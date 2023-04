Šviežių kopūstų kepsniai sužavės net ir užkietėjusius mėsėdžius

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį, jog kopūstai turi daug priešuždegiminių ir kitų organizmui naudingų medžiagų, o prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva džiaugiasi į parduotuvę atvykusiu pirmuoju šviežių kopūstų derliumi.

Vieni turtingiausių naudingosiomis medžiagomis

Kaip teigia E. Gavelienė, kopūstai turi mažai kalorijų ir daug skaidulų, taip pat yra turtingi vitaminais C, K, B ir E, magniu bei kitomis maistinėmis medžiagomis: „Tai kryžmažiedžių augalų šeimai priklausanti daržovė, o šiai šeimai priklauso tie augalai, kurie yra vieni turtingiausių žmogui naudingosiomis medžiagomis. Kopūstai turi ir daug priešuždegiminių medžiagų, nes tiek daržovėje, tiek jos sultyse yra daug fitochemikalų.“

Anot gydytojos dietologės, kopūstuose taip pat gausu kalio, kuris reguliuoja kraujospūdį, kalcio ir fosforo, kurie stiprina skeletą ir subalansuoja skeleto ir raumenų sistemą, magnio, geležies, vario ir beta karoteno, kurie gerina odos bei gleivinių būklę. Be to, gausus chlorofilo kiekis ir didelis vitamino C kiekis skatina geležies įsisavinimą, taigi, padeda kovoti su mažakraujyste.

„Kopūstai labiausiai tinka troškiniams, sriuboms gardinti, jie taip pat dažnai rauginami, o taip apdoroti puikiai veikia žarnyno floros sveikatą. Vis dėlto, maistingiausias ir labiausiai virškinimą gerinantis būdas juos valgyti žalius, smulkiai supjaustytus ir pagardintus alyvuogių aliejumi ar mėgstamu padažu“, – pataria dr. E. Gavelienė.

Nepaisant visų teigiamų naudų, gydytoja įspėja, jog kopūstuose yra sunkiau virškinamų sieros junginių, ir netirpių skaidulų, todėl ši daržovė pasižymi pilvą pučiančiu poveikiu: „Kopūstų privengti bei dėl vartojimo pasitarti su savo gydytoju rekomenduojama tiems žmonėms, kurie serga skydliaukės ligomis, nes kopūstuose yra medžiagų, susijusių su skydliaukės hormonų gamyba bei jodo įsisavinimu.“

Parduotuvių lentynose – šviežias kopūstų derlius

Dėl panašios išvaizdos kopūstai dažnai priskiriami tai pačiai kategorijai, kaip ir salotos, nors iš tikrųjų jie priklauso kryžmažiedžių daržovių šeimai. Kopūstų spalva gali būti įvairi – nuo žalios iki raudonos ir violetinės, o lapai – lygūs arba raukšlėti. Tai ištverminga daržovė, ypač gerai auganti derlingose dirvose, vidutinio klimato juostoje, tačiau kopūstai taip pat sėkmingai auginami ir tropikuose.

Pasak O. Suchočevos, pavasarį švieži kopūstai parduotuvių lentynas pasiekia iš Makedonijos bei Albanijos. Pirkėjų labiausiai mėgstami baltagūžiai kopūstai, kurių pardavimai ženkliai išauga rudenį bei žiemą – per rauginimo sezoną.

Kopūstinėms daržovėms taip pat priklauso lapiniai kopūstai, dažnai vadinami kale, – tai populiarus veganų pasirinkimas, turintis labai daug naudingų elementų, bei raudonasis kopūstas, kurio visas grožis slypi spalvoje. Pavasarį, ypač prieš Velykas, jis tiesiog graibstomas iš parduotuvių lentynų, nes šios rūšies kopūstas puikiai tinka ir yra naudojamas kiaušiniams marginti.

„Šiuo metu yra tiek šviežių, tiek seno derliaus kopūstų: tiek vieni, tiek kiti tinka skirtingiems patiekalams. Šviežio derliaus kopūstai išverda labai greitai: tereikia vos kelių minučių, tad juos drąsiai galima dėti į sriubą, be to, šie kopūstai minkšti, tad puikiai tinka įmaišyti į pavasarines šviežių daržovių salotas. O praėjusio rudens derliaus baltagūžiai kopūstai yra kietesni, tad puikiai tinka troškinti, greitam pamarinavimui ar paraugimui“, – pasakoja komercijos operacijų vadovė.

Kad kopūstai gana ilgą laiką išliktų švieži, juos reikėtų laikyti sausoje, vėsioje vietoje. „Nors kopūstui senstant džiūsta jo lapai, net apdžiūvusio gūžinio kopūsto neverta išmesti – tereikia nuskabyti viršutinius lapus. Tuo metu renkantis kopūstus parduotuvėje, svarbu atkreipti dėmesį į jų kotą. Kuo jis mažesnis, tuo mažiau lapų buvo nuimta nuo kopūsto“, – primena specialistė.

„Rimi“ kulinarijos technologai kviečia į savo virtuvę įsileisti pavasarį ir namuose pasigaminti maistingus kopūstų kepsnius su petražolių padažu.

Kopūstų kepsniai su petražolių padažu

Kopūstų kepsniams reikės:

1 baltagūžio kopūsto;

4 šaukštų alyvuogių aliejaus;

1 arbatinio šaukštelio džiovintų peletrūnų;

1 arbatinio šaukštelio raudonėlių;

½ arbatinio šaukštelio aštrių raudonųjų pipirų;

druskos ir pipirų;

2 šaukštų tarkuoto kietojo sūrio.

Petražolių padažui reikės:

2 saujų šviežių petražolių;

3 šaukštų alyvuogių aliejaus;

½ skiltelės česnako;

¼ citrinos sulčių;

1 valgomojo šaukšto tarkuoto kietojo sūrio;

druskos ir pipirų.

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi.

Nupjaukite kietuosius baltagūžių kopūstų apačioje esančius lapus. Tada supjaustykite kopūstą maždaug 1,5 cm storio griežinėliais. Sudėkite juos ant kepimo skardos.

Paruoškite žolelių aliejų kopūstams patepti. Dubenyje sumaišykite alyvuogių aliejų, peletrūną, raudonėlį, aštriąją papriką, druską ir pipirus. Aptepkite baltagūžius kopūstus, apverskite ir aptepkite kitą pusę. Ant viršaus pabarstykite tarkuoto kietojo sūrio. Kepkite įkaitintoje orkaitėje 25 minutes.

Kol kopūstų kepsniai kepa, paruoškite petražolių padažą: sudėkite visus ingredientus (petražoles, alyvuogių aliejų, česnaką, citrinos sultis, tarkuotą kietąjį sūrį, pipirus ir druską) į smulkintuvą.

Smulkinkite, kol viskas susimaišys. Jei reikia, galite įpilti šaukštą alyvuogių aliejaus arba vandens.

Išimkite kopūstų kepsnius iš orkaitės ir apliekite petražolių padažu.

Skanaus!