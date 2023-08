Per Izraelio reidus Vakarų Krante nušauti du palestiniečiai

Izraelio kariuomenės duomenimis, sulaikant du ieškomus įtariamuosius vienoje pabėgėlių stovykloje bei viename kaime Jericho regione kilo konfrontacija su palestiniečiais.

Akbato stovykloje įtariamieji šovė į pasienio policininkus, šie į tai atsakė šūviais, pranešė kariuomenė. Per reidą netoliese esančiame kaime per operaciją kilo susirėmimai, prie kuriuos į karius, be kita ko, mėtyti padegamieji užtaisai, sakoma toliau pranešime. Tada kariai atidengė ugnį.

Izraelyje ir okupuotame Vakarų Krante įtampa per praėjusius 15 mėnesių paaštrėjo. Izraelio pajėgos čia vis dažniau rengia reidus, reaguodamos į radikalių palestiniečių išpuolius.

Izraelis 1967 m. okupavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Ten šiandien gyvena per 600 000 Izraelio naujakurių. Palestiniečiai siekia šių teritorijų savo nepriklausomai valstybei su sostine Rytų Jeruzale.