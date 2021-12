Didžiosios metų šventės be žuvies neįsivaizduojamos. Be to, visą gruodį tęsiasi adventas, kai žuvimi ar jos produktais keičiama mėsa.

Tad nieko nuostabaus, kad daugiausia žuvies pirkėjai nuperka paskutinį metų mėnesį.

„Gruodį parduodamos žuvies kiekiai išauga 3–4 kartus“, – patikino „Rivonos“ kulinarijos ir žuvies padalinių technologė Jūratė Abračinskienė. Čia per metus „Norfos“ tinklui paruošiama 1660 tonų įvairios žuvies – rūkytos, sūdytos, šviežios.

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja žuvį valgyti 2–3 kartus per savaitę. Žuvis – vienas vertingiausių maisto produktų, joje daug naudingų elementų – vitaminų A, D, B, E, omega-3 riebalų rūgščių, kurių mūsų organizmas negamina, todėl turime gauti su maistu. Taip pat žuvyje yra daug seleno, kalio, kalcio ir kitų elementų, kurie stiprina organizmą ir teikia naudos imuninei sistemai, todėl gali padėti išvengti infekcijų bei virusų.

Tad kokių žuvų galime tikėtis ant „Norfos“ parduotuvių prekystalių?

„Mūsų asortimentą sudaro žuvys, pagaunamos vietos vandens telkiniuose, taip pat auginamos tvenkiniuose. Atsivežame jų ir iš užsienio – pavyzdžiui, lašišos atkeliauja iš Norvegijos, dorados – iš Turkijos“, – pasakojo UAB „Rivona“ žuvies vadybininkas Darius Vilimas.

Pasak jo, prieš šventes bus pasiūlyta daug įvairių žuvų už patrauklią kainą. Pirkėjai gali būti ramūs – visos „Norfos“ parduotuvėse parduodamos žuvys yra tik šviežios. Iš užsienio jos atkeliauja ne užšaldytos, o atšaldytos, ledo konteineriuose.

Pasak D.Vilimo, lietuviai noriai perka žuvis, ypač jei prekybininkai jų pasiūlo žemesnėmis kainomis. Tad tai tikrai nebėra prabangos prekė, kokia žuvis buvo laikoma anksčiau.

Lietuvos augintojų išauginti karpiai jau kelinti metai yra viena perkamiausių šviežių žuvų.

Iš kitų šviežių žuvų populiarios lašišos, mėgstamos ir dorados. Taip pat labai laukiamos ir stintos, kurių sezonas paprastai prasideda gruodį.

Ištikimi „Norfos“ pirkėjai žino: vos tik priekrantės žvejai pradeda stintų sezoną, šios agurkais kvepiančios žuvys iškart atsiduria tinklo parduotuvėse. Jas mėgstama ruošti ir Kūčių, ir Kalėdų, ir Naujųjų metų stalui.

„Tad vos tik prasidės stintų sezonas, jų tikrai pasiūlysime savo pirkėjams“, – patikino D.Vilimas.

Šeimininkės mėgsta ir atšildytas žuvis – pirkinių krepšeliuose dažnai atsiduria skumbrės, lydekos, iš kurių ruošiami tiek šventiniai, tiek kasdieniai patiekalai.

Iš šaldytų žuvų populiariausios yra lydekos, mėgstamos ir menkės. Populiarūs įvairūs šaldyti žuvų gaminiai.

„O šventėms itin tinka šaldyti jūrų gėrybių rinkiniai – tiek didžiosios tigrinės, tiek baltakojės krevetės. Apskritai jūrų gėrybės populiarėja, žmonės jas perka vis dažniau“, – pastebėjo D.Vilimas.

Kelią į pirkėjų krepšelius jau rado prekybos tinklo pasiūlyta naujiena – karštai rūkytos krevetės.

Tai puiki gurmaniška užkandėlė – ne tik skani, bet ir puošianti stalą, įtinkanti net išrankiausiųjų skoniui. Jų populiarumą patvirtina vis didėjantis pardavimas.

Naujiena – ir karštai rūkyti skraidkalmarių čiuptuvai, taip pat tinkantys užkandžių stalui. „Tai delikatesnis produktas, tinkantis tiek šventiniam stalui, tiek prie taurės nealkoholinio vyno. Šis produktas įtiks tikriems gurmanams“, – teigė J.Abračinskienė.

O jau visai netrukus žuvies mėgėjus tinklas pradžiugins tikru delikatesu – rūkytais unguriais, kurie ir gomurį pamalonins, ir stalą papuoš.

Populiarios ir kitos „Rivonos“ kulinarijos ir žuvies padaliniuose rūkomos žuvys – karšiai, strimelės, upėtakiai, skumbrės, jūros ešeriai, lydekos, grenadieriai. Tuo labiau kad rūkytas žuvis galima ne tik skanauti vienas, bet ir paruošti iš jų įvairių mišrainių ar užkandėlių.

„Ypač pirkėjai yra pamėgę karštai ir šaltai rūkytas skumbres, karštai rūkytas jūros lydekas, karštai rūkytus upėtakių pjausnius. Nors upėtakiai ir brangesnė žuvis, jų pardavimas nuolat auga, o per akcijas jų parduodame du ar tris kartus daugiau“, – sakė technologė J.Abračinskienė.

Pasak jos, „Rivonos“ ceche žuvys rūkomos tik natūraliai, tradiciškai, naudojant alksnių drožles. Dėl to visos rūkytos žuvys pasižymi puikiomis skoninėmis savybėmis ir nenuvilia nė vieno valgytojo.

Dar vienas produktas, be kurio neįsivaizduojamos didžiosios šventės ar kasdienis gruodžio stalas, – silkės. Jų paklausa prieš šventes visuomet padidėja.

„Norfos“ parduotuvėse didžiulis jų pasirinkimas – tiek sveriamų, tiek fasuotų. Tiesa, D.Vilimas pastebėjo tendenciją, kad šeimininkės vis dažniau linkusios rinktis ne sūdytas silkes, kurias reikia pačioms išdoroti, o filė, kurią paruošti paprasčiau ir greičiau. „Anksčiau buvo populiaresnės sveriamos silkės, dabar populiarėja paruoštos ar silkių filė“, – atkreipė dėmesį vadybininkas.

„Rivonos“ žuvies ceche ruošiamos kelių rūšių silkės: tai sūdyta silkių filė, sūdytos silkės su galvomis, sūdytos silkės „Senolės“, „Bajoriška“ silkė ir kitos.

„Populiariausios silkės, kurių parduodama daugiausia, – sūdytos atlantinės silkės su galvomis. Jų pirkimas ypač išauga šventiniu laikotarpiu, pirkėjai jas yra pamėgę“, – sakė J.Abračinskienė.

Tad švenčių meniu planuojančios šeimininkės, norinčios nustebinti artimuosius ar svečius tradiciniais ar naujais patiekalais, tikrai turės iš ko pasirinkti.