Įdomybės apie populiariausius citrusinius vaisius – ir kodėl jais verta mėgautis kasdien

Ne veltui lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ kulinarijos žinovai pataria žiemą, kuomet organizmui trūksta natūralių vitaminų, kuo dažniau valgyti šiuos superproduktus. Mitybai naudojant geltonąsias bei žaliąsias citrinas, mėgaujantis apelsinais, mandarinais, greipfrutais bei kitais citrusiniais vaisiais, gyvenimas bus tiek sveikesnis, tiek visapusiškai geresnis.

Todėl sužinokite, kuo kiekvienas šių produktų yra ypatingas ir kaip nepasiklysti tarp gausios jų pasiūlos. Tai padaryti leis išsamus „Maximos“ citrusinių vaisių gidas.

Tikri stebukladariai

Daugiau nei 9,3 mln. kg citrusinių vaisių – tiek jų pirkėjai, „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorės Ernestos Dapkienės teigimu, vien šiemet įsigijo prekybos tinklo parduotuvėse. Tuo metu paklausta, kokie jų populiariausi, pašnekovė vardija klientų favoritų penketuką.

„Labiausiai mūsų pirkėjai mėgsta apelsinus, kurių šiemet pardavėme daugiausia. Toliau, žinoma, galime rikiuoti mandarinus, tada – citrinas, greipfrutus, ekologiškus citrusinius vaisius.

Ypač džiugu, kad susidomėjimas pastaraisiais šiemet ūgtelėjo beveik tris kartus. Vadinasi, pirkėjai ne tik noriai skanauja šiuos vertingus bei sveikatai naudingus vaisius, bet mielai renkasi juos ekologiškus. Užaugintus natūraliai, pačiomis geriausiomis sąlygomis. Tokių kokybiškų produktų asortimentą užtikriname visada, nuolatos jį plėsdami. Todėl mūsų parduotuvėse galima rasti ir įprastų, ir egzotinių citrusinių vaisių naujienų, pavyzdžiui, kinkanų“, – sako E.Dapkienė.

Kad šiuos produktus išties derėtų įtraukti į mitybą, tik patvirtina „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė. Anot ekspertės, citrusiniai vaisiai organizmui teikia daug naudos, o kai kurios jų savybės galėtų itin nustebinti.

„Šie produktai ypač turtingi antioksidantais. Pavyzdžiui, kai kurie jų užtikrina odos skaistumą, stangrumą ir išpuoselėtą išvaizdą. Tokia citrusinių vaisių nauda aktuali šildymo sezonu. Tuomet patalpose tampa sausiau, išsausėja ir oda. Bet yra išeitis – ir skani, ir sveika. Būtent pastarąją citrusinių vaisių savybę lemia flavanoidai, kurie saugo organizmą nuo lėtinių ligų, stiprina sveikatą. Jau nekalbant apie milžiniškas vitamino C atsargas, sutvirtinančias imuninę sistemą, saugančias nuo peršalimo ligų.

Taip pat citrusiniai vaisiai gerina virškinimą, širdies veiklą, kontroliuoja cholesterolio kiekį kraujyje, o gausus juose esantis kalcio kiekis yra tvirtų kaulų, raumenų, sąnarių ir dantų pamatas“, – pastebi B.Baratinskaitė.

Tuo metu paklausta, kuo kiekvienas šių produktų yra ypatingas, „Maximos“ kulinarijos ekspertė dalijasi išsamiu gidu. Pastarasis leis iš arčiau pažvelgti į skirtingus citrusinius vaisius ir sužinoti įdomiausius faktus apie populiariausius iš jų.

Apelsinai

Populiarumu šiuos citrusinius vaisius Lietuvoje lenkia tik bananai. Būtų galima juokauti, kad lietuviai apelsinus pamėgo dėl panašumo į antrosios šalies religijos – krepšinio – kamuolį.

Tačiau iš tikrųjų šie vaisiai Lietuvą pasiekė gerokai anksčiau nei išrasta mylimiausia sporto šaka. Mat mokslininkai teigia, kad apelsinai į mūsų kraštą atkeliavo didžiosios gastronominės revoliucijos metais – 16 a. pirmojoje pusėje kartu su Bonos Sforcos dvaru. Šios Lenkijos karalienės ir Didžiosios Lietuvos kunigaikštienės, Žygimanto Augusto motinos, aplinkos žmonės, spėjama, vaisius atsivežė iš Italijos ir tuomet vadino „obuolis auxinas“. Arba – auksiniu obuoliu.

Įdomu tai, kad apelsinuose yra kalio, kuris yra atsakingas už širdies plakimą.

Mandarinai

Karališka ne tik apelsinų atsiradimo Lietuvoje istorija, bet ir mandarinų kilmė. Nors jų tėvyne vadinama Indija, šie vaisiai vėliau atkeliavo į Kiniją ir labiausiai yra siejami su šios šalies kultūra. Taip gimė ir pačių mandarinų pavadinimas. Toks vardas jiems duotas dėl panašumo į kinų imperatoriškųjų teismų patarėjus, dėvėjusius oranžinius apsiaustus ir vaisius primenančius galvos apdangalus su sagomis.

Vėliau mandarinai Kinijoje tapo simboline vietinių tradicijų dalimi. Jie vieni kitiems dovanojami per šventes, taip linkint turtų ir sėkmės savo šeimos nariams, draugams ar verslo partneriams.

Verta pridėti ir geros sveikatos norą, kadangi mandarinuose gausu natūralaus cukraus, taip pat vitaminų C, B1, B2 ir provitamino A.

Klementinai

Šie citrusiniai vaisiai atsirado ganėtinai neseniai, prieš gerą šimtmetį. Jie gimė sukryžminus saldųjį apelsiną su mandarinu. Nuo savo pirmtakų klementinai pirmiausia skiriasi dydžiu. Už mandarinus jie yra mažesni. Taip pat auga sodriai oranžinės spalvos.

Klementinai ir labiau apvalūs, kartu jie neturi sėklų, o tai yra puiki žinia kiekvienam tokių vaisių mėgėjui. Kita gera naujiena – klementinų skonis nuo mandarinų skiriasi saldumu bei sultingumu. Toks bruožas paveldėtas iš geriausių šių vaisių pirmtakų savybių.

Citrinos

Tikra vitamino C bomba neabejotinai yra citrina. Šio elemento 100 g vaisiaus sulčių yra apie 77 mg arba 92 proc. rekomenduojamos paros normos. Įdomu tai, kad vienas citrinmedis, vaisius brandinantis visus metus, jų per šį laikotarpį gali užauginti virš 272 kilogramų. Taip vartotojus pasiekia tikras superproduktas, kuris naudojamas kaip veiksmingas ir natūralus valiklis, nemalonių kvapų naikintojas, grožio priemonė, vaistas, kulinarijos produktas.

Kartu citrina taip pat turi karališką istoriją, mat anksčiau šie vaisiai buvo tokie reti, kad šalių valdovai juos vieni kitiems įteikdavo kaip prabangias dovanas.

Tuo metu šiandien produktas tapo būtinosios mitybos dalimi britų karinio laivyno kariams. Todėl citrinų privaloma turėti kiekviename laive, kad jų visi kariškiai gautų po maždaug 28 g kasdien.

Greipfrutai

Šiuos citrusinius vaisius pamėg visi, norintys greičiau atsikratyti viršsvorio. Tai nekelia nuostabos, kadangi greipfrutai sudegina daugiau kalorijų nei yra juose. Juose yra 60 proc. vandens ir šiek tiek dietinių skaidulų. Tuo metu 100 g šio produkto turi tik 42,1 kalorijos – dvigubai mažiau nei bananai. Todėl greipfrutai yra vieni mažiausiai kaloringų vaisių.

Jie taip pat mažina širdies, plaučių ligų riziką, kontroliuoja cholesterolio kiekį, apsaugo nuo vėžinių susirgimų vystymosi. Be to, efektyviai valo kepenis, gerina regėjimą, puoselėja odą bei plaukus.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad greipfrutai gali sumažinti kai kurių vaistų efektyvumą. Tai nutinka dėl jų sultyse ir vaistiniuose preparatuose esančių tam tikrų medžiagų sąveikos. Todėl prieš įtraukiant greipfrutus į mitybą patariama pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Žaliosios citrinos

Šios lietuviams labiau įprastų geltonųjų citrinų giminaitės pasižymi mažesniu rūgštingumu, yra švelnesnės, o valgant jaučiamas lengvas kartumas. Jos įprastos Azijos virtuvėje, jas naudoja Meksikos, kitų Pietų Amerikos šalių, Tailando kulinarai.

Žaliosios citrinos puikiai tinka prie žuvies, mėsos patiekalų, praverčia gaminant padažus, marinatus. Jomis taip pat praturtinami įvairiausi troškiniai, desertai, kokteiliai. Šios, kaip ir geltonosios citrinos, vaismedžiai yra itin derlingi. Jie per metus užaugina apie 1 tūkst. vaisių.

Kitas įdomus faktas siejamas su žaliųjų citrinų pavadinimu. Dar žinoma kaip laimas, ji pavadinta nuo senovės prancūzų žodžio „limon“, bendrai reiškiančio citrusinius vaisius.

Kinkanai

Kol kas Lietuvoje tik atrandami, tačiau jau mėgstami citrusiniai vaisiai. Jų sultys – kiek rūgštokos, tačiau odelės saldumas – itin pikantiškas. Dėl to kinkanai pasižymi išties aromatingo ir gaivinančio skonio deriniu.

Taip pat šie vaisiai kupini dietinių skaidulų, gausūs vitamino C. Valgomi jie – įvairiai.

Kinkanai puikiai dera su vištiena, antiena, obuoliais, ananasais, tinka kepiniams, desertams, kokteiliams gaminti. Be to, jie valgomi ir švieži, ir šaldyti, su odele arba be, jei nesinori saldžiai aitraus skonio.

„Šie išvardinti citrusiniai vaisiai yra tik maža dalis tų, kuriais galima mėgautis. Patarčiau tai daryti kuo dažniau: valgyti juos vienus, naudoti įvairiems receptams. Ypač dabar, šaltuoju sezonu, kuomet citrusiniai vaisiai yra patys šviežiausi, kvapniausi ir sultingiausi“, – rekomenduoja „Maximos“ kulinarijos ekspertė.