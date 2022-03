Unikalūs ir savaip išskirtiniai vietiniai ūkiai bei tiekėjai per šį laikotarpį spėjo įsitvirtinti prekybos tinklo parduotuvių lentynose. Šių gardžių ir nostalgiškų produktų „Lidl“ parduotuvėse netruks ir visą Kaziuko mugės savaitgalį.

Ne tik mugėse, bet ir parduotuvėse

Kaziuko mugės proga, lietuviški produktai, kuriuos įprastai būdavo galima sutikti tik įvairiausiose mugėse, atkeliavo į vieną patogiai pasiekiamą vietą – „Lidl“ parduotuves. Jų lankytojai visą savaitę galės įsigyti „Linkuvos mėsos“ pagamintos šaltai rūkytos elnienos dešros, taip pat sočius linkėjimus iš Aukštaitijos siųs ir Audriaus Banionio ūkis, pasiūlysiantis įsigyti šaltai rūkytos šoninės.

Be to, suvalkietiškos mėsos kokybės leis paragauti ir „Momblan“ paruošta kaimiška skilandinė dešra bei kiaulienos paštetas su baravykais.

Taip pat prekybos tinklo pirkėjai galės rasti su meile „Žagarės pieninės“ pagamintos varškės užtepėlės ar gardaus desertinio varškės sūrio, atkeliavusio iš Ilzenbergo dvaro.

Išskirtiniai lietuviški akcentai

Prekybos tinklas „Lidl“ bendradarbiauja su daugybe vietinių gamintojų, tiekėjų ir ūkių, kurie išskirtiniais būdais stengiasi puoselėti senovinius mūsų protėvių receptus ar išlaikyti lietuvišką autentiką.

Pavyzdžiui, Ilzenbergo dvaro ūkis šiandien yra vienintelis tokios apimties ūkis Baltijos šalyse, kuriame veikla vykdoma taip pat kaip ir prieš kelis šimtus metų. Galvijai ir paukščiai čia šeriami pašaru, kuris užaugintas ir pagamintas ūkyje, o jo produkcija išauginama be jokių dirbtinių trąšų, pesticidų ar cheminių priedų. Be to, gamyboje nenaudojami jokie nenatūralūs dažikliai, konservantai, skonio stiprikliai ar kt.

Tuo pat metu Joniškio rajone, Skaistgirio miestelyje įsikūrusios „Žagarės pieninės“ unikalumą atspindi tai, kad įmonė savo produktų gamybai naudoja tik kokybišką ir šviežią pieną, kuris kiekvieną rytą ir pristatomas iš karvių fermos, nutolusios vos 1 km atstumu. Tokiu būdu išlaikomas žaliavos ir gaminio šviežumas, užtikrinama aukščiausia produkcijos kokybė.

Taip pat bene trisdešimtmetį Pasvalio rajone esantis Daujėnų kaimas kvepia tradicine lietuviška gira, duona ir kitais konditerijos produktais, nes čia savo veiklą vykdo „Saimeta“. Įmonės produktai yra gaminami pagal senovinius receptus, stengiantis išlaikyti kulinarinį krašto paveldą, o juose naudojama kaip įmanoma daugiau natūralių priedų.