Paviešinti bunkerio planai atskleidė paranojišką V. Putino baimę: išteklių svečiams užtektų išgyventi kelioms savaitėms

Dar 2021-aisiais opozicionieriaus Aleksejaus Navalno antikorupcijos fondas (FBK) paskelbė dokumentinį filmą apie šią, Juodosios jūros pakrantėje, stūgsančią prabangią Rusijos vadovo vilą.

Kaip atskleidė A. Navalno tyrimas, 190 000 kvadratinių metrų ploto komplekse yra bažnyčia, vyno rūsys, kazino, kaljano salonas su stirptizo , stulpu, arboretumas ir čiuožykla, kurioje V. Putinas mėgsta žaisti ledo ritulio varžybas su savo bičiuliais.

Kompleksas yra itin griežtai saugomas. Kremliaus vadovo „imperatoriškoji“ vila nuo aplinkinių atskirta 6 879 hektarų miško plotu ir specialia neskraidymo zona.

Tačiau nepaisant visos šios prabangos ir apsaugos, V. Putino rūmų statytojai, rodos, pamiršo vieną svarbią detalę. Jie nesugebėjo paslaptyje išlaikyti planų, kuriuose atskleidžiami po rūmų kompleksu suprojektuoti du sudėtingi tuneliai.

Šie planai buvo viešai paskelbti Rusijos interneto puslapiuose. Dabar jau neegzistuojanti Rusijos rangovinė įmonė „Metro Style“ 2010-ųjų pradžioje paskelbė šias schemas savo interneto svetainėje, kad pademonstruotų savo atliktą darbą. Jas internete buvo galima peržiūrėti dar 2016 m.

Po V. Putino rūmais Gelendžike Juodosios jūros pakrantėje yra įrengti du požeminiai tuneliai, sujungti su liftu, kuris leidžiasi apie 50 metrų. Architektūriniuose planuose nurodyta, kad storu betonu apsaugotuose tuneliuose tiekiama pakankamai gėlo vandens, gerai ventiliuojama, todėl juose kelias dienas ar savaites galėtų gyventi VIP asmenys.

„V. Putinas labai nerimauja dėl to, kad yra ne visai legitimus Rusijos lyderis, – „Business Insider“ sakė buvęs JAV Valstybės departamento pareigūnas, dirbęs Rusijos ir Ukrainos politikos srityje, Michaelas C. Kimmage'as. – Taigi žinodamas, kad rinkimai ne visiškai užtikrina jo legitimumą, jis stengsis maksimalizuoti savo asmeninį saugumą per gerai saugomų asmeninių rezidencijų kompleksą.“

Tuneliai yra 40 ir 60 metrų ilgio, 6 metrų pločio, juose yra apie 600 kvadratinių metrų gyvenamųjų patalpų, jos veikiausiai apsaugotos nuo sprogimų.

Apatiniame tunelyje yra takas, vedantis prie išėjimo. „Šis tunelio įrengimas yra susijęs su visomis saugumo ir apsaugos priemonėmis, – leidiniui sakė statybų inžinierius Thaddeusas Gabryszewskis, susipažinęs su gynybinėmis konstrukcijomis ir peržiūrėjęs „Business Insider“ pateiktas diagramas. – Yra priešgaisrinė sistema. Yra vanduo, yra kanalizacija. Tai skirta tam, kad kas nors išgyventų arba pabėgtų“.

Beveik visi branduolinį ginklą disponuojančių valstybių vadovai turi pasiruošę pabėgimo planą ekstremalioms nenumatytoms situacijoms. JAV prezidentas turi avarinį bunkerį po Baltaisiais rūmais, o Virdžinijos valstijoje – „Mount Weather“. Tačiau, skirtingai nei JAV objektai, Juodosios jūros kompleksas buvo finansuotas privačiomis lėšomis ir tebėra privati nuosavybė.

V. Putino investicijos į bunkerio statybą po atostogų namais, pastatytais tais metais, kai jis vis dar flirtavo su Vakarais, rodo, kad Rusijos lyderis jau seniai ruošėsi grėsmėms ir ruošė saugią vietą, kurios jam prireiktų norint pasislėpti arba pabėgti. „Turime tai vertinti kaip dalį ilgos konfrontacijos su Vakarais, kuri ženklino pastaruosius 13 ar 14 Putino gyvenimo metų“, – sakė M. C. Kimmage'as.

T. Gabryszewskio teigimu, ar erdvės gali atlaikyti branduolinius smūgius priklauso nuo to, kas nepavaizduta diagramose – kaip sustiprintos 40 cm storio betoninės sienos, kuo užpildyta erdvė šalia jų. Lifto šachtoje taip pat yra šešios ventiliacijos angos, skirtos užtikrinti tunelių gyventojams orą. Kelios ventiliacijos angos ir du atskiri tuneliai galėjo būti projektuojami siekiant apsisaugoti cheminių atakų metu.

Brėžiniai atskleidžia kelias ypatybes, kurios leidžia manyti, kad V. Putinas užsakė statinį galvodamas apie blogiausią scenarijų. Žemesniojo tunelio brėžinių viršuje užfiksuota daug kabelių, tai rodo, kad ši vieta gali būti naudojama kaip vadavietė.

Kai bendrovė „Metro Style“ savo interneto svetainėje paskelbė schemas, ji nenurodė, kad Juodosios jūros tuneliai buvo pastatyti V. Putinui. Vietoj to jie teigė, kad „požeminių statinių kompleksas yra skirtas pensionatui Gelendžiko mieste, Krasnodaro krašte. Gelendžikas yra arčiausiai rūmų komplekso esantis miestas.

Tai, kad beveik už 1000 km nuo Maskvos yra įtvirtinti tuneliai, rodo, jog V. Putinas jau tuomet buvo susirūpinęs dėl savo gyvybės.

„Du kartus, kai Rusijos istorijoje vyko dideli pokyčiai – 1917 m. ir 1991 m. – sostinės statusas ir lyderio padėtis buvo didelis klausimas, – sakė M. C. Kimmage'as. – V. Putinas sprendžia šį nenumatytą atvejį kurdamas kuo toliau nuo centro esančių rezidencijų tinklą. Taigi tunelių sistema Juodosios jūros komplekse yra labai prasminga. Net ir nesant aktyvios grėsmės, jis nerimauja dėl šios galimybės“.

Schemoje, vaizduojančioje du tunelius jungiančios lifto šachtos vidų, nurodytos šešios atskiros ventiliacijos šachtos, skirtos tiekti filtruotą orą tunelio gyventojams.

Daugybė ventiliacijos šachtų ir du atskiri tuneliai galėjo būti suprojektuoti numatant cheminę ataką. „Jei įvyktų koks nors išpuolis, V. Putinas turi du oro įsiurbimo šaltinius, vieną aukštai, kitą žemai“, – sakė T. Gabryszewskis.

Nuoroda į šias schemas, išsaugota interneto archyve „Wayback Machine“, daugelį metų buvo platinama tarp Maskvos subkultūros, vadinamos „digeriais“ – miesto tyrinėtojais, kurie lanko ir dokumentuoja uždraustas vietas. Vėliau ši informacija pasirodė išsamioje ataskaitoje apie vilą, kurią parengė Rusijos opozicionierius A. Navalnas.

Buvęs Valstybės departamento pareigūnas M. C. Kimmage'as pridūrė, kad daugiau nei prieš dešimtmetį vykęs kruopštus V. Putino pasirengimas rodo, kaip ilgai jo mintys buvo sutelktos į egzistencinio konflikto su Vakarais galimybę.

„Karas Ukrainoje, – teigė M. C. Kimmage'as, – tai kalbų sakymas, propaganda, perdėjimas – tai performatyvus aspektas, kuris veikia Rusijos vidaus politiką. Tačiau tai taip pat yra mirtinai tikra. V. Putinas suvokia, kad dalyvauja konfrontacijoje su Vakarais. Branduolinis aspektas yra svarbi to dalis. Jis žino, kad stovi ant ugnikalnio viršūnės.

Neatrodo, kad jis būtų toks psichopatas, kad inicijuotų branduolinį konfliktą – jis turi anūkų, – bet jis jau labai ilgai stovi ant tos ribos. Šie tuneliai, šis bunkeris, yra to dalis.“

Nei Maskvoje įsikūrusi bendrovė, įsigijusi „Metro Style“, nei vyriausiasis Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas neatsakė į prašymus pateikti komentarus. Kilus masiniams protestams, kuriuos sukėlė A. Navalno 2021 m. vaizdo įrašo tyrimas, V. Putinas neigė, kad jam priklauso Juodosios jūros vila.

Parengta pagal „Business Insider“ inf.