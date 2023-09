„Iki“ pristatė 8 šviežiai iškeptas naujienas: tarp rudeniškų hitų – cinamonu kvepiantis krafinas ir duona su kanapių sėklomis

„Iki“ kepėjų su meile kruopščiai sukurtuose naujuose receptuose naudojami tik aukščiausios kokybės produktai, todėl kepiniai – ypač skanūs, purūs ir kvepiantys rudeniškais aromatais, sako Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Jie šaltuoju metų laiku papildys ir taip bene didžiausią vietoje ruošiamų kepinių asortimentą Lietuvoje.

„Kiekvieną rudenį ir pavasarį pristatome sezono naujoves, ir prie to įpratę mūsų klientai jų su nekantrumu laukia. Vos prieš porą savaičių asortimente pasirodė kulinarijos naujienos – 10 „Pagaminta IKI“ patiekalų iš bulvių. Pirkėjai bemat tai pastebėjo, ir bulviniai ar Žemaičių blynai, kroketai greitai atsirado kasdienių pirkinių sąrašuose. Tikime, kad ir su šviežios duonos, bandelių skyriaus naujienomis pataikėme į dešimtuką ir pateisinsime pirkėjų lūkesčius“, – sako V.Budrienė.

Kasdienė duona – dar įdomesnė ir skanesnė

Duona atsiduria kone kiekvieno pirkėjo krepšelyje, tad šį rudenį „Iki“ siūlo išbandyti net 4 naujus skonius – savą favoritą išsirinks ieškantys tiek saldumo, tiek lengvumo ar naujų skonių derinių.

„Kruasanų paprastai norisi dar ir dar, todėl paruošėme išskirtinę naujieną, kuri paįvairins racioną. Prancūziška kruasaninė duona yra unikalios formos duonelė, kuri kepama iš sluoksniuotos mielinės sviestinių ragelių tešlos, ji viduje lengva kaip oras, o išorėje – sluoksniuota ir traški. Ji idealiai tiks prancūziškiems pusryčių sumuštiniams“, – pasakoja „Iki“ konditeris Thierry Lauvray.

Šį sezoną „Iki“ kviečia išbandyti ir duonos su lukštentomis kanapių sėklomis. Aukso spalvos išskirtinės vertės duona yra maistinga, kvepianti namų jaukumu ir amžina vasara. Ji kepama iš sijotų ruginių bei kvietinių miltų, paskaninta medumi ir lukštentų kanapių sėklomis, kurios yra baltymų bei skaidulų šaltinis.

Tuo tarpu naujoji ryto duona su visų grūdo dalių miltais – minkšta, šviežutėlė, padengta traškia kviečių laukų spalvos plutele ir gražiu įtrūkimu, pro kurį veržiasi šviežios duonos aromatas ir matosi puri tešlos tekstūra. Ją „Iki“ kepa su visų grūdo dalių miltais ir kietųjų kviečių raugu.

Ieškantiems natūraliai saldžios prabangos vertėtų išbandyti ruginę vaisių duoną. Ji paruošta iš tamsaus, natūraliai saldaus plikinio ir gausiai gardinta džiovintais vaisiais bei uogomis – slyvomis, abrikosais, spanguolėmis, razinomis. Kas gali būti geriau – ir desertas, ir duona, tad šis „Iki“ gaminys puikiai derės tiek kasdieniam, tiek šventiniam stalui.

Sočiam užkandžiui – mini pica arba pita

„Iki“ Kepinių skyriuje pirkėjai dažnai ieško ir greito, bet kokybiško užkandžio. Jie apsidžiaugs, kad šį sezoną grįžta pamėgta, tačiau dar skanesnė ir vos 89 centus su lojalumo kortele šią savaitę kainuojanti mini pica. „Minkšta mielinė tešla, pagardinta kietųjų kviečių raugu, varške ir alyvuogių aliejumi, tirps burnoje. O sudėtyje esantys kaip pašėlę kvepiantys rozmarinai žadina apetitą. Tikimės, kad šis sotus gaminys, paruoštas su meile ir padengtas gardaus kumpio bei sūrio sluoksniu, taps vienu iš jūsų skanių įpročių“, – sako Th.Lauvray.

Išalkusius pamaitins ir dar viena naujiena – pitos duonelė su varške ir rozmarinais. Iš Viduržemio ar Artimųjų Rytų regiono atkeliaujantys baltos duonos receptai dėl puikaus skonio ir universalumo puikiai prigyja visose šalyse. „Iki“ siūlo paragauti ir tinklo kepėjų sukurtos purios, aromatingos pitos, gaminamos su kietųjų kviečių raugu, alyvuogių aliejumi, varške ir kvapiaisiais rozmarinais.

Pasigardžiavimui – krafinas su cinamono įdaru ar legendiniai sausainiai

Prancūzų konditerijos šedevras kruasanas yra ne tik daugelio mėgstamas, bet ir įkvepiantis pasaulio konditerius naujoms idėjoms. Jeigu mėgstate keksiukus ir kruasanus, jums nebereikės rinktis – krafinas su cinamono įdaru sujungia jų geriausias savybes, skonius ir tekstūras.

„Šį rudenį siūlome paragauti mūsų interpretacijos – kepinys yra unikalios formos, sukurtas iš sluoksniuotos tešlos ir praturtintas aromatingu cinamono įdaru. Smagu, kai senos geros tradicijos virsta puikiais šiuolaikiškais receptais“, – sako Th.Lauvray.

Tuo tarpu šokolado gerbėjus suvilios pasaulyje pamėgta klasika – garsieji amerikietiški sausainiai, pagardinti kakavos skonio lašais. Turbūt ne viename amerikietiškame filme matėte jaukią sceną, kurioje namų šeimininkė iš orkaitės traukia ką tik iškepusius, apskritus sausainius su šokolado gabaliukais? Graži, sutrūkinėjusi tekstūra suteikia sausainiams „Amerikietiška svajonė“ trapumo ir unikalią, lengvai atpažįstamą išvaizdą.

Vakarais – specialios nuolaidos

Rudens sezono naujienų jau ieškokite „Iki“ parduotuvių šviežios duonos skyriuose. Kai kurie kepiniai „Iki“ parduotuvėse yra kepami net tris kartus per dieną, tad visuomet jų rasite šviežių ir kvepiančių. Be to, siekiant, kad jie išsaugotų drėgmę kuo ilgiau, „Iki“ juos laiko nešildomose lentynose.

Th.Lauvray išduoda, kad tai – dar ne viskas. Netrukus pirkėjams bus pristatytos ir konditerijos naujienos, o vėsiajam sezonui įsibėgėjus kepėjai žada papildyti ir kepinių sąrašą.

Norintiems sutaupyti, jis primena ir apie „Laimės valandas“ „Iki“ parduotuvėse. Nuo 20 val. iki parduotuvės darbo pabaigos „Pagaminta IKI“ kulinarijos sveriamiems kulinarijos gaminiams, konditerijos gaminiams ir šviežiai duonai ir bandelėms taikoma net 50 proc. nuolaida.