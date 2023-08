Krymas taps sala: kiek ilgai išsilaikys „V. Putino tiltas“ ir kas bus po jo sunaikinimo

​Priešų perėja jau veikia tik apie 50 proc. savo pajėgumo, o apie jos remontą neužsimenama. Tinklalapis TSN.ua išsiaiškino, kokią reikšmę turėtų Krymo tilto sugriovimas ir ar jis jau yra pakankamai pažeistas.

Ekspertai teigia, kad priešas intensyviai saugo Krymo tiltą. Anksčiau prie jo Kerčės sąsiauryje budėdavo 1–2 Rusijos laivai, o dabar jų niekada nebūna mažiau nei 10.

Krymas taps sala

Pasak karinio eksperto Ihorio Romanenkos, Krymo tiltas yra rimtas priešo kariuomenės Krymo pusiasalyje ir priešo karinių dalinių šalies pietuose logistinio aprūpinimo elementas.

„Jei bus nutrauktas aprūpinimas viskuo, kas būtina kovinėms operacijoms sausumoje, taip pat bus sunaikinti tiltai – geležinkelis ir kelias Čongaro srityje, taip pat geležinkelio ir kelio Krymo (Kerčės) tiltas – pusiasalis virs „logistine Krymo sala“. Visa tai leis gerokai sumažinti priešo kariuomenės aprūpinimo galimybes. O tai, pagal karybos dėsnius, reiškia, kad Ukrainos gynybos pajėgų veiksmų potencialas padidės“, – portalui TSN.ua pasakojo į atsargą išėjęs generolas leitenantas Ihoris Romanenka.

Ekspertas pridūrė, kad Krymo tiltui jau buvo smogta tris kartus. Beje, iš Kerčės per jį kursuoja keltas. Pasak I.Romanenko, jį taip pat reikia sunaikinti, kad priešas neturėtų galimybės juo pasinaudoti. Tuomet okupantams teks naudotis tik desantiniais laivais, kad į Krymo dalinius pristatytų krovinius, ginklus ir šaudmenis bei visa kita. Tačiau rusų desantiniai laivai jau dabar tampa Ukrainos antžeminių dronų taikiniais.

„Krymo tiltui jau buvo smogta tris kartus, todėl jis kuriam laikui buvo išvestas iš rikiuotės, tačiau jis dar nėra visiškai sugriautas, be to, yra labai saugomas – priešo priešlėktuvinės gynybos, laivų iš jūros ir užminuotų spąstų. Todėl manau, kad jo sunaikinimo užduotis dar laukia ateityje“, – portalui TSN.ua kalbėjo I.Romanenko.

Beje, po trečiojo smūgio Krymo tiltui rusai net nustojo grasinti Ukrainai atsakomaisiais smūgiais, ką intensyviai darė po pirmojo ir antrojo smūgių.

Informacinio pasipriešinimo grupės karinis ir politinis stebėtojas Oleksandras Kovalenko pažymėjo, kad nuo praėjusių metų spalio neveikia geležinkelio bėgiai ant Krymo tilto.

„Vienas geležinkelio kelias ant Krymo tilto neveikia. Be to, neveikia vienas iš automobilių kelių. Tai reiškia, kad tiltas apskritai veikia, bet 50 proc. laiko. Taigi sumažėjo jo galimybės visą parą aprūpinti Rusijos okupantus pajėgomis ir priemonėmis, įranga ir kitais dalykais. Tiltas neatlieka savo funkcijų visu pajėgumu. Esu daugiau nei tikras, kad po kurio laiko tiltas dar labiau sumažins savo funkcionalumą, ir neatmetu galimybės, kad jis apskritai gali nustoti veikti“, – TSN.ua pareiškė Oleksandras Kovalenko.

Kokios yra priešo desantinių laivų perspektyvos?

Karinis ekspertas pridūrė, kad tai neabejotinai bus palanku Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

„Sustos įrangos, šaudmenų, degalų ir tepalų tiekimas. O okupantams visa tai reikės gabenti iš Taganrogo į Berdianską per Azovo jūrą arba sausuma per Mariupolį į Berdianską ir Melitopolį. Jie taip pat gali rinktis kelią per Azovo arba Juodąją jūrą, dislokuodami keltus ir didelius desantinius laivus, kuriais galėtų gabenti viską, ko jiems reikia. Jei jie pasirinks šį kelią, neabejotinai susidurs su rizika. Juk Rusijos desantinis laivas „Olenegorskij Gorniak“ ir tanklaivis SIG jau pademonstravo, su kokiais pavojais jie gali susidurti“, – aiškino O.Kovalenko.

Tiltas tarnaus neilgai

Karinis ekspertas Olegas Ždanovas įsitikinęs, kad Krymo tiltas okupantams ilgai netarnaus.

„Yra tikimybė, kad Krymo tiltui bus smogta. Greičiausiai tai bus įgyvendinta artimiausiu metu. Kodėl? Mes pradėjome aktyvesnius karo veiksmus Melitopolio ir Berdiansko kryptimis. Ir tai gali būti susiję įvykiai“, – aiškino O.Ždanovas.

„Sea Baby“ ir 850 kg sprogmenų

O.Ždanovas pridūrė, kad antžeminis jūrų dronas „Sea Baby“ yra eksperimentinis Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) kūrinys.

„Jame įrengtos kelios ryšio priemonės. Dronas yra gana atsparus Rusijos elektroninei gynybai. Tačiau svarbiausias jo pranašumas – galia. Jis gabena 850 kilogramų sprogmenų. Dronas buvo nukreiptas į Krymo tilto atramą. Poveikis buvo pribloškiantis: rusai sakė, kad perėją atnaujins po kelių mėnesių, vėliau teigė, kad darbai užtruks iki gruodžio mėnesio, o dabar tyli šia tema. Kodėl? Todėl, kad jei tilto atrama buvo bent iš dalies sugriauta, atkurti jos laikomąją galią bus labai, labai sunku“, – tvirtino O.Ždanovas.

Galimas antras puolimas

Ekspertas įsitikinęs, kad priešo tilto atakos nesibaigs.

„Manau, kad yra perspektyva ir toliau naudoti dronus prieš tiltą. Jei gausime dar bent kelis tokius dronus, manau, tuoj pat bus surengta dar viena ataka. Taip pat norėčiau pažymėti, kad departamentas, atsakingas už jūrinių dronų kūrimą ir gamybą, yra atskiras Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) padalinys. Jis buvo įkurtas SBU vadovo Vasilijaus Maliuko, kuris asmeniškai prižiūri skyriaus darbą, iniciatyva. Todėl turime visas galimybes, kad jie ką nors sugalvos dėl Krymo tilto“, – patikino karinis ekspertas.

Kaip anksčiau pranešė TSN.ua, dviem atskirais antžeminiais bepiločiais orlaiviais buvo smogta desantiniam laivui „Olenegorskij Gornyak“ ir tanklaiviui SIG, kiekvienas iš jų turėjo po 450 kg kovinę galvutę. O šių metų liepą Krymo tiltą apgadino dronas „Sea Baby“, kuriame buvo įrengta 850 kg kovinė galvutė.

Parengta pagal TSN.ua inf.