Naujas būdas nustatyti COVID-19 – „šviečianti“ kaukė: išradimui prireikė stručio kiaušinių

Per dvejus metus nuo tada, kai COVID-19 išplito po pasaulį, į mūsų ginklų su pandemija repertuarą pateko keletas įdomių prekių.

Naujausia prekė, kuri gali patekti į šį sąrašą, yra kaukė, kuri gali pakeisti spalvą aptikus viruso pėdsakų. Jos slaptasis ingredientas? Stručio kiaušiniai.

Japonijos Kioto prefektūros universiteto mokslininkų komanda sukūrė fluorescencinius dažus, kurie švyti ultravioletinėje šviesoje, jei aptinka COVID-19 sukeliantį virusą.

Tirpalas sudarytas iš antikūnų, išgautų iš stručių kiaušinių, kurie reaguotų į koronaviruso smailiuosius baltymus ir suaktyvintų dažiklį.

Tyrėjai dažais apipurškė kaukės filtrus ir sukūrė asmeninį COVID-19 testų rinkinį, tikėdamiesi, kad jis galėtų išplėsti tyrimų mastą šalyje, kurioje visi išeidami į lauką dėvi kaukes.

„Tai daug greitesnė ir tiesioginė pirminio testavimo forma nei PGR testas“, – „VICE World News“ sakė pagrindinis mokslininkas ir Kioto prefektūros universiteto prezidentas Yasuhiro Tsukamoto.

Jis pridūrė, kad tai potencialiai gali padėti aptikti besimptomius viruso nešiotojus, kurie gali nesitikrinti, nes jaučiasi sveiki.

Tačiau jo komanda dar turi atlikti plataus masto kaukės filtrų bandymus arba gauti reikiamą vyriausybės patvirtinimą masinei gamybai.

Daugiau nei du dešimtmečius stručius tyrinėjantis Y.Tsukamoto vadovavo daugeliui tyrimų, kuriuose naudojamos natūralios stručio savybės.

Anksčiau jis yra sukūręs kaukes, padedančias apsisaugoti nuo kiaulių gripo, ir produktus, padedančius atsinaujinti plaukams, taip pat naudodamas stručių antikūnus. Jis teigė, kad ši naujausia kaukė padėjo jam pačiam aptikti COVID-19 infekciją.

„Aš dėvėjau kaukę norėdamas išbandyti produktą ir supratau, kad ji „nušvito“. Taigi nuėjau atlikti PGR testo ir, žinoma, jis buvo teigiamas, todėl turėjau būti patalpintas į karantiną viešbutyje“, – sakė jis.

Y.Tsukamoto paaiškino, kad norėdamas nustatyti, ar kaukė užfiksavo koronavirusą, naudotojas gali įdėti ją į ultravioletinę šviesą arba mėlyną šviesą, kurią skleidžia tokie prietaisai kaip išmanusis telefonas, ir patikrinti, ar ji fluorescuoja.

Antikūnų išgavimas iš gyvūnų ląstelių nėra naujas procesas. Arkliai buvo naudojami gaminant antiserumą – kraujo serumą, kuriame yra antikūnų, skirtų kovoti su infekcinėmis ar nuodingomis medžiagomis.

Kad pagamintų kiekvieną kaukę, Y.Tsukamoto mokslininkų komanda švirkštais į stručių pateles suleido neaktyvių COVID-19 dalelių. Vėliau mokslininkai išgaudavo antikūnus iš kiaušinių, kuriuos stručiai padėjo vėliau, nes antikūnai per trynį perduodami palikuonims.

Tačiau naudoti stručių kiaušinius, kurie yra didžiausi iš visų pasaulio gyvūnų, Y.Tsukamoto buvo ypač naudinga.

Stručio kiaušinio trynys, beveik 24 kartus didesnis už vištos kiaušinio trynį, suteikia daugiau erdvės antikūnams susidaryti. Be to, antikūnai šiems paukščiams susidaro daug greičiau – vos per šešias savaites, o vištų – per 12 savaičių.

Tačiau antikūnų išgavimas iš gyvūnų moksliniams tyrimams buvo kritikuojamas kaip piktnaudžiavimas.

Tarptautinė gyvūnų teisių gynimo grupė „Žmonės už etišką elgesį su gyvūnais“ (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) jau anksčiau paskelbė nuotraukas iš tokių antikūnų fermų Sietle ir San Diege, kuriose gyvenimo sąlygos prilyginamos fabrikų fermoms.

Praėjusių metų gegužę Europos Sąjunga taip pat rekomendavo nutraukti tokius antikūnų tyrimus. Kasmet Europos Sąjungoje antikūnams gaminti panaudojama beveik milijonas gyvūnų.

„Šis skaičius ne tik didelis, bet ir taikomos procedūros dažnai sukelia dideles kančias“, – teigė PETA.

Tačiau Y.Tsukamoto tvirtina, kad išgaunant antikūnus jo kaukėms gyvūnai nenukenčia.

„Esu veterinarijos gydytojas, todėl nenorėčiau daryti nieko, kas kenkia gyvūnams“, – sakė jis.

Kitaip nei imant antikūnus iš graužikų ar triušių, kai norint išgauti kraują gyvūnams gali tekti perpjauti gerklę ir taip juos nužudyti, Y.Tsukamoto paprasčiausiai paima antikūnus iš neapvaisintų padėtų kiaušinių – kiaušinių, kurie negali išsiristi.

Be to, jo procesui reikia, kad stručiai gautų tik vieną neaktyvių COVID-19 dalelių injekciją.

„Šio proceso metu gyvūnai nėra skriaudžiami ar žudomi“, – sakė jis.

