Tam tikrų daržovių vartojimas karštą dieną aprūpina ne tik skysčiais, bet ir reikiamais vitaminais bei mineralais.

Suteikia vitaminų, palaiko tinkamą skysčių kiekį organizme

„Užplūdus karščiams labai svarbu papildyti organizmą skysčiais, tačiau ne visada spėjame išgerti rekomenduojamą jo kiekį. Tačiau padėti savo organizmui galime vartodami vandens gausias daržoves. Jose yra ir daugybė vitaminų, mineralų bei skaidulų, tad daržovės vasarą yra puikus lengvas, skanus ir sveikas užkandis.

Be to, šiuo metu šviežių daržovių pasirinkimas itin platus, tad kiekvienas nesudėtingai išsirinks labiausiai tinkančias jo skoniui“, – sakė Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių ekspertė.

Daržovės, kuriose yra daug skysčių, gali padėti pasiekti tinkamą organizmo hidratacijos lygį, todėl karštą dieną vertą valgyti įvairiausias vaisių ar daržovių salotas, gerti iš jų pagamintus glotnučius, skanauti įvairiausias šaltsriubes arba virtas sriubas, troškinius.

Taip pat daržovės yra svarbus daugelio maistinių medžiagų šaltinis, įskaitant kalį, maistines skaidulas, folio rūgštį, vitaminus A ir C. Be to, daržovių įtraukimas į kasdienę mitybą padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ligų riziką, reguliuoja svorį, suteikia energijos.

J. Sabaitienė pateikia ir penkių daugiausia vandens turinčių daržovių sąrašą.

Agurkai. Jie užima garbingą pirmąją vietą šiame sąraše, nes juose yra net 97 proc. vandens. Be to, agurkuose yra gausu ir organizmui itin reikalingų medžiagų, tokių kaip vitaminas K, kalis ir magnis.

Agurkuose labai mažai kalorijų. Pusėje puodelio pjaustytų agurkų yra tik 8 kalorijos, todėl šios daržovės ypač tinka svorį prižiūrintiems žmonėms.

Be to, agurkus labai lengva įtraukti į racioną: jie dažniausiai naudojami salotose, jais gardinami sumuštiniai. Ši daržovė puikiai tinka ir šaltsriubėms: jais gardinami šaltibarščiai, gaspačio arba gaminama trinta agurkų sriuba. Jie taip pat puikiai tinka ruošiant įvairiausius vaisių ar daržovių kokteilius, glotnučius.

Cukinijos. Šios daržovės ne veltui vadinamos vienomis sveikiausių. Naudingiausia jų savybė – vandens balanso organizme sureguliavimas. Net 94 proc. cukinijos sudaro vanduo.

Dėl didelio vandens kiekio cukinijose yra gana nedaug kalorijų. Viename puodelyje supjaustytos cukinijos yra tik 20 kalorijų. Valgant cukinijas organizmas pasipildo vitamino C, kuris yra būtinas gerai imuninei sistemai užtikrinti.

Cukinijas labai skanu kepti grilyje, jomis galima gardinti sriubas ar salotas, be to, iš jų gaminami ir sveikuoliški daržovių makaronai arba traškučiai.

Salierai. Tai – dar viena vandens kupina daržovė. Jo šiose daržovėse galima rasti net 95 proc., todėl salierus daugelis naudoja ruošiant įvairius gaivinančius žaliuosius kokteilius. Jie labai vertinami ir kulinarijoje.

Sriuboms, salotos ar troškiniams salierai suteikia ypatingo skonio. Juos labai skanu valgyti ir vienus – ši daržovė puikiai tinka prie humuso arba iš graikinio jogurto pagamintų padažų.

Salierai pasižymi ir organizmui suteikiama nauda: juose gausu vitamino K ir kalio.

Pomidorai. Net 94 proc. pomidorų taip pat sudaro vanduo. Pomidorai pasižymi ir didele mineralų bei vitaminų A ir C gausa.

Pomidoruose yra daug ląstelienos ir įvairiausių organizmui naudingų antioksidantų, įskaitant likopeną. Jo įtraukimas į racioną gali padėti sumažinti širdies ligų riziką ir užkirsti kelią vėžio vystymuisi.

Pomidorus skanu valgyti žalius, juos taip pat galima kepti grilyje, orkaitėje, jie puikiai tinka salotoms, makaronų patiekalams, iš jų gaminami įvairūs padažai, salsos ir, žinoma, ikoniškoji šalta pomidorų sriuba gaspačas.

Paprikos. Dar vienas vandens gausa pasižymintis produktas – paprika. Jo šioje daržovėje randama net 92 proc. Jose gausu skaidulų, C ir B grupės vitaminų, kalio ir kitų organizmui naudingų mineralų. Paprikose taip pat yra ir antioksidantų, kurie gali sumažinti akių ligų riziką.

Dėl didelio vandens kiekio paprikose labai mažai kalorijų. Viename pjaustytos paprikos puodelyje galima rasti vos 46 kalorijas. Paprikos su įvairiais padažais puikiai tinka valgyti ir vienos, jas galima kepti ant grilio, gardinti salotas, sriubas, troškinius bei padažus, be to, jos itin mėgstamos kinų virtuvėje.

Kad daržoves įtraukti į valgiaraštį būtų paprasčiau, J.Sabaitienė dalijasi karštą vasaros dieną maloniai atgaivinsiančiais receptais.

Šalta agurkų ir jogurto sriuba

Reikės:

dviejų didelių agurkų

0,7 l natūralaus jogurto

citrinos

žiupsnelio druskos ir pipirų

šlakelio alyvuogių aliejaus

mėgstamų šviežių žolelių (krapų, svogūno laiškų ir t.t.)

Kaip gaminti

Agurkus nulupkite ir išimkite sėklas. Vieną agurką sutrinkite elektriniu trintuvu kartu su svogūnu bei česnako skiltele. Kitą agurką smulkiai supjaustykite. Sutrintą agurko minkštimą sumaišykite su jogurtu, citrinos sultimis, aliejumi ir smulkintomis žolelėmis. Suberkite ir pjaustyto agurko gabalėlius, pasūdykite, pagardinkite pipirais. Sriubą patiekite šaltą. Galite prieš patiekdami papuošti žolelėmis, agurko skiltelėmis, apšlakstyti aliejumi.

Morkų salotos su salierais ir žalumynais

Reikės (4 porcijoms):

1 saliero šaknies

4 saliero stiebų

3 nedidelių morkų

2 trumpavaisių agurkų

200 g fetos sūrio

saujelės moliūgų sėklų

saujelės lukštentų saulėgrąžų

šviežių svogūnų laiškų (pagal skonį)

krapų (pagal skonį)

3 v. š. citrinos sulčių

3 v. š. alyvuogių aliejaus

druskos

Kaip gaminti

Sausoje keptuvėje truputį paskrudinkite saulėgrąžų ir moliūgų sėklas. Saliero šaknį ir morkas nuskuskite ir sutarkuokite arba supjaustykite plonais šiaudeliais. Saliero stiebus ir agurkus taip pat supjaustykite nedideliais gabalėliais.

Į dubenį suberkite paskrudintas sėklas, sudėkite supjaustytas daržoves, apšlakstykite citrinų sultimis ir alyvuogių aliejumi. Pagardinkite druska, supjaustytais žalumynais ir gerai išmaišykite. Patiekite apibarstę fetos sūriu. Skanaus!