Ant lietuvių stalo karaliauja šašlykai

Kepsninės ar šašlykinės tautiečių kiemuose pradeda rūkti dar pavasarį, vos pašildžius pirmiesiems saulės spinduliams, o sulaukus vasaros kepsnių sezonas įsisiūbuoja visu smarkumu.

Vasarą maisto ruošimas persikelia į lauką, ypač savaitgaliais ar per atostogas, kai niekur nereikia skubėti. Kol kaista šašlykinė, dega anglys arba malkos ar kol nuo žarijų nuimta mėsa ilsisi uždarame inde, galima ramiai pasimėgauti mėsos aromatais, pasigardžiuoti sultingais kepsniais ir, žinoma, smagia draugija.

Pasitiki profesionalų skoniu

Daugelis lietuvių jau žino: kad vakarienė visuomet pavyktų, nebūtina ilgai sukiotis virtuvėje ir patiems marinuoti mėsos.

Taupydami laiką ir pasitikėdami profesionalų sukurtais skoniais jie mielai renkasi jau paruoštus gaminius, kuriuos lieka tik išsikepti.

Tuo labiau kad siekdami įtikti įnoringų valgytojų skoniui gamintojai ir prekybininkai kone verčiasi per galvą – kuria vis naujas receptūras, ieško naujų prieskonių, išskirtinių priedų, marinatų.

Gaminiai ruošiami kasdien

„Norfos“ parduotuvių mėsos skyriuose net akys raibsta nuo gausybės įvairiausių marinuotų gaminių – nuo įvairių rūšių šašlykų iki kepsnių ir šonkaulių, karkos ar šviežių dešrelių.

Vasarą asortimentas – didžiausias, tad čia kepsnius kasdieniam ar švenčių stalui išsirenka net išrankiausieji. Tuo labiau kad visa ši produkcija yra sveriama, tad galima ragauti visko po truputį ir išsirinkti labiausiai patikusį gaminį.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad visa ši produkcija visuomet šviežia, ką tik pagaminta vietoje, neatgabenta iš kito Lietuvos pakraščio.

„Sveriami marinuoti mėsos gaminiai, šašlykai ir šviežios dešrelės kasdien ruošiami „Norfos“ parduotuvių mėsinėse. Jie ruošiami iš vietoje išpjaustytos šviežios kiaulienos“, – patikino „Norfos“ vyriausiasis mėsininkas Dainius Bartošius.

Tad juos įsigydami pirkėjai visuomet gali būti tikri: jie įsigyja geriausios kokybės kepti paruoštus produktus.

Populiariausi – šašlykai

„Norfos“ vyriausiojo mėsininko duomenimis, vasaros sezono metu populiarumu niekas negali nurungti parduotuvių mėsinėse paruoštų šašlykų – jų „Norfos“ parduotuvėse parduodama daugiau kaip 70 tonų per mėnesį. Kitų marinuotų mėsos gaminių parduodama virš 50 tonų per mėnesį, šviežių dešrelių – per 40 tonų.

Šašlykų gerbėjams „Norfos“ mėsininkai siūlo net penkių rūšių šašlykus. Tradiciniai vasaros šašlykai yra pagardinti įvairiomis prieskoninėmis žolelėmis.

Ne mažiau pirkėjų mėgstami sprandinės šašlykai, marinuoti česnakų ir pipirų marinate, ar šašlykai majoneziniame marinate su laukiniais česnakais.

„Šį pavasarį pradėjome gaminti ir naujus kaimiškus šašlykus, kurie marinuojami senuoju būdu – su acto rūgštele ir įvairiais prieskoniais“, – atskleidė D.Bartošius. Šiuos šašlykus renkasi tie, kuriems šašlykai be acto – ne šašlykai.

O mėgstantiems riebesnius kepsnius siūloma šoninės šašlykų – jie taip pat turi savo ištikimų gerbėjų būrį.

Stebina naujais skoniais

Šalia šašlykų – ir gausybė kitokių mėsos gaminių, taip pat paruoštų „Norfos“ parduotuvių mėsinėse, – juos parsinešus namo lieka tik išsikepti.

Nuo šio pavasario pirkėjams siūloma apelsininiame marinate marinuota kiaulienos mentė su kauliuku, taip pat apelsininiame marinate marinuotas kiaulienos kumpis.

Apelsininis marinatas, pasak D.Bartošiaus, pasižymi išreikštu ciberžolių skoniu su lengvu apelsinų poskoniu. Tad tokie kepsniai tikrai papuošia ne tik kasdienį, bet ir švenčių stalą.

Sezono naujiena – ir pipirų marinate marinuota sprandinė su kaulu bei pipirų marinate marinuotas karkos kepsnys.

„Pipirų marinatas pasižymi sodria spalva ir visa puokšte pipirų aromatų“, – pažymėjo „Norfos“ vyriausiasis mėsininkas.

Ruošiami ir jau anksčiau pirkėjų pamėgti marinuoti gaminiai – nugarinė su kaulu, šonkauliai česnakiniame marinate, šoninė amerikietiškame marinate, kiti.

Visa ši produkcija ruošiama naudojant aukščiausios kokybės vengriškus prieskonius.

Sultinga ir gardi mėsa

Profesionalų paruošimas – tik dalis kepsnio ar šašlykų sėkmės. Ne mažiau svarbu ir tinkamai iškepti mėsą, kad ji liktų sultinga ir gardi.

Mėsininkas D.Bartošius pataria marinuotus mėsos gaminius išsikepti tą pačią dieną, kai nusiperkate, arba kitą.

Būtina žinoti ir tai, kad nereikėtų jų dėti į kepsninę ar šašlykinę ką tik ištrauktų iš šaldytuvo. Mėsa iškeps tolygiau ir greičiau, jei prieš kepant bus pasiekusi kambario temperatūrą.

Geriausiai mėsa kepa ne žemesnėje nei 200 laipsnių temperatūroje. Jei neturite termometro, patikrinkite palaikę ranką apie 15 cm virš žarijų. Jei išlaikote kelias sekundes jos neati- traukę, vadinasi, temperatūra tinkama.

Dažniausia kepėjų klaida

„Dažniausia klaida, daroma virš žarijų kepant mėsą, – ji kepama per ilgai, dėl to išsausėja ir kietėja.

Kiaulienos šašlykai ir kepsniai kepami 10–20 minučių, nelygu gabalėlių dydis“, – patarė žinovas.

Taip pat svarbu nuėmus nuo kepsninės kepsnius ar šašlykus sudėti į indą ir leisti jiems kelias minutes pailsėti, kad tolygiai pasiskirstytų mėsoje esančios sultys, – tuomet jie bus dar minkštesni ir sultingesni.

O neturintys kepsninės ar šašlykinės mėsos gali išsikepti ir orkaitėje.

Tokiu atveju taip pat svarbu iš anksto išimti kepsnius iš šaldytuvo, dėti į iki 180–200 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepti 15–25 minutes, nelygu kepsnių dydis ir orkaitės galimybės.

Prie kepsnių ar šašlykų D.Bartošius pataria patiekti įvairių grilyje keptų daržovių – paprikų, morkų, cukinijų, baklažanų, taip pat įvairių šviežių daržovių salotų.

Tad vasarokite ne tik smagiai, bet ir skaniai!

Rinkitės iš 5 skonių šašlykų

5 skirtingo skonio šašlykai, kuriuos ruošia „Norfos“ parduotuvių mėsininkai: