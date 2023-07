Ant skardinės keptas viščiukas: senas geras receptas, kurį verta prisiminti

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad vištienoje yra gerai subalansuotų, žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, ji vertinama dėl lengvai pasisavinamų baltymų.

Vištieną svarbu gerai iškepti

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, vištienoje yra gerai subalansuotų, žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, lengvai pasisavinamų baltymų, taip pat organizmui reikalingų vitaminų, mineralų bei mažai riebalų: „Vertingiausia – jos krūtinėlė, kuri yra liesesnė už kitas vištienos dalis, ypač valgoma be odos. Nevertėtų mėsos kepti riebaluose – sveikatai palankiausia ją gaminti lėtai kepant ant silpnos ugnies orkaitėje, garinti arba grilinti. Aliejuje keptų vištienos gabaliukų, apvoliotų miltuose, džiūvėsėliuose ar tešloje valgyti geriau nereikėtų visai arba bent jau labai retai.“

Be to, vištieną visada svarbu gerai termiškai apdoroti, nes jos neiškepus, didėja infekcijos rizika. „Įpjovus iškeptą vištieną, turėtų išsiskirti skaidrios, jokiu būdu ne raudonos sultys, o jei naudojamas kulinarinis termometras, vištieną galima drąsiai valgyti, jei temperatūra mėsos viduje pasiekė 80 laipsnių“,– teigia gydytoja dietologė.

Pasak jos, geriausia rinktis ekologiškuose ūkiuose užaugintą vištieną: „Tokios mėsos nauda sveikatai, lyginant su neekologiškuose ūkiuose užaugintos mėsos sudėtimi, yra didesnė. Be to, į tai rekomenduojama atsižvelgti perkant mėsą vaikams – jų mityboje neturėtų būti nereikalingų organizmui medžiagų.“

Geros vištų laikymo sąlygos turi reikšmės mėsos kokybei

Renkantis vištieną parduotuvėje, verta atsižvelgti į jos ženklinimą. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, kad vištienos asortimentas prekybos centruose didelis, o atsižvelgiant į sveikatai palankesnius sprendimus galima rinktis be antibiotikų užaugintą visą viščiuką ar vištienos dalis: šlauneles, blauzdeles, sparnus, krūtinėlių bei vidinę filė. Ekspertė pastebi, kad pirkėjai itin vertina lietuvišką vištieną – tik ja ir prekiaujama „Rimi“ parduotuvėse.

„Lietuvoje užtikrinamos geros vištų laikymo sąlygos, itin daug dėmesio skiriama mėsos kokybei. Kadangi kai kuriuose ūkiuose vištų auginama, palyginus, mažiau, jų gyvenimo kokybė yra geresnė, be streso, o tai turi reikšmės ir mėsos kokybei. Be to, vietinių gamintojų produkcija parduotuvių lentynas pasiekia per trumpiausią laiką, tad ji yra šviežesnė, patyrusi mažiau aplinkos sąlygų pokyčių“, – sako O. Suchočeva.

Ekspertė primena, kad renkantis vištieną prekybos centre reikėtų patikrinti jos galiojimo terminą ir atkreipti dėmesį į tinkamas laikymo sąlygas, o parsinešus mėsą namo, ją svarbu iškart padėti į šaldytuvą bei laikyti ne aukštesnėje kaip +4 laipsnių temperatūroje.

Ruošiant mėsą kepimui, O. Suchočeva siūlo nebijoti eksperimentuoti: „Marinuojant mėsą, pirmiausia reikėtų pasirinkti pagrindą. Tai gali būti įvairūs skysti produktai: aliejus, jogurtas, kefyras, gira, sultys, mineralinis vanduo. Vištieną galime marinuoti citrinų sultyse, į jas papildomai įdėjus druskos, norimų prieskonių ir gerai išmaišius. Prieš maišant su mėsa, marinatą derėtų paragauti, taip sužinosime, kokį skonį mėsa įgaus kepimo metu.“

Kulinarijos technologai kviečia pasimėgauti gardžiu ir sultingu viščiuku, iškeptu grilyje ant skardinės.

Patiekalui reikės:

1 vnt. viščiuko broilerio;

200 g barbekiu padažo;

330 ml nealkoholinio alaus skardinės;

druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį.

Užpilui reikės:

2 skiltelių česnako;

1 vnt. raudonosios aitriosios paprikos;

saujelės petražolių;

2 šaukštų baltojo vyno acto;

1 šaukšto citrinos sulčių;

2 šaukštų cukraus;

50 ml alyvuogių aliejaus.

Daržovių garnyrui:

4 vnt. virtų kukurūzų burbuolių;

2 vnt. avokadų.

Kaip gaminti

Viščiuką be prieskonių įtrinkite druska, šviežiai maltais pipirais ir barbekiu padažu.

Nuplaukite skardinę ir atidarykite viršų skardinių atidarytuvu. Viščiuką dėkite ant nealkoholinio alaus skardinės (su paliktu alumi), o ją padėkite ant grotelių vidurio. Anglis ar briketai turi būti aplink viščiuką, o ne po skardine. Kepkite viščiuką netiesioginėje kaitroje 45–60 minučių arba tol, kol vidinė temperatūra prie kaulų pasieks 80 Kartkartėmis su teptuku aptepkite viščiuką kepsnių padažu.

Nulupkite ir smulkiai supjaustykite česnaką. Perpjaukite aitriąją papriką, išskobkite sėklas ir ją supjaustykite plonomis juostelėmis. Stambiai sukapokite petražoles.

Sumaišykite actą ir citrinos sultis su cukrumi, kol jis ištirps. Sumaišykite česnaką, aitriąją papriką, petražoles ir alyvuogių aliejų.

Kukurūzų burbuoles pasūdytame vandenyje pavirkite apie 20 minučių. Išėmę nuvarvinkite, atsargiai jas perpjaukite išilgai į keturias dalis. Perpjaukite avokadą ir išimkite jo kauliuką. Ant grotelių pakepinkite kukurūzus ir avokadą, pagardinkite druska ir šviežiai maltais pipirais. Padėkite juos ant lėkštės ir užpilkite padažu. Patiekite viščiuką su kukurūzais ir avokadu.

Skanaus!