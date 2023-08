Šimtmečius menančias tradicijas pomidorai turi ne tik Lietuvoje – kiekvienais metais Ispanijoje, Valensijos regione, rugpjūčio mėnesį švenčiama pomidorų fiesta „La Tomatina“.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė rekomenduoja šią mažai kalorijų bei daug vitaminų turinčią daržovę įtraukti į savo maisto fiestas ir kasdieninį racioną.

Viename pomidore – trečdalis vitamino C dozės

Nors pagrindinė pomidorų sudedamoji dalis yra vanduo bei angliavandeniai, pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, šioje daržovėje yra ir vitaminų C, B5, B2 ir B1, taip pat mineralinių medžiagų.

„Vienas vidutinio dydžio pomidoras aprūpina žmogaus organizmą net 30 procentų reikalingos dienos vitamino C dozės. Šiose daržovėse taip pat gausu kalio bei vitamino K1, kuris svarbus kraujo krešumo reguliavimui ir kaulų sveikatai.

Be to, pomidorai svarbūs ir dėl juose esančių antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių medžiagų: likopeno, beta karoteno, chlorogeninės rūgšties ir naringenino, kurios yra svarbios lėtinio uždegimo bei cukrinio diabeto, širdies kraujagyslių ligų, vėžio išsivystymo prevencijai“, – sako dr. E. Gavelienė.

Pasak gydytojos dietologės, ši daržovė įdomi tuo, kad galime ją skanauti pačiomis įvairiausiomis formomis.

Lengviausia pomidorus vartoti žalius: tereikia nuplauti, supjaustyti, pagardinti prieskoniais, ir jie jau paruošti valgyti: „Iš šviežių pomidorų taip pat galima gaminti sultis ir padažus. Kitas populiarus pomidorų vartojimo būdas – džiovinimas. Šis Italijoje atsiradęs metodas dabar naudojamas daugelyje pasaulio šalių. Džiovinti pomidorai gali būti puikus priedas tiek prie karštų, tiek prie šaltų patiekalų arba valgomi su duona kaip užkandis. Kiekvienas žmogus tikrai ras jam tinkamą vartojimo formą, kad galėtų pomidorus įtraukti į savo kasdienį valgiaraštį.“

Pomidorų rūšių – gausu

Nors visos pomidorų veislės yra naudingos, o jų savybės – panašios, šias daržoves galima atskirti pagal spalvą bei skonį.

Pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, pomidorų skonis priklauso nuo veislės, tad jų yra saldesnių, rūgštesnių, saldžiarūgščių, su daugiau sėklų arba mėsingesnių: „Kiekvienas pirkėjas gali pasirinkti pagal skonį bei patiekalą, į kurį pomidorai bus dedami.“

Vasaros laikotarpiu didesnis dėmesys skiriamas Lietuvoje augantiems pomidorams, kuriuos itin mėgsta pirkėjai ir kurių veislių bei rūšių skaičius didėja su kiekvienais metais. „Šiuo metu galima pasilepinti lietuviškais paprastaisiais bei avietiniais, „Kumato“ juodaisiais, geltonais slyviniais, vynuoginiais su šakelėmis, vyšniniais ir įvairių spalvų kokteiliniais. Anksčiau lietuviški pomidorai baigdavosi rugsėjį, o dabar jais galime mėgautis iki pat lapkričio. Šiuo metu lietuviška produkcija sudaro apie 60 proc. asortimento“, – pasakoja komercijos operacijų vadovė.

O. Suchočeva pastebi, jog pirkėjai itin mėgsta ir fasuotus mažuosius pomidoriukus, o taip pat populiarėja fasuoti pomidorai, nes pirkėjams nereikia patiems rinktis bei pakuoti daržovių, tik įsidėti į pirkinių krepšelį: „Tokių pomidorų pardavimai siekia net 70 proc.“

Kaip laikyti, kad kuo ilgiau išliktų švieži

Specialistė rekomenduoja pomidorus laikyti kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių – vaiskočiais į viršų. Be to, verta žinoti, jog laikomi šalia kitų produktų pomidorai genda kur kas greičiau nei laikomi atskirai. Sunokusius pomidorus patariama suvartoti per savaitę.

O jei nuspręsite pomidorus laikyti šaldytuve, jie gali tapti vandeningi.

„Jei turite daug pomidorų – džiovinkite juos. Tokiais pomidorais galėsite pakeisti saulėje džiovintus pomidorus, kurie tinka daugybei patiekalų. Be to, vėlyvą rudenį itin gardu prie įvairių patiekalų pasimėgauti raugintais pomidorais ar ant makaronų uždėti savo pačių pasigaminto naminio pomidorų padažo“, – pataria O. Suchočeva.

Pomidorus ji pataria rinktis priklausomai nuo to, kaip norite juos vartoti: „Patiekalų gamybai bei padažams tinka minkšti ir kuo labiau prinokę pomidorai. Tuo metu salotoms patariama rinktis įvairių spalvų pomidorų veisles, kurios suteiks salotoms ir išvaizdumo, o taip pat papildys skonių paletę: rūgštelės iki saldumo. Pomidoro kvapą galima užuosti prie jo uodegėlės.“

Kulinarijos technologai kviečia pasigaminti gardžią trintą pomidorų sriubą, patiekiamą su kesadilijomis.

Trinta pomidorų sriuba su kesadilijomis

Sriubai reikės:

1 vnt. svogūno;

1 vnt. morkos;

1 vnt. bulvės;

1 šaukšto aliejaus;

2 šaukštų pomidorų pastos;

500 g pjaustytų pomidorų;

2 gabalėlių daržovių sultinio;

druskos pagal skonį;

pipirų pagal skonį.

Kesadilijoms reikės:

150 g kukurūzų;

8 vnt. tortilijos paplotėlių;

2 stiklinių sūrio;

1 šaukštelio kuminų;

1 šaukšto aliejaus.

Kaip gaminti

Nulupkite ir supjaustykite svogūną, morką ir bulvę. Kepkite daržoves gilioje keptuvėje. Sudėkite pomidorų pastą ir šiek tiek viską dar pakepkite. Supilkite pomidorus, tris stiklines vandens, įmeskite sultinio kubelius. Virkite 15 min.

Nupilkite kukurūzus. Ant vieno tortilijos lakšto paskleiskite šiek tiek kukurūzų, apibarstykite tarkuotu sūriu ir pagardinkite kuminais. Ant viršaus uždėkite kitą tortilijos lakštą ir kepkite pašlakstytoje aliejumi keptuvėje abi puses. Patiekite supjaustę trikampėliais.

Prieš patiekiant pomidorų sriubą rekomenduojama sutrinti maisto trintuvu. Pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite su kukurūzų traškučiais ir kesadilijomis.

Skanaus!