Vasarojame lauke: gryname ore viskas skaniau

Ne tik smagios iškylos gamtoje, bet ir grilinimo filosofija

Vargu, ar rastume Lietuvoje tikrą grilintoją, kuris nežinotų „Kamado Bono“ kepsninės. Pirmiausia todėl, kad būtent šis, lietuvių sukurtas, prekės ženklas išpopuliarino kamado tipo kepsnines mūsų šalyje, be to, yra plačiai pripažintas užsienio grilio bendruomenių. Šių kepsninių galima įsigyti net trisdešimtyje pasaulio šalių. Malonus netikėtumas – be lietuvių, jas ypatingai pamėgę ir italai!

„Kamado Bono“ yra viena sėkmingiausių, patikimiausių ir sparčiausiai augančių įmonių Europoje. Praėjusiais metais „Financial Times“ paskelbtame sparčiausiai augančių Europos įmonių TOP-1000 „Kamado Bono“ užėmė aukštą 168-ąją poziciją.

„Kamado Bono“ yra daugiau nei kepsninė – tai visa grilinimo filosofija, stipri, vieninga net 120 000 narių subūrusi grilio bendruomenė „Lithuania grilling&smoking'' (viena didžiausių „Facebook“ grilinimo grupių pasaulyje), pozityvus gyvenimo būdas, vertingos žinios ir smagaus, naudingo prie grilio praleisto laiko garantas. Verta pastebėti, jog „Kamado Bono“ yra ne tik grilis. Tai modernus įrenginys, kuriame telpa ir kepsninė, ir krosnis, ir rūkykla. Kepsninės panaudojimo galimybių spektras išties platus. „Kamado Bono“ galima kepti visus metus, nepriklausomai nuo oro sąlygų. Tikrai taip, sultingais šašlykais galima mėgautis ne tik vasarą.

Kaip išsirinkti kepsninės modelį? Jų yra net 6. Visų pirma atsakykite į klausimą, kur ir kokiam būriui žmonių dažniausiai gaminsite. Jei mėgstate iškylas gamtoje ar gyvenate dviese, tuomet jums puikiausiai tiks „Picnic“ ar „Minimo“ modelis. Jei laiką leidžiate šeimos rate, nedidelėje terasoje ar sode, geriausias pasirinkimas – „Media“. Jei jūsų šeima didelė ir dar mėgstate ilgai vakaroti su draugais, jums ištikimai tarnaus „Grande“. Na, o jei turite maitinimo verslą ar norite juo užsiimti, geriausia išeitis – didžiausias „Limited“ modelis. Jei sprendimą priimti vis dar sunku, verta aplankyti „Kamado Bono“ salonus Viniuje (Verkių g. 27, „Ogmios miestas“) arba Kaune (Raudondvario pl. 131), viską apžiūrėti gyvai ir gauti profesionalią konsultaciją. Visi „Kamado Bono“ darbuotojai yra patyrę grilistai, o dalis jų taip pat veda mokymus ir dalinasi savo patirtimi su kitais.

„Kamado Bono“ turi bene didžiausią grilio ir BBQ priedų bei aksesuarų asortimentą Lietuvoje. Tos pačios komandos sukurta, „Texas Club“ linija, savo produktų sąraše turi visko, ko reikia geram grilio laisvalaikiui – nuo kietmedžio anglių iki uzbekiškų kazanų plovui, nuo karščiui atsparių pirštinių iki iešmų.

Dažniausias klausimas, kurį užduoda pradedantieji: kuo kūrenama kamado tipo kepsninė? Naudoti galima tik medžio anglis, o jas tikri grilistai renkasi jau laiko patikrintas – kokybiškas, pagamintas iš kietmedžio, kurių nesudėtinga rasti kiekviename didesniame prekybos centre. Lietuvių labiausiai pamėgtos „Texas Club“ prekės ženklo anglys. Jos yra kokybiškos, stambios frakcijos, pagamintos iš ąžuolo, buko ir skroblo medienos, pasižymi itin ilgu degimo laiku bei tinka naudoti kepant patiekalus, kuriems reikia itin aukštos temperatūros, pavyzdžiui, picą.

Pagrindinis grilio sezonas įsibėgėjo, tad pažinkite grilinimo meną ir gaukite neįkainojamų žinių su „Kamado Bono“!

Įsimintina skonių fiesta jūsų kieme prie griliaus

„Mėsos broliai“ – specializuotos mėsos gaminių ir griliaus prekių parduotuvės Vilniuje ir Kaune. Viena jų – su įrengta barbekiu rūkykla, kuri kūrenama anglimi ir malkomis. Asortimente rasite kiaulienos, sausai brandintos jautienos gaminių, ėrienos, vištienos, veršienos ar net antienos.

Patyrę meistrai visada pasiruošę jums padėti išsikepti skaniausią kepsnį orkaitėje, ant griliaus ar barbekiu kepsninėje. Tad, jei neturite laiko paruošti pagrindinio patiekalo savo šventiniam stalui ar iškylai, „Mėsos broliai“ mielai tai padarys už jus.

Maistas yra malonumas, o šventėse jo turi būti daug! Organizuojate šventę, iškylą ar grilio vakarėlį? Įsimintiną skonių fiestą „Mėsos broliai“ sukurti gali kad ir jūsų kieme! Profesionalūs BBQ meistrai pasirengę atvykti į bet kuriame Lietuvos kampelyje vykstančią šventę su aiškiu tikslu – nustebinti skoniais ir sukurti tokią patirtį, kurią su svečiais norėsite kartoti dar ne kartą! Skanią atmosferą „Mėsos broliai“ pasirengę kurti visur ir visada, o meniu taip pat neribotas: mėsos, žuvies, jūros gėrybių ar daržovių patiekalai.

Jei mėgstate prie griliaus ar kepsninės šeimininkauti patys „Mėsos broliai“ gali pasiūlyti kokybiškos mėsos produktų, kurie reikalauja minimalių gaminimo pastangų, o rezultatas tikrai pradžiugins. Siūloma rinktis marinuotus kiaulienos ar vištienos šašlykus, chorizo ar graikiškas kiaulienos dešreles, marinuotą viščiuką ar atskiras vištienos dalis, steikus iš Urugvajaus, Brazilijos ar Argentinos. „Mėsos broliai“ didžiuojasi galėdami pasiūlyti lietuvišką šviežią, marinuotą ir sausai brandintą jautieną. Jautiena atrenkama pagal vieną svarbiausių kriterijų – mėsos marmuringumą: kuo jo daugiau, tuo mėsa sultingesnė, minkštesnė, skanesnė. Šio ženklo parduotuvių vitrinose tik ganyklose augintų („grass-fed“) galvijų mėsa.

Kai norisi paragauti ko nors dar neragauto, nesidrovėkite klausti broliškų patarimų. Kiekvienas „Mėsos broliai“ komandos narys ne tik pagelbės renkantis mėsą ar kitus produktus, derančius prie jos, bet ir tinkamiausią kepimo temperatūrą ar lengvą firminį receptą pasakys.

Griliaus patiekalai – naujame gastrobare, įsikūrusiame regioniame parke

Naujas gastrobaras „Samana“ yrą įsikūręs tiesiog fantastiškoje vietoje – atokiau nuo miesto šurmulio, Nemuno kilpų regioniame parke esančiame „Harmony park“ viešbutyje, kuriame tobulai dera maisto ir aplinkos harmonija.

Griliaus gastrobaras gamina tai, kas tikra, kas užauginta „Harmony park“ laukuose bei pievose. Tai vieta, kur galima pasimėgauti jautienos mėsainiais, šonkauliais, steikais. „Samana“ savo klientams siūlo vaišintis gurmaniškais griliaus patiekalais pagrindinėje salėje ir lauko terasoje ar privačioje banketinėje salėje, skirtoje jaukioms šeimos ar draugų šventėms. Jaukioms savaitgalio akimirkoms – svečiams atvira pagrindinė „Samanos“ salė, o taip pat ir lauko erdvė.

Šio gastrobaro „vizitinė kortelė“ – savame ūkyje užaugintų daržovių, prieskoninių žolelių bei „Angus“ veislės mėsinių galvijų produkcija. Gastrobaro „Samana“ pažiba – brandintos jautienos mėsainis, patiekiamas su ūkyje užaugintomis grill bulvytėmis – tikriausias ūkio patiekalas, kuriame beveik visos detalės yra pagamintos vietoje. „Brioche“ bandelės kepamos pagal specialų receptą, šviežios salotos, padažai ir, žinoma, brandintos jautienos paplotėlis iš „Angus“ veislės mėsinių galvijų mėsos. Taip pat gastrobaras garsėja gardžiais, vaikystės skonius primenančiais varškėčiais.

Gastrobaro „Samana“ įkūrėja – ŽŪB „Agroharmonija“. „Esame ūkis, kuriame augti gera! Su meile ir rūpesčiu auginame „Angus“ veislės jaučius, įvairius paukščius, avis. Savo klientams siūlome įsigyti išskirtinės kokybės sausai brandintos „Angus“ jautienos produkcijos“, – teigia administracijos vadovė Asta Grušnienė. Turintiems savų galvijų „Agroharmonija“ gali pasiūlyti sauso brandinimo bei išpjaustymo paslaugas. Darbai atliekami pagal aukščiausius standartus įrengtame mėsos išpjaustymo ceche.

Gastrobaras „Samana“ kviečia jaukiai praleisti laiką ir paragauti gurmaniškų griliaus ir ne tik patiekalų!

Tapkite picos vakarėlių siela savo namuose

„Forneza“ – tai naujas, lietuvių prekės ženklas, sukurtas visiems mylintiems gerą maistą ir siekiantiems kokybės kasdienybėje. „Forneza“ picos krosnys patogios, kompaktiškos, šiuolaikiško dizaino, kūrenamos dujomis, žaibiškai įkaistančios ir per minutę iškepančios idealią neapolietišką picą – traškią išorėje, minkštą viduje, su tobulai išsilydžiusiu sūriu ir visų taip geidžiamu „leopardiniu“ raštu ant picos kraštų.

Norint mėgautis tobula pica, nereikės nei ilgai kūrenti krosnies, nei turėti specialių kulinarinių žinių ar didelę maisto gaminimo patirtį. Didelis privalumas, kad tokio tipo krosnis tinkama naudoti balkone, todėl puikiai tinka picos mėgėjui, kuris neturi terasos ir negali naudoti grilio.

Su „Forneza“ galima kepti ne tik picas, drąsiai bandykite ir kitus patiekalus: fokačiją, steiką, jūros gėrybes ar žuvį. Šiuo metu siūlomi 3 dujinių krosnių modeliai. Visi jie skiriasi savo dydžiu, tad reikėtų pasirinkti pagal tai, kiek turite numatę vietos krosnelei bei kokio dydžio picas ketinate dažniausiai gaminti. Viena pica iškepa vos per minutę, tad net ir labai didelę kompaniją galima greitai pavaišinti, turint ir mažiausią krosnį.

„Maestro 12“ – modelis, skirtas kepti picoms iki 30 cm. Krosnis yra modernaus dizaino, kompaktiška, todėl puikiai tiks mažai terasai ar kitai lauko erdvei, kurioje vietos yra ribotai. „Maestro 16“ – tai didžiausias „Forneza“ modelis, modernaus dizaino, skirtas patogiai kepti picoms iki 40 cm. L formos degiklio dėka picos keps tolygiau ir jas reikės rečiau sukinėti kepimo metu. „Forno 13“ – klasikinio dizaino modelis, skirtas patogiai kepti picas iki 30 cm. Ši krosnis palaiko stabilesnę temperatūrą vėjuotą dieną, nes turi dureles. Durelių dėka kepimo paviršius įkais tolygiau ir greičiau. Šis modelis turi integruotą termometrą, kuris leidžia stebėti vidinę krosnies temperatūrą.

„Forneza“ turi gausią komplektaciją, kurią sudaro: picos krosnis, apsauginis dangalas nuo aplinkos poveikio, picos ližė, kepimo akmuo.

„Forneza“ komanda savo laimėjimu laiko tai, kad žmonės savo namuose jau išbandę šias picos krosnis, labai greitai ir lengvai įvaldė tikros itališkos picos meną, o savo rezultatais, atradimais ir patarimais noriai dalinasi picos gerbėjų bendruomenėje „Picagalviai“ „Facebook“ tinkle.

Vasariškos naujienos pagardins bet kurį užkandį ar kepsnį

Vasaros kepiniams ant grilio BUGA's sukūrė naujus padažus-glazūras, kurie suteiks dar daugiau išskirtinio skonio jūsų patiekalams. O pasiruošimas piknikui bus lengvesnis ir greitesnis, nereikės papildomai sugaišti laiko ypatingam maisto ruošimui, marinavimui. Tad svarbiausia po ranka turėti BUGA's padažų, su kuriais pagardinsite bet kokį užkandį ar kepsnį.

Trys nauji skoniai – apelsinų, pomidorų ir granatų. Padažas-glazūra yra tirštos konsistencijos, gaivaus saldžiarūgščio skonio, – tik vienas potepis ir jūsų patiekalas įgaus naują, dar geresnį skonį. Patarimas: mėsą, žuvį, jūros gėrybes ar sūrį aptepkite BBQ glazūra prieš baigiant kepti.

BUGA‘s padažai – išskirtinis lietuviškas produktas, gaminamas pagal originalias receptūras bei laikantis aukščiausių kokybės standartų. Tad mėgaukitės maistu ir vasara su BUGA’s!

BUGA’s šonkauliukų trio. Greitai ir lengvai paruošiami skirtingų skonių šonkauliukai be jokio marinato. Kiaulienos šonkauliukus galite ruošti dviem būdais. Lengvai įtrinkite druska, mėgstamais sprieskoniais, įvyniokite į foliją ir 40 min. kepkite grilyje ar orkaitėje. Išvirkite obuolių sultyse, po to apkepkite grilyje arba orkaitėje. Šonkauliukams baigiant kepti, gausiai aptepkite BUGA's apelsinų, pomidorų ir granatų glazūromis. Kaitroje palaikykite 1–2 min., kol paviršius karamelizuosis. Skanaus!

Glazūruoti sparnelių iešmeliai. Vištienos sparnelių minkštąsias dalis įtrinkite druska, česnaku ar šviežiai trintu imbieru, pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir leiskite trumpai pasimarinuoti. Sparnelius sumaukite ant nedidelių iešmelių ir dėkite ant tiesioginės kaitros kepti apie 10 min. visapverčiant. Prieš pabaigą aptepkite BUGA’s apelsinų glazūra. Skanaus!

Keptas sūris su šonine ir BUGA’s granatų padažu. Labai skanu ir paprasta, toks užkandis – tiesiog tobulas vasaros vakarui. „Camembert“ sūrį apvyniokite šonine, dėkite į įkaitintą orkaitę ar grilį ir kepkite apie 220 C, 7–10 min. Prieš pabaigą aptepkite bbq granatų padažu. Karštą sūrį ragaukite su skrebučiu ar šviesia duonele. Skanaus!

BBQ dešrainiai su BUGA‘s pomidorų glazūra. Dar geresnė klasikinių dešrainių versija su šonine ir naujuoju BUGA‘s pomidorų padažu-glazūra. Reikės vokiško stiliaus ar kitų dešrelių, tinkamų kepti griliuje, šoninės, pomidorų glazūros, čederio sūrio, svogūnų, salotų lapų. Dešreles įvynioti į šoninę, kelias minutes kepti griliuje, pabaigoje gausiai aptepti pomidorų glazūra, pagardinimui rekomenduojame naudoti čederio sūrį. Taip pat šiais padažais galima skaninti jau paruoštą maistą, ypatingai vieno kąsnio užkandžius. Nepatikėsite kaip skanu! Visus BUGA‘s produktus rasite prekybos centruose, taip pat mūsų ir e-parduotuvėje www.bugas.lt.

Kai norisi ko nors sūraus ir traškaus...

Vasara – piknikų, iškylų gamtoje metas. Juk užkandžiauti gryname ore ir dar bičiulių draugijoje – vienas malonumas! Ar žinote, kam visuomet atsiras vietos iškylautojų krepšyje? Panašu, jog krekeriams...

Krekeriai – universalus užkandis įvairioms progomoms. Juos galima valgyti vienus be jokių priedų, tačiau galima derinti ir su kitais užkandžiais, tarkim, alyvuogėmis ar vaisiais. Be to, galima užsitepti saldaus džemo, žemės riešutų sviesto, tepamo sūrio, įvairių užtepėlių, taip pat pasidaryti mini sumuštinių su gabaliuku sūrio ar dešros.

Ar pamenate vaikystėje taip mėgtus saldžius sausainius, kuriuos puošė gaidelio atvaizdas? Šiandien gaidelio simboliu paženklinta naujiena – sūrūs, traškūs, kviečiantys paragauti krekeriai. „Gaidelis“ krekeriai kepami krosnyje, todėl yra gardžiai apskrudę. Jų tešla sluoksniuojama net penkis kartus – taip išgaunamas ypatingas traškumas. Tiesa, šie krekeriai gaminami pasitelkiant saulės energiją.

Šiandien galima paragauti trijų skonių „Gaidelis“ krekerių. „Klasika“ – traškus ir lengvas krekeris su vos ant lūpų juntamu druskos prieskoniu, kitaip sakant, kukurūzų spragėsių klasika, tik kvadratėlyje. „Sūris“ – krosnyje apskrudę gurmaniški krekeriai su olandišku charakteriu, vienu populiariausiu pasaulyje sodraus riešutinio skonio „Gouda“ sūriu bei druskos kristalais. „Grietinė ir svogūnas“ – traškus krosnyje keptas sluoksniuotos tešlos krekeris su lengva saldžiarūgšte namine grietine ir su niekuo nesupainiojamų gležnų pavasarinių svogūnėlių, aromatingų petražolių bei druskos pabarstukais.

„Top“ vasaros patiekalas – grilyje kepti šonkauliai su barbekiu padažu

Šonkauliukai – rimtas maistas. Jei paruošti teisingai ir gardžiai, jie dar ir fantastiškai skanūs: sultinga, nuo kaulų krentanti mėsa, tiesiog tirpsta burnoje. Tokie šonkauliai puikiausiai tiks tiek savaitgalio pietums, tiek į svečius užklydusių draugų sutikimui.

Šonkauliukų vakarėliui pradėkite ruoštis kiek anksčiau, nes grilyje jie keps apie tris valandas. Jums tuo tarpu tereikės retsykiais žvilgtelėti, kaip sekasi išlaikyti tinkamą temperatūrą ir kepimo pabaigoje aptepti šonkaulius barbekiu padažu. Perskaitykite šį receptą bei naudingus patarimus ir įsitikinsite – šonkauliukus iškepti visai paprasta, o rezultatas tikrai pranoks lūkesčius!

Jei parduotuvėje įsigysite jau kepimui grilyje paruoštų šonkauliukų, nuo jų jau tikriausiai bus nulupta vidinėje jų pusėje esanti plėvė. Jei vis tik ne, nulupkite ją, prieš įtrindami mėsą prieskoniais.

Storesni šonkauliai iškeps sultingesni, tad rinkitės kruopščiai: skaniausi yra ne per liesi ir ne per riebūs, gana mėsingi šonkauliai.

Puikiai tinka sausas – sausų prieskonių – marinatas. Į mėsą įtrinti prieskoniai greitai į ją įsigeria ir paskanina. „Vegeta Natur“ sukūrė klasikinį grilio patiekalams skirtų prieskonių mišinį „Grill Classic“, kuris puikiai tiks šonkauliukams marinuoti.

Parūkytų šonkaulių įsukimas į foliją ir kepimas obuolių sultyse suteikia nuostabaus minkštumo, sultingumo, mėsa tiesiog atšoka nuo kaulų. Vietoje obuolių sulčių galite naudoti sultinį ar alų.

Recepte nurodytas kepimo laikas yra orientacinis, o tikslus priklausys nuo to, kokio dydžio ir storio šonkaulius kepsite.

Jei šonkauliukus norite kepti ne kamado tipo kepsninėje, bet namų orkaitėje, ištrintus prieskoniais, iškart sandariai suvyniokite į foliją. Įkaitinę orkaitę iki 135 °C temperatūros, šonkaulius dėkite ant grotelių ir kepkite apie tris valandas. Žemesnėje orkaitės lentynoje įtaisykite indą su vandeniu, kad garai suteiktų papildomos drėgmės. Kepimo pabaigoje išvyniokite šonkauliukus iš folijos, aptepkite barbekiu padažu ir kepkite po 5–10 minučių iš abiejų pusių, įjungę orkaitės grill režimą.

Receptas (autorius „Saulėta virtuvė“) 2–3 porcijos. Paruošite per maždaug 4 val.

Šonkauliams:

800 g – 1 kg kiaulienos šonkaulių;

1 pakuotės (20 g) „Vegeta Natur“ prieskonių mišinio „Grill Classic“;

¼ stiklinės (62 ml) obuolių sulčių;

½ stiklinės (125 ml) barbekiu padažo.

Kopūstų salotoms:

½ šviežio gūžinio kopūsto;

3 morkų;

½ stiklinės (125 g) majonezo;

½ stiklinės (125 g) graikiško jogurto;

2 valg. š. citrinos sulčių, 2 valg. š. klevų sirupo, 2 arb. š. Garstyčių, ½ arb. š. druskos,

¼ arb. š. šviežiai grūstų juodųjų pipirų.

1. Iškepkite šonkauliukus. Jei reikia, nuo vidinės šonkaulių pusės nulupkite plėvę. Iš visų pusių ištrinkite prieskonių mišiniu. Leiskite 30 minučių pastovėti kambario temperatūroje, kad mėsa sugertų prieskonius.

2. Paruoškite kamado kepsninę netiesioginiam kepimui (su deflektoriumi). Įkaitinkite iki 125 °C temperatūros, ant įkaitusių žarijų padėkite kelias rūkymo kaladėles. Stabilią žemą temperatūrą palaikykite viso kepimo metu.

3. Prieskoniais ištrintus šonkauliukus dėkite ant grotelių. Lėtai kepkite apie 1 valandą.

4. Šonkauliukus trumpam išimkite iš kepsninės ir įsukite į kelis sluoksnius folijos. Į foliją ant šonkauliukų supilkite ketvirtį stiklinės obuolių sulčių. Foliją susluoksniuokite ir susukite taip, kad šonkauliukus ir obuolių sultis įsuktumėte visiškai sandariai.

5. Į foliją įsuktus šonkauliukus grąžinkite atgal į kepsninę ir kepkite dar apie 2 valandas, kol vidinė temperatūra pasieks 97 laipsnius.

6. Šonkauliukus išimkite iš folijos krepšelio ir grąžinkite atgal ant grotelių. Aptepkite berbekiu padažu ir kepkite 10 minučių, tuomet apverskite (verskite atsargiai – sultinga mėsa lengvai plyšta!), aptepkite barbekiu padažu iš kitos pusės ir kepkite dar 10 minučių. Mėsa turi būti minkšta, sultinga, krentanti nuo kaulų.

7. Paruoškite kopūstų salotas. Kopūstą supjaustykite plonomis juostelėmis, morką sutarkuokite smulkia morkų tarka. Suberkite į dubenį.

8. Atskirame dubenėlyje sumaišykite majonezą, graikišką jogurtą, citrinų sultis, klevų sirupą, garstyčias, druską ir pipirus. Supilkite padažą į dubenį su daržovėmis ir gerai išmaišykite. Iki patiekiant laikykite šaldytuve.

9. Šonkauliukus supjaustykite, patiekite dar karštus su kopūstų salotomis ir keptomis bulvių skiltelėmis, apibarstę smulkintais žalumynais, pavyzdžiui, petražolėmis.

Dar daugiau receptų ir naudingų patarimų rasite „Facebook“ paskyroje: „VegetaNaturLietuva“.

Dzūkiškos gėrybės – neišeinant iš namų

Šiltasis sezonas – puikus metas susitikimams su draugais ir šeima, iškyloms bei skaniam maistui. O skaniausias jis tuomet, kai atkeliauja tiesiai iš ūkininkų ir yra gaminamas su didele meile. Būtent tokią Lietuvos ūkininkų produkciją rasite Vilniuje įsikūrusioje „Dzūkų krautuvėlėje“.

Per kiek daugiau nei penkerius gyvavimo metus „Dzūkų krautuvėlė“ vadovai atrinko pačius kokybiškiausius ir patikimiausius partnerius, ūkininkus bei gamintojus iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Visa tai – dėl visos šeimos poreikių išpildymo.

Čia rasite visko, pradedant įvairiausiais pagardais, pieno ir duonos produktais bei baigiant kepti paruoštais mėsos gaminiais, kuriuos tiek tradiciškai, tiek įmantriai marinuoja pati krautuvėlės šeimininkė.

Tiesa, 2023-ųjų vasarą aiškiai išryškėjo pirkėjų pasirinkimų TOP-5, kurį sudaro: kiaulienos-avienos liulia kebabas, „Tradicinis“ kiaulienos šašlykas, vištiena tekilos marinate, grill bulvytės ir šaltibarščių rinkinys.

Tačiau reikia nepamiršti, kad krautuvėlėje be madingiausių šio sezono produktų, taip pas gausu ir įvairių rūkytų bei vytintų mėsos gaminių, kuriuos ruošia „Dzūkų krautuvėlė“ šeimininkės mama, šviežių daržovių tiesiai iš ūkio, o skubantys atras ne tik greitų užkandžių, bet ir šaldytų paruoštukų: kibinų, virtinių, cepelinų ir kt.

Didžioji dalis produktų gali keliauti paštomatais ir pasiekti net ir tolimiausius Lietuvos kampelius. O jau greitai planuojama pristatyti ir naujieną – visų krautuvėlėje parduodamų produktų pristatymas tiesiai į namus ne tik Vilniuje, bet ir kituose šalies miestuose!

Užsakyti produktus kasdieniam ir šventiniam savo šeimos stalui itin patogu užsukus į elektroninę parduotuvę dzukukrautuvele.lt arba susisiekiant su krautuvėlės šeimininke privačia Facebook ar Instagram žinute. O užsukę į Balsius nepraleiskite progos aplankyti ir Visalaukio g. 1 įsikūrusios fizinės „Dzūkų krautuvėlės“ parduotuvės.