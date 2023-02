Paryžius ragina Maskvą laikytis branduolinio nusiginklavimo sutarties

Ši sutartis yra esminis tarptautinės branduolinės ginkluotės kontrolės ir strateginio stabilumo instrumentas, antradienį pareiškė Užsienio reikalų ministerija Paryžiuje.

Prancūzija ragina Rusiją pademonstruoti atsakomybę ir kiek įmanoma greičiau atšaukti savo pareiškimą dėl sutarties sustabdymo. Nerimą esą kelią V. Putino pareiškimas, kad Rusija pati atliks branduolinio ginklo bandymus, jei tai darys JAV.

V. Putinas antradienį skaitydamas savo metinį pranešimą pareiškė, kad Rusija stabdo savo dalyvavimą Naujojoje START sutartyje. Šioje 2010 metais pasirašytoje sutartyje buvo numatyta, kad kiekviena šalis gali turėti ne daugiau kaip 1 550 ilgojo nuotolio branduolinių kovinių galvučių ir 800 nešančiųjų sistemų.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos Paryžiuje, Prancūzija, be to, ragina Rusiją laikytis bendros penkių branduolinių valstybių deklaracijos prieš tolesnį atominio ginklo platinimą, priimtos 2022 metų sausio 3–iąją. Be to, Paryžius priminė, kad Rusija turi laikytis branduolinių bandymų moratoriumo, prie kurio prisijungė kaip ir visos kitos branduolinės valstybės.