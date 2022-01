Maisto tinklaraščio „Pusryčiams“ autorė Gabrielė Žutautaitė, pasakoja, kad įvairios rūšies konservuota žuvis, tokia, kaip puikiai pažįstami šprotai, tapo viena iš populiariausių maisto tendencijų.

Pardavimai auga

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad šprotai – populiarūs tarp tinklo pirkėjų, o žiemos mėnesiais šprotų pardavimai gerokai išauga.

„Lietuviai ryžtasi kulinarėms kelionėms, tačiau tradiciniai, nostalgiją keliantys ingredientai išlieka populiarūs. Vienas jų – šprotai, kurių pardavimai žiemą išauga net 2,8 karto. Be to, tarp tinklo pirkėjų populiarėja ir kitos, ne tokios tradicinės žuvys: juodasis paltusas, plekšnė, netgi vilkžuvė“, – teigia V.Budrienė.

Ir ant sumuštinių, ir į salotas

Tinklaraštininkė ir prekybos tinklo „Iki“ ambasadorė G.Žutautaitė sako, kad šprotai, kaip ir kitos rūšies konservuotos žuvys, pavyzdžiui, sardinės, išgyvena tikrą renesansą. Be to, šprotai – ne tik skanus, bet ir sveikatai naudingas ingredientas. Kaip ir sardinės ar silkės, šprotai yra puikus omega-3 šaltinis, be to, juose gausu vitaminų D ir B12.

Pasak maisto tinklaraštininkės, šprotai puikiai tinka daugeliui patiekalų paįvairinti, taip pat leidžia leistis į plačius eksperimentus su sumuštiniais, jie puikiai dera ir prie kiaušinių.

„Šprotai tikrai grįžo į mano virtuvę ir juos šiuo metu naudoju gana dažnai. Įprastai – ant sumuštinių ar kaip garnyrą. Kartais juos valgau kartu su vidutiniškai virtais ar keptais kiaušiniais, dedu ant duonos, ją gardinu sviestu arba majonezu ir kokybiškais šprotais, o kartais sumušinius darau su tradicinėmis morkų ir majonezo salotomis arba šprotus derinu prie kitų mėgstamų salotų“, – pasakoja G.Žutautaitė.

Mėgsta nostalgijos jausmą keliančius patiekalus

Maisto tinklaraštininkė sako, kad šprotai nėra vienintelis nostalgiją sukeliantis maistas, kuris dažnai atsiduria jos lėkštėje.

„Turbūt skaniausias nostalgiškas derinys man yra konservuoti žirneliai su majonezu. Juos dažniausiai taip pat valgau kaip garnyrą prie keptų ar virtų kiaušinių. Kartais pasiilgstu virtų dešrelių, daktariškos dešros, tačiau atsisakiusi mėsos vietoj jų dabar renkuosi sojų gaminius“, – teigia ji.

Ir nors dažniausiai maisto tinklaraščių autoriai daug dėmesio skiria estetikai, G.Žutautaitė sako, kad patiekalus bei derinius ne visada būtina „modernizuoti“.

Jais galima mėgautis ir vaikystę primenančiu būdu – juk maistas ir ragavimas gali sukelti malonius prisiminimus, sako tinklarašininkė ir dalijasi šiek tiek patobulintu sumuštinių su šprotais receptu, kuris puikiai tiks tiek ant kasdienio, tiek šventinio stalo.

Sumuštinis su šprotais

Reikės:

mėgstamos duonos

majonezo

rūkytų šprotų

plonai pjaustytų vyšninių pomidorų

marinuotų svogūnų

daug kalendrų ir krapų

citrinos žievelės ir aitriosios paprikos dribsnių

Kaip gaminti

Ant duonos Gabrielė tepa majonezą, deda šprotus, pomidorus, svogūnus – viską papuošia žalumynais ir apibarsto citrinos žievelės ir aitriosios paprikos dribsniais. Skanaus!