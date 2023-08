Palestinietis automobiliu rėžėsi į Izraelio karius: vienas žuvo, trys buvo sužeisti

Kariniais duomenimis, palestinietis sunkvežimio vairuotojas prie užtvaro padidino greitį ir tyčia rėžėsi į grupę karių, kurie pasibaigus tarnybai vyko namo. 41-erių palestinietis, turintis leidimą dirbti Izraelyje, tada buvo nušautas.

Per dar vieną išpuolį Jeruzalėje trečiadienio vakarą, sanitarų duomenimis, nukentėjo vienas izraelietis. Vyras patyrė sužalojimų, kai 14-metis palestinietis tramvajaus stotelėje puolė jį peiliu.

Pro šalį važiavęs policininkas matė incidentą ir šovė į užpuoliką. Žiniasklaidos pranešimais, jis buvo mirtinai sužeistas.

Saugumo padėtis Izraelyje ir Vakarų Krante jau seniai yra įtempta. Nuo metų pradžios per išpuolius žuvo 28 izraeliečiai, ukrainietė ir italas. Per tą patį laikotarpį per Izraelio karines operacijas, kitokias konfrontacijas ar per savo pačių išpuolius žuvo daugiau kaip 180 palestiniečių.