Karo tinklaraštininkas sureagavo į paplitusią filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikina netvarkingą rusų mechanizuotųjų pajėgų koloną Vuhledaro regione, o tai leidžia manyti, kad puolimas ten baigėsi.

Karo tyrimų institutas mano, kad karo tinklaraštininkai pasinaudojo filmuota medžiaga, norėdami sukritikuoti Rusijos karinę vadovybę, jog ši kartoja tas pačias nesėkmes, kurios nuolat kamuoja Rusijos kariuomenę per karą su Ukraina.

Parengta pagal „Unian“ inf.