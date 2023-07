Karas Ukrainoje. Ekspertas: kad sustotų, V. Putinas turi suprasti 2 dalykus, po smūgio Krymui atskleidė didžiulius Rusijos nuostolius

Ukrainos grūdų eksporto Juodąja jūra susitarimo nepratęsusi Rusija ėmė intensyviai raketomis bombarduoti pietinį uostamiestį Odesą bei jame esančius grūdų terminalus ir angarus.

Visą praėjusią savaitę Odesos srityje gaudė oro pavojaus signalai. Ukrainai sunkiai sekėsi atremti Rusijos smūgių bangą, nes jos oro gynyba nesugebėjo susidoroti su Rusijos naudojamomis viršgarsinėmis raketomis „Oniks“ ir sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“.

Ukrainos kariuomenė kovoja sunkius mūšius su Rusijos įsibrovėliais Bachmuto srityje. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovo spaudai Andrijaus Kovaliovo, gynėjų pajėgos toliau vykdo puolamąsias operacijas į šiaurę ir pietus nuo Bachmuto miesto.

JAV karo studijų instituto (ISW) analitikai įvardijo tris priežastis, kodėl šią vasarą Ukrainos pajėgų kontrpuolimas negali būti greitas. Analitinis centras pažymėjo, kad rusai turėjo laiko persigrupuoti ir pasiruošti neišvengiamai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacijai, siekiant išlaisvinti teritorijas. Dėl šios priežasties Ukrainos kariai dabar atsiduria prieš paruoštas Rusijos gynybines pozicijas, įskaitant didžiulius minų laukus ir ešeloninius lauko įtvirtinimus.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos bando vykdyti kombinuotas ginkluotės operacijas be pranašumo ore ir su ribotomis manevravimo priemonėmis, tokiomis kaip oro gynyba. Taip pat Ukrainos vadovybė, skirtingai nei Rusijos, optimizuoja savo operacijas taip, kad nors ir lėtesniu žingsniu, bet išsaugotų savo pajėgas.

