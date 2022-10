Lenkijoje vyras pavogė tramvajų: važinėjosi po miestą su nieko nenutuokiančiais keleiviais

Policijos duomenimis, vyras dar niekada nebuvo vairavęs tramvajaus ir neturėjo atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo.

Tramvajus naktį į šeštadienį visiškai neaiškiomis aplinkybėmis dingo iš depo, TV stočiai patvirtino viešojo transporto bendrovės atstovas. Kito tramvajaus mašinistas atkreipė dėmesį į tai, kad transporto priemonė juda per lėtai ir todėl jam trukdo. Be to, ji važiavo kaip „33 linijos“ tramvajus, o tokios Katovicuose nėra.

Kai pavogto tramvajaus vairuotojas nereagavo į dispečerinės mėginimus susisiekti radijo ryšiu, buvo kreiptasi į policiją. Kad būtų nutraukta neteisėta kelionė, linijoje trumpam buvo išjungtas elektros energijos tiekimas.

Vyras sulaikomas nesipriešino. Jis nebuvo apsvaigęs nuo alkoholio. Tačiau savo motyvo vyriškis įvardyti negalėjo.