Štai kuo galima pagardinti rytinę kavą: bus ir sveikesnė, ir dar skanesnė

Išbandykite įdomesnius skonių derinius – tereikės tik noro, nes nebrangių ingredientų namuose tikriausiai jau dauguma turi.

Neretai būtent naujienų pirkėjai ieško ir kavos lentynose parduotuvėse, pastebi prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė: „Žvelgiant į statistiką matosi, kad šioje srityje atsiradę naujų vėjų. Vis dar didžiausią dalį pardavimų sudaro malta kava, tačiau pastaraisiais metais stipriai išaugęs nemaltų kavos pupelių populiarumas – vertinama, kad šios geriau išlaiko aromatą ir skonį. Taip pat pastebimai didėja kapsulių paklausa, kuri rodo, kad vis dažniau lietuviai investuoja į kavos aparatus.“

Daugiau dėmesio pastaraisiais metais sulaukia ir aukštesnės kokybės kava, noriai išbandoma pupelių rūšių įvairovė. Aukštesnė kokybė, pasak tinklo atstovės, nebūtinai automatiškai reiškia ir didesnę kainą. Kadangi lietuviai yra dideli kavos gerbėjai, kainų konkurencija yra gana įtempta, o tai pirkėjams reiškia dažnai siūlomas nuolaidas.

Jeigu visgi nedrąsiai perkate naujoves, kasdienį kavos puodelio įprotį dar įdomesne patirtimi galite paversti ir visai paprastai – pridėjus aromatingų prieskonių ar kitų priedų, suteikiančių papildomo jėgos pliūpsnio. Pasak „Iki“ atstovės Gailės Urbonavičiūtės, tam net nereikės pirkti specialių sirupų ar retų ingredientų. Tereikės atsidaryti prieskonių spintelę ar šaldytuvą.

„Vienas kavos puodelis ir vienas prieskonis nepadarys stebuklų – svarbu kreipti dėmesį į visą dienos mitybos racioną ir pažinti, kas tinka tavo kūnui, o kas ne. Tačiau sumaniai panaudoję prieskonius ar kitus priedus, galite sustiprinti ir organizmą – duoti jam papildomų naudingų medžiagų ir antioksidantų. Nauji skoniai taip pat gali padėti atsisakyti cukraus: atradus naują derinį kavoje, saldumo poreikis gali taip pat sumažėti“, – pataria G. Urbonavičiūtė.

Cinamonas: nauda ir kūnui, ir nuotaikai

Tai puikus ingredientas, tinkantis bet kokiam gėrimui, o jo aromatas bemat nukelia į jaukų rudenį. Švelnus ir šiek tiek saldus cinamono skonis sušvelnins kavos kartumą, tad patiks net ir ne kavos gurmanams. Be to, cinamonas naudingas ir organizmui – jis turi antioksidantų, antimikrobinių savybių, taip pat gali padidinti energiją ir gyvybingumą, padėti stimuliuoti kraujotaką bei medžiagų apykaitą.

„Paprastai į puodelį kavos pakanka įberti pusę šaukštelio cinamono. Geriausia, kad tai būtų tikras Ceilono cinamonas, dar puikiau, jeigu ir ekologiškas. Taip pat galite paįvairinti patirtį – tiesiog panaudoti cinamono lazdelę gėrimui išmaišyti“, – pataria maisto žinovė.

Ciberžolės: idealu, jeigu derinsite su dar vienu prieskoniu

Šie kvapnūs ryškiai geltonai oranžiniai milteliai yra puikus sąjungininkas virtuvėje, praturtinantis įvairius patiekalus. O kodėl jų neįdėjus ir į kavą? Ciberžolės pasižymi stipriomis antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, taip pat laikoma, kad jos gali padėti virškinimo sistemai.

„Ciberžolių skonis yra švelnesnis nei cinamono, tad į puodelį galima dėti ir visą arbatinį šaukštelį prieskonio. Jos taip pat puikiai dera kavoje su pienu. Beje, jeigu nesibaidote ryškesnių skonių, įberkite ir šiek tiek maltų pipirų – tiek, kad jų skonis neerzintų. Tyrimai rodo, kad ciberžolėse esančių kurkuminų ir piperinų juoduosiuose pipiruose derinys sustiprina sveikatai naudingas prieskonio savybes“, – sako G. Urbonavičiūtė.

Imbierai: išbandykite gardų gėrimą

Tai – tikras žvalumo užtaisas. Daugelis žino, kad imbierai turi daug antioksidacinių junginių, naudingų mūsų kūno ląstelėms. Jie taip pat padeda sumažinti pykinimą, pagerinti virškinimą, naudingi ir imunitetui stiprinti.

„Grynų imbierų milteliai arba šiek tiek tarkuotos šviežios šaknies yra greičiausias ir lengviausias būdas „paaštrinti“ kavos puodelį. Visgi ne visiems toks gėrimas gali patikti, todėl verta išbandyti jemenietišką kišro gėrimą. Nedideliame puode sumaišykite puodelį vandens, 6 arbatinius šaukštelius maltos kavos, 4 arbatinius šaukštelius cukraus ir 1,5 arbatinio šaukštelio maltų imbierų. Viską užvirkite, išjunkite ir dar kartą užvirkite. Mėgaukitės iš mažu espreso puodelių – bus be galo gardu“, – idėja dalijasi G. Urbonavičiūtė.

Kakava: du gėriai viename

Gera naujiena ta, kad kakava praturtins ne tik skonį, bet ir suteiks papildomos naudos – žinoma, jeigu naudojate kakavos miltelius be priedų. Jie bus ne tik galingas antioksidantas, bet ir papildomas geležies, magnio, cinko šaltinis. O vien kvapas gali tiesiog pagerinti rytinę nuotaiką.

„Jeigu norite pajusti visą šio priedo naudą, reikia rinktis tikros kakavos miltelius, o ne tirpųjį kakavos gėrimą, kurį esame įpratę vadinti kakava. Galite į puodelį dėti net ir visą šaukštą jų – kakavos ir kavos skoniai puikiai derės. Tiesa, nereikėtų kakavos per dieną sunaudoti per daug. Per dieną nerekomenduojama vartoti daugiau nei 4–6 arbatinių šaukštelių“, – pastebi maisto žinovė.

Linkusiems eksperimentuoti – kiaušinis

Ieškantiems originalių naujovių virtuvėje verta žvilgtelti į švedus. Įdomu tai, kad į kavą jie deda ir žalią kiaušinį. Sveikatos specialistai pripažįsta tiek kavos, tiek kiaušinių naudą sveikatai, tačiau svarbu nepiktnaudžiauti nė vienu iš jų. Visgi rytinis puodelis kavos su šiuo neįprastu priedu puikiai tiks dienos pradžiai.

Kava su žaliu kiaušiniu yra labai puri, kreminė ir švelni, o pats kiaušinis neturi jokio skonio. Į kavą taip pat galima įpilti pieno arba sojų, migdolų, kokosų gėrimo, ją pagardinti medumi.

„Gamyba nėra sudėtinga: virdulyje užvirkite 1,5–2 puodelius vandens, o kol laukiate, į nedidelį puodą ant viryklės įdėkite du-tris arbatinius šaukštelius šviežiai maltos kavos, tada įmuškite žalią kiaušinį ir išmaišykite. Į paruoštą mišinį įpilkite stiklinę verdančio vandens. Nuolat maišydami virkite kavą apie 5 minutes. Praėjus šiam laikui, įpilkite likusį virintą vandenį ir virkite dar 2 minutes. Visą kavą taip pat galite pertrinti per sietelį, tačiau tai nėra būtina“, – receptu dalijasi G. Urbonavičiūtė.