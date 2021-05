Patarimai, kaip paruošti tobulo skonio lašišą: tik nedarykite šių klaidų

Vis dėlto daugeliui žmonių nėra geresnio būdo pasimėgauti lašiša, kaip paruošti lašišos kepsnį ar patroškinti lašišą garuose su traškiomis daržovėmis.

Lašiša – turtinga skoninėmis savybėmis žuvis, kuriai nereikalinga prieskonių gausybė ar sodrus marinatas. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip paruošti tobulo skonio lašišą, kuri ne tik būtų gardi, bet ir išsaugotų savo maistingąsias medžiagas.

Lašišos paruošimas

Visų pirma, norint, jog lašišos patiekalas būtų gardus, būtina išsirinkti šviežią žuvį. Sužinoti, ar žuvis šviežia, ar ne, galima atidžiai ją apžiūrėjus.

Šviežią lašišą nuo nešviežios atskiria blizgi, gleivėta žuvies oda ir šviesiai raudonos žiaunos. Taip pat nešviežią lašišą gali išduoti žiaunų spalva. Pasenusios žuvies žiaunos būna papilkėjusios, praradusios raudoną atspalvį.

Svarbus ir kvapas – šviežią žuvį nuo nešviežios atskiria malonus kvapas. Pagedusi žuvis skleidžia kvapą, panašų į amoniako. Taip pat lašišos mėsa turi būti elastinga, neištižusi.

Kai iš parduotuvės parsinešate namo šviežios lašišos, verta ją išvirti ar išsikepti tą pačią dieną. Jei negalite to padaryti per pirmąsias 48 valandas po to, kai parsinešate namo, turėtumėte žuvį užšaldyti.

Lašiša gali būti užšaldoma iki 3 mėnesių, taip neprarandant skonio ar tekstūros. Jei užšaldytą žuvį nuspręsite atšildyti, palikite pakankamai laiko, kol ji atitirps, uždengtą šaldytuve.

Norėdami greičiau atšildyti žuvį, dėkite lašišą į sandariai uždaromą plastikinį maišelį ir panardinkite į šaltą vandenį. Vandenį keiskite kas 30 minučių, kad jis būtų šaltas. Tęskite procesą, kol lašiša atšils.

Išsirinkus šviežią žuvį ar atšildžius sušaldytą žuvį, labai svarbu ją tinkamai paruošti gamybai. Jei gaminama lašišos file su oda, būtina naudoti aštrų filė peilį tam, kad pašalintumėte odą nuo žalios lašišos.

Be abejonės, būtina pasirūpinti ir lašišos ašakomis. Net jei turguje ar prekybos centre buvo pašalintos ašakos, po apdorojimo dar gali likti keletą mažų ašakų.

Pasistenkite ašakas pašalinti išimdami jas su virtuvinėmis žirklėmis. Kur kas labiau mėgausitės žuvimi, jei išvengsite kąsnių su netikėtomis ašakomis.

Lašišos paruošimo būdai, atskleidžiantys tobulą žuvies skonį

Lašišos kepimas orkaitėje – vienas dažniausių lašišos paruošimo būdų, kuris išsaugo natūralų lašišos skonį, kvapą ir maistingąsias medžiagas.

Tyrimai parodė, kad kepant žuvį orkaitėje, omega-3 riebalų rūgštys esančios žuvyje, yra kur kas geriau išsaugomos nei kepant keptuvėje ar grilyje.

Vis dėlto, žuvį ruošiant orkaitėje, kaip ir naudojant kitus kepimo būdus, kepimo metu naudojant daug riebalų, naudingųjų medžiagų kiekis gali pasikeisti.

Svarbu, jei kepate žuvį orkaitėje, naudokite kuo mažiau aliejaus. Saulėgrąžų ar rapsų aliejų keiskite į alyvuogių aliejų, tačiau nepersistenkite.

Kadangi kepate riebią žuvį, jai nėra reikalingas didelis riebalų kiekis, nes jos sudėtyje yra riebalų, kurie kepant išsiskiria į paviršių.

Ruošiant lašišą orkaitėje, pakanka panaudoti šviežių žuvies prieskonių, druskos ir pipirų tam, jog jos skonis būtų puikus.

Patartina dėti žuvies gabaliukus vienu sluoksniu ant alyvuogių aliejaus pateptos, folija išklotos kepimo skardos.

Galima aptepti žuvį alyvuogių aliejumi ir šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis. Garsus australų maisto kritikas Mattas Prestonas teigia, jog kepant lašišą orkaitėje nereikia jos persūdyti ar užgošti natūralų skonį sintetiniais prieskoniais.

„Nepraraskite tikrojo žuvies skonio, užgoždami jį kitais skoniais. Paprastai raktas yra subtilumas. Lašišą galima gardinti natūraliomis žolelėmis, kietuoju sūriu ar nesintetiniais prieskoniais, pavyzdžiui, paprika ar malta kalendra“, – portalui „Taste“ teigia maisto kritikas.

Anot jo, svarbu ne tik, kokie prieskoniai naudojami ruošiant lašišą, bet ir tai, kiek laiko ji kepama. Mattas Prestonas teigia, jog svarbiausia kepant lašišą nustatyti aukštą kepimo temperatūrą, tačiau neperkepti jos per ilgai, antraip ji praras gerą skonį.

Ypatingas žuvies skonis atsiskleis ir kepant lašišą orkaitėje naudojant aliuminio foliją. Norint puikiai iškepti lašišą aliuminio folijoje, būtina iškirpti vieną ilgesnį aliuminio folijos lakštą vienai filė.

Jei naudojamos daržovės, jas būtina plonai supjaustyti ir sudėti sluoksniais vienas ant kitų. Apačioje turėtų būti ilgiausiai kepančios daržovės, pavyzdžiui, bulvės.

Ant viršaus reikia uždėti lašišos filė ir pagardinti druska bei pipirais. Taip pat galima pridėti citrinos griežinėlių ir, jei norima, šviežių arba džiovintų žolelių. Tuomet būtina užlankstyti folijos kraštus iš visų pusių, paliekant vietos garams kauptis.

Kepti lašišą tokiu būdu reikia 10–15 minučių, atsižvelgiant į naudojamas daržoves, lašišos filė dydį ir tai, kokio minkštumo jums patinka lašiša.

Puikiai paruošta žuvis yra drėgna, kvapni ir sultinga. Perkepusi žuvis ji išdžiūsta ir praranda skonį, todėl nerizikuokite žuvį perkepti.

Kepimas vakuume, virimas ar troškinimas

Lašišos kepimas garuose bei vakuume – patys sveikiausi lašišos paruošimo būdai, kurie rekomenduojami norintiems išlaikyti gerą sveikatą bei besilaikantiems dietos.

Lašišos kepimas vakuume yra žuvies paruošimo būdas, kai žuvis yra dedama į maišelį, o tuomet – į specialų vakuumavimo prietaisą. Oras iš maišelio yra visiškai pašalinamas, o pats maišelis – užsandarinamas.

Kepant vakuume nereikia aukštos kepimo temperatūros, o žuvis neturi tiesioginio sąlyčio su karštu oru. Norint gardžiai iškepti žuvį vaakume, lašišą prieš tai reikėtų palikti pasimarinuoti natūraliame prieskonių, druskos ir pipirų mišinyje.

Pasimarinavusi žuvis įgaus gardų skonį, kurį kepant vakuumo sistema puikiai išlaikys.

Verdant lašišą karštame vandenyje svarbu žinoti, kad žuvis nereikalauja ilgo virimo, antraip ji tampa sausa, standi ir praranda savo išvaizdą. Žuvies virimo laikas yra individualus – viskas priklauso nuo žuvies rūšies ir dydžio.

Kalbant apie virtos žuvies skonį, virimo metu į verdantį vandenį įdėti švieži grybai, vynas ar citrinos sultys puikiai papildo patiekalo skonį. Troškinant lašišą, būtina žinoti, kad tinkamesnė troškinimui yra kietesnės mėsos, aštresnio skonio ir labiau kaulėta žuvis.

Maisto ekspertė Sally Cameron teigia, kad troškintos žuvis paslaptis – prieskoniai, kurie troškinimo metu įsigeria į lašišą ir suteikia išskirtinį skonį.

Sally teigimu, lašišą kartu su prieskoninėmis daržovėmis (svogūnais, morkomis, pomidorais, jų tyre, baklažanais, grybais ir panašiai), reikia sudėti sluoksniais troškinimo inde ir užpilti pasirenkamu skysčių: vandeniu, sultiniu, pienu, grietine ar grietinėle.

Orkaitėje kepta lašiša su garstyčiomis ir česnaku

Neįnoringas patiekalas, pasižymintis paprastais ingredientais, tačiau atskleidžiantis tobulą natūralios lašišos skonį.

Ingredientai:

lašišos filė su odele: ~450-500 gramų

šviežios susmulkintos petražolės (2 valgomųjų šaukštų);

česnakas (2 skiltelių);

garstyčios su sutrintais grūdeliais (1 arbatinio šaukštelio (tinka ir be grūdelių));

druska (0,5 arbatinio šaukštelio);

juodieji pipirai (3 žiupsnių);

alyvuogių aliejus (2 arbatinių šaukštelių);

citrinos sultys (2 arbatinių šaukštelių);

citrina (3 griežinėlių).

Gaminimas:

Iš pradžių orkaitę įkaitinkite iki 220 laipsnių temperatūros. Tuomet česnakus nulupkite, sutrinkite česnako spaustuku. Viename indelyje sumaišykite petražoles, česnaką, garstyčias, druską, pipirus, alyvuogių aliejų bei citrinos sultis.

Tada ant kepimo skardos patieskite kepimo popierių. Lašišą supjaustykite į 3-4 storus gabaliukus, sudėkite ant kepimo popieriaus, aptepkite padažu iš visų pusių.

Ant kiekvieno lašišos gabaliuko uždėkite po vieną citrinos griežinėlį bei kepkite orkaitėje ne ilgiau kaip 15 minučių. Jeigu lašišos gabaliukai ploni, užtenka 12-13 minučių. Patiekite su mėgiamu garnyru. Skanaukite!

Lašiša, troškinta su vynu orkaitėje, naudojant aliuminio foliją

Patiekalas, priminsiantis, kaip smagu gaminti namuose ir gardžiuotis aukšto lygio vakariene savo valgomajame.

Ingredientai:

Lašiša (150 g);

Bulvės (100 g);

Pankolis (½ vnt.);

Krapai (pagal skonį);

Pomidoras (8 vnt.);

Baltas vynas (1 stiklinė);

Alyvuogių aliejus (pagal skonį);

Citrina (½ vnt.);

Malti pipirai (pagal skonį).

Paruošimas:

Nuplauname šviežią lašišos filė, pabarstome druska ir pipirais. Bulves supjaustome skiltelėmis ir dedame į verdantį pasūdytą vandenį 8 min. apvirti. Nusausiname, atvėsiname.

Į atskirą dubenį sudedame skiltelėmis pjaustytą pankolį, riekutėmis pjaustytą citriną bei vyšninius pomidorus. Apšlakstome alyvuogių aliejumi, pagardiname mėgstamais prieskoniais ir švelniai išmaišome. Pridedame atvėsusias bulves.

Kepimo formą išklojame aliuminio folija. Beriame į kepimo formą dubens turinį, uždedame ant viršaus lašišos filė, papuošiame krapais ir pankolio šakelėmis.

Supilame stiklinę balto sauso vyno. Kepimo formą užklojame folijos lapu ir užlankstome kraštus, kad patiekalas keptų savose sultyse.

Kepimo formą pašauname į iki 200ºC įkaitintą orkaitę ir kepame apie 25 min. Išimame iš orkaitės, nuimame apsauginę foliją ir leidžiame 1 min. atvėsti. Tuomet tiekiame ant stalo (galima ir tiesiai su visa kepimo forma, jeigu ji estetiškai atrodo).