Ant grotelių keptas sūris gali atstoti ir pagrindinį patiekalą, ir net desertą

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad vasarą šokteli įvairių sūrių pardavimai, tačiau ne visi jie siejami vien su grilio sezonu – kai kurių sūrių tiesiai ant grotelių geriau nedėti.

„Geras oras ir kepsninė suteikia daugybę galimybių gardiems patiekalams. Mėsa vis dar yra populiariausias grilintojų pasirinkimas, tačiau kasmet matome vis stipriau augantį jų susidomėjimą alternatyvomis – pirkėjai ieško kepti ant grotelių tinkamų daržovių, žuvų, jūros gėrybių, sūrių ir net vaisių“, – sako V. Budrienė.

Grilyje keptas sūris vis daugiau gerbėjų susilaukia dėl kelių priežasčių. Jį pagaminti nėra itin sudėtinga, ruoša nereikalauja daug laiko, o jis gali tapti tiek viso stalo pažiba, tiek gardžiu palydovu pagrindiniams patiekalams.

Pagrindinis klausimas, į kurį reikia žinoti atsakymą – kokį sūrį kepti ant grotelių? Kai kurie jų gražiai iškeps išlaikydami savo formą ir suformuodami šiek tiek traškią, auksinę plutelę. Kiti akimirksniu išsilydys, tad juos kepti reikia kitaip – kad nepriliptų prie grotelių ar neatsidurtų ant žarijų.

„Viena aišku – kepti sūriai visada suteiks daug išraiškingų skonių visam meniu, – sako prekybos tinklo „Iki“ atstovė Vilma Juodkazienė. – Tereikia pasirinkti tinkamą sūrio rūšį, atitinkančią ruošiamo patiekalo skonį ir tekstūrą.“

Halumis – sūris, idealiai tinkantis kepsninei

Bene populiariausias kepamas sūris yra kiprietiškas halumis. Jis neištirpsta ant grotelių, gražiai paruduoja, jį ypač lengva iškepti. Būtent jo verta imtis sūrio kepimo eksperimentų pradžioje, nes suklysti jį ruošiant yra paprasčiausiai sunku.

„Geriausia sūrį supjaustyti maždaug 1 cm pločio riekelėmis, lengvai patepti aliejumi – ir galima dėti tiesiai ant grotelių. Halumis yra šiek tiek sūraus skonio, tad puikiai dera tiek su žaliomis, tiek su karštomis daržovėmis, pavyzdžiui, cukinijomis ar baklažanais. Be to, jį galima naudoti ir kaip mėsos pakaitalą mėsainiams ar vėrinukams. Jis mėgiamas ir dėl to, kad neturi ypač stipraus skonio, tad net jei jo naudosite gana daug, halumis neužgoš kitų patiekalo ingredientų“, – sako V. Juodkazienė.

Kamamberas – tąsi gėrybė

Minkštas kamamberas arba bri, padengtas balta, švelnia pelėsio odele, taip pat puikiai tinka kepti ant grotelių. Iškepęs sūrio vidus tampa skystas, klampus ir maloniai tįstantis, o odelė išliks šiek tiek traški. Įpjovus sūrio viršų, toks „šulinys“ puikiai tiks mirkyti duonos gabalėlius, mėsą ar keptas daržoves.

„Šis sūris puikiai dera su uogomis ir uogienėmis – kamambero skonio su saldžiarūgščių uogų ar vaisių natų derinys nepaliks abejingų. Norintiems aštresnių pojūčių, verta jį aplieti salsa iš aitriųjų ir saldžiųjų paprikų su citrina, bazilikais ir mėgstamais prieskoniais.

Sūris gali tapti ir išraiškingu desertu: iškeptą jį apliekite šviežiu medumi, pabarstykite riešutais ir paprikų dribsniais“, – pataria žinovė.

Varškės sūris leis pasireikšti fantazijai

Ieškant puikaus sūrio kepti, nebūtina dairytis į kitų šalių gaminius – nuostabų patiekalą galima pasiruošti iš lietuviškojo varškės sūrio. Jis gali tapti ne tik užkandžiu, bet ir sočiu, nebrangiu ir gardžiu pagrindiniu patiekalu.

Pasak V. Juodkazienės, ant grotelių iškeptas varškės sūris nustebins minkšta ir puria tekstūra. Koks bus jo skonis, priklausys tik nuo kepėjo fantazijos – sūrį galima įtrinti aštriais prieskoniais, apvynioti šoninės arba cukinijų juostelėmis, gardinti tik žolelėmis arba desertui iškepti saldaus pieno varškės sūrį ir jį paskaninti cinamonu bei medumi.

Kepti galima ir mocarelą bei fetą, tačiau kitaip

„Nenumokite ranka ir į mocarelą bei kitus minkštuosius sūrius. Žinoma, tokie sūriai netinka dėti tiesiai ant grotelių, tačiau jie puikiai tinka daržovių, tokių kaip cukinijos, paprikos ar baklažanai, įdarui. Taip pat minkštus ir lengviau tirpstančius sūrius verta dėti ant tortilijos ir duonos, o tuomet jas pakepti virš žarijų. Puiki idėja gardžiam patiekalui yra ir ant grotelių kepti grybai, įdaryti smulkiai supjaustytomis daržovėmis – pomidorais, aitriosiomis paprikomis, svogūnais, laiškiniais svogūnais – ir uždengti mėgstamo sūrio gabalėliu“, – pataria V. Juodkazienė.

Nuodėmingai gardžiai iškepti galima ir tokius puskiečius sūrius kaip „Gouda“ ar „Edam“. Kulinarijos žinovė pataria supjaustyti sūrį maždaug 1 cm storio riekėmis ir jas tvirtai iš visų pusių apvynioti plonomis kumpio juostelėmis. Sūrį lengvai apšlakstę alyvuogių aliejumi, dėkite jį ant folijos lakšto grilyje ir apkepkite iš abiejų pusių. Bus ypač gardu prie žalių traškių salotų.

Kepti tinka ir graikiškoji feta. Tačiau jeigu sugalvotumėte šį sūrį padėti tiesiai ant grotelių – skaudžiai nusiviltumėte. Visgi, jį paruošti nesunku: tereikia visą fetą uždėti ant folijos, pridėti smulkiai supjaustytų daržovių, prieskonių, sandariai suvynioti ir kelias minutes palaikyti ant įkaitusio grilio.