Dėl Ukrainos kontrpuolimo – ir pavojaus signalai: įvertino situaciją ir išskyrė, kur didžiausia rizika

Daugiau kaip 35 000 Ukrainos karių, kuriuos sustiprins vakarietiški tankai, susidurs su daugiau kaip 140 000 priešo karių 950 km ilgio fronto linijoje. Šias dvi pajėgas skiria rusų įrengtas mirtinų kliūčių ruožas iš minų, pylimų ir prieštankinių įrenginių juostos.

„Šio pirmojo pavasario kontrpuolimo etapo rizika negali būti didesnė, – pabrėžia leidinys. – Nuo sėkmės ar nesėkmės priklausys kovos padėtis mūšio lauke ir Kijevo pozicijos stiprumas bet kokiose derybose su Maskva dėl konflikto sureguliavimo.“

Pasak FT apklaustų karinių pareigūnų ir analitikų, mūšiai bus sudėtinga užduotis, nes proveržio operacijas sinchroniškai turi vykdyti visos kariuomenės rūšys – nuo artilerijos ir tankų iki žvalgybos ir inžinierių.

„Kad būtų stipri bet kokiose derybose, Ukraina turi būti stipri mūšio lauke“, – anksčiau šiais metais sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. – Deokupuokime kuo daugiau (teritorijos) kiek tik galime“.

Prie sunkumų prisideda ir tai, kad ukrainiečiai neturi pranašumo ore. Paskutinis didelis mūšis, kuriame dalyvavo vakarietiški tankai, įvyko 2003 m., kai JAV vadovaujama koalicija kovojo su Irako pajėgomis, aprūpintomis sovietiniais T-72. Tačiau tuomet sąjungininkų pajėgoms padėjo antžeminės atakos lėktuvai ir sraigtasparniai „Apache“.

Sausumoje Ukrainos pajėgos turės Vakarų tiekiamą sunkiąją ginkluotę, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos tankus „Challenger“ ir Vokietijoje gaminamus „Leopard“, JAV tiekiamas kovos mašinas „Bradley“ ir savaeiges haubicas „Archer“.

Tačiau joms taip pat trūks ryžtingos paramos iš oro, kad sustabdytų Rusijos naikintuvų atakas, galinčias, sutriuškinti Ukrainos specializuotas technikos priemones, kai jos bandys pralaužti Rusijos įtvirtinimus. Vakarai iki šiol priešinosi prašymams aprūpinti Kijevą pažangiais naikintuvais, tokiais kaip JAV „F-16“

„Klasikinis sausumos puolimo metodas – prasiveržti į priešo užnugarį, vienoje ar keliose vietovėse, ir suduoti koncentruotą smūgį priešo svorio centrui, – FT sakė buvęs britų šarvuotojo pėstininkų bataliono vadas Benas Barry. – Sėkmingi pavyzdžiai be oro pajėgų pranašumo yra reti“, – sakė jis ir paminėjo Izraelio sausumos puolimą prieš Egipto pozicijas 1973 m. per Jom Kipuro karą.

Kontrpuolimas yra neišvengiamas. Ukrainos gynybos ministerija neseniai pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti kariai, besimokantys naudotis britų ginkluote, su užrašais: „Jūs pamatysite. #SpringingIsComing (liet. pavasaris ateina)“.

Leidinys pažymi, kad iki gegužės mėnesio žemė bus pakankamai tvirta, kad šarvuočiai galėtų atlikti manevrus. Be to, iki to laiko Vakarai turės laiko pristatyti Ukrainai dar daugiau šarvuočių ir inžinerinės įrangos.

Tiksli vieta, kur gali būti surengta ataka, tebėra griežtai saugoma paslaptis. Viena iš Rusijai strategiškai svarbių teritorijų yra Melitopolio apylinkės prie Azovo jūros. Sėkmingas Ukrainos puolimas šioje vietoje padalytų Rusijos pajėgas į dvi dalis: viena grupė liktų Kryme ir pietuose, o kita – rytuose. Tačiau Rusijos kariuomenė, suprasdama riziką, jau parengė regione gynybines linijas.

Pasak FT, Rusijos gynybą paprastai sudaro minų laukas, o po jo – piramidinių betoninių stulpų, vadinamų „drakono dantimis“, eilės, stabdančios mechanizuotus dalinius. Už jų – dar vienas minų laukas, už 400 metrų – tranšėjų ir apkasų linija, o dar už 500 metrų – prieštankinis griovys.

„Tai gali būti vieta, kur netoliese yra gera Ukrainos logistika, arba silpniausia Rusijos vieta – nors tai gali būti ir silpniausia Ukrainos vieta“, – leidiniui sakė Nickas Gunnellas, buvęs Jungtinės Karalystės karališkųjų inžinerijos pajėgų karininkas, turintis didelę tokių operacijų patirtį.

Bet kokiu atveju, pirmasis kontrpuolimo žingsnis – išvalyti 5 metrų pločio juostą per minų lauką, kad galėtų pravažiuoti tankai ir kitos šarvuotos transporto priemonės.

Kitas žingsnis – išvalyti „drakono dantis“, galbūt naudojant tankus su įrengtais plūgais. Paskutinis etapas – pervažiuoti griovius naudojant specialią tiltų statymo įrangą.

Analitikai FT sakė, kad sunkiausia bus sinchronizuoti skirtingus dalinius, o Ukrainos kariuomenė, nors ir pajėgi vykdyti nedidelius manevrus, turi mažai didelio masto karinių operacijų patirties.

Leidinys taip pat rašo, kad Ukrainos kariuomenė neteko apie 120 tūkst. žmonių, tarp jų daug patyrusių karių. JAV žvalgybos duomenimis, kurie tapo žinomi dėl informacijos nutekėjimo, kontrpuolimu gali būti pasiekti daug mažesni tikslai, nei tikisi Kijevas.

Kartu FT primena, kad Ukrainos kariuomenė jau ne kartą anksčiau buvo nepakankamai įvertinta. Pavyzdžiui, praėjusiais metais, nepaisydama Vakarų karinių vertinimų, ji išstūmė Rusijos pajėgas iš sostinės apylinkių, o vėliau – iš šiaurės rytų Charkovo miesto. Be to, Vakarų vertinimais, Rusija nuo visiškos invazijos neteko beveik dvigubai daugiau karių. Taip pat Ukrainos kariai yra geriau aprūpinti ir apmokyti nei jų priešai.

„Jei ukrainiečių puolimas bus smarkus ir greitas bei atsidurs rusams už nugaros, fronto linija subyrės ir rusai pabėgs, kaip jie padarė per kontrpuolimą prie Charkovo“, – laikraščiui sakė buvęs britų armijos karininkas, Ukrainos parlamento gynybos komiteto patarėjas Glennas Grantas.

Jei taip atsitiks, rusų parengta gynyba taip pat pasirodys esanti bevertė, todėl pro atlaisvintą plyšį galės prasiveržti daugiau Ukrainos pajėgų. „Ir tada ukrainiečiai galės tęsti veiksmus, jei tik jų planai ir logistika veiks“, – pridūrė G. Grantas.