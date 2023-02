Šuva, bet ne lojantis gyvūnas, o tradicinis patiekalas

Tačiau tiesa ta, kad unikaliais nacionaliniais patiekalais, į kuriuos panašių nėra niekur kitur, negali pasigirti nė viena tauta.

Arabiški balandėliai

Net jei balandėlius laikysime lietuvišku valgiu, pasaulyje rasime ne vieną panašiu principu gaminamą patiekalą – ir kaimyninėje Lenkijoje, ir kur kas tolimesniuose kraštuose – nuo Kaukazo iki Tolimųjų rytų.

Balandėlių esama ir arabiškame Omane. Dar daugiau, čia jie nuo seno laikomi nacionaliniu patiekalu. Tiesa, omanietiškų balandėlių niekas neverda ir netroškina, juos šaltai rūko. Ir vadina šuva – nereikėtų painioti su keturkoju žmogaus draugu; kirčiuojamas pirmasis skiemuo.

Smulkiai supjaustyta mėsa (jautiena, aviena, ožkiena arba kupranugariena) sumaišoma su prieskoniais ir aliejumi. Viska tai vyniojama į bananmedžio lapus. Tada „balandėliai“ sudedami į iš vytelių nupintą krepšį, o šis talpinamas į specialią duobę, kurioje prieš tai kūrenosi ugnis ir dar tebesmilksta žarijos – čia šuvos rūkysis mažiausiai vieną parą.

Nekasdienis maistas

Kadangi procesas labai ilgas, šuvos gaminamos tik ypatingomis progomis, pavyzdžiui, vestuvėms. Be to, būtinas patyręs meistras, nes jei žarijos bus per kaitrios, krepšio vytelės susvils ir „balandėliai“ iškris, o žarijoms pernelyg atvėsus mėsa liks pusžalė.

Išrūkytos šuvos patiekiamos su ryžiais, panašiai kaip daugybė azijietiškų patiekalų.

Omane šuvų galima rasti kai kurių restoranų valgiaraščiuose, bet jei išsiruošite ragauti būtent jų, patartina eiti keliese, mat dėl paruošimo specifikos šuvos retai kada gaminamos vienam asmeniui.

Panašiu principu pagrįstos ir su šiuo patiekalu susijusios omaniečių tradicijos: kadangi šuvų (ir kitų produktų) rūkymui skirtas duobes turi toli gražu ne kiekvienas, dažniausiai omanietiškus „balandėlius“ sutartinai gamina ir po to vienoje duobėje rūko kelios šeimos ar net visas kaimas.

Kava ir datulės – visur

Na, o pačios paprasčiausios ir įprasčiausios vaišės Omane – kava su datulėmis, nors nė vienas šio derinio elementas nėra grynai omanietiškas: kavos tėvyne laikoma Etiopija, o datulių palmės auga visame Arabijos pusiasalyje ir aplinkinėse šalyse.

Akis atveriančio espreso gerbėjams omanietiška kava gali pasirodyti panašesnė į arbatą – ji gana silpna, bet aromatinga, nes dažniausiai skaninama kardamonu.

Datulės su tokia kava dera taip pat puikiai kaip grietinė su tariamai lietuvišku bulvių plokštainiu, juolab kad Omane datulių kauliukai neretai pakeičiami migdolo branduoliu arba graikinio riešuto skiltele.