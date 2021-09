„Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dr. Edita Gavelienė pastebi, kad bulvė yra nepelnytai įvardijama kaip nesveika daržovė. Iš tiesų bulves galima laikyti puikiu produktu, atsiduriančiu ir palankios sveikatai mitybos piramidėje.

„Bulvės istoriškai visada gelbėdavo tiek vargstančius, tiek tremtyje atsidūrusius žmones – tai produktas, kuris padėdavo išgyventi. Bulvės turi daug naudingų savybių – jose yra nemažai mineralinių medžiagų – kalio, fosforo, kalcio, geležies, taip pat įvairių vitaminų, skaidulų. Įdomu tai, kad vitamino C 100 g bulvių yra net 15 mg“, – vardija dietologė.

Anot jos, pagrindinė priežastis, kodėl bulvės laikomos nesveiku produktu, yra išpopuliarėjusi angliavandenių baimė. Nors bulves iš tiesų sudaro apie 18 proc. angliavandenių, jie yra kompleksiniai. Pavyzdžiui, bulvėse esantis krakmolas puikiai virškinamas ir suteikia reikalingos energijos.

Specialistė sako, kad vertinant bulvių maistinę vertę, jose sveikatai nepalankių medžiagų nėra.

Tiesa, kai kuriais atvejais bulvės gali turėti ir sveikatai kenksmingų medžiagų: „Kai bulvė išaugina daigelius ar yra netinkamai laikoma, joje atsiranda solanino, kuris nepalankiai veikia sveikatą. Taigi, jei nuskutus bulvę matomi pažaliavimai arba bulvė yra pradėjusi dygti – jos valgyti nereikėtų.“

Kaip ir vartojant daugelį produktų, valgant bulves E.Gavelienė rekomenduoja nepamiršti saiko bei įvairovės. Kaip ir kruopos, jos turėtų užimti ne daugiau ketvirtadalį lėkštės tūrio.

Be to, svarbu, kaip jos bus paruoštos – geriausiai valgyti virtas arba orkaitėje be papildomų riebalų keptas bulves. Taip paruoštų bulvių per dieną galima suvartoti apie 100-200 gramų.

Dietologė pataria vengti bulvių patiekalų, skaninamų riebiais padažais, turinčiais sočiųjų riebalų rūgščių, pavyzdžiui, spirgučiais, sviestu, grietine. Taip pat nereikėtų dažnai valgyti gruzdintų bulvių – jose gali būti transriebalų rūgščių, akrilamidų.

„Išvirtas bulves ar orkaitėje be riebalų keptas bulves galima valgyti ir per pietus, ir vakare, bet jei tai yra bulvių košė, plokštainis ar cepelinai, gaminami su papildomais ingredientais, tokie patiekalai sulėtina virškinimo procesą, prailgina sotumo jausmą – jie netinkami vakariniam valgymui“, – sako E.Gavelienė, patarianti bulves derinti su mėsa, žuvimi, daržovėmis arba valgyti kaip atskirą patiekalą.

„Rimi“ dalijasi bulvių, burokėlių ir pomidorų apkepėlės receptu

Reikės:

500 g burokėlių

500 g bulvių

1 svogūno

500 g slyvinių pomidorų

1 šaukšto čiobrelių

4 šaukštų lydyto sviesto

30 g fermentinio sūrio

druskos, pipirų

Gaminimas

Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C. Burokėlius kruopščiai nuplaukite, suvyniokite į foliją. Sudėkite į kepimo skardą ir kepkite orkaitėje 1 val. 20 min. Leiskite visiškai atvėsti. Tada nuimkite foliją, nuskuskite ir supjaustykite burokėlius griežinėliais. Burokėlius galite išsikepti iš vakaro arba naudoti virtus.

Svogūnus apšlakstykite 1 šaukštu lydyto sviesto ir apibarstykite puse čiobrelių lapelių. Paskaninkite druska ir pipirais. Paruoštus svogūnus dėkite ant kepimo formos dugno.

Ant pjaustymo lentos pasiruoškite savotiškus daržovių suvožtinukus: griežinėlis skustos bulvės, burokėlio ir pomidoro – ir taip sudėliokite visas daržoves. Paskaninkite druska ir pipirais. Kiekvieną suvožtinuką laikykite atskirai. Tuomet juos dėliokite eilute (arba ratu) paruoštoje kepimo formoje, kad jie šiek tiek gultų vienas ant kito. Apibarstykite likusiais čiobrelių lapeliais ir apšlakstykite 1 šaukštu sviesto. Sandariai uždenkite aliuminio folija.

Pastaba. Būtų idealu, jeigu bulvės, burokėliai ir pomidorai būtų vienodo skersmens, tada daržovių griežinėliai išeitų lygūs ir būtų lengviau formuoti suvožtinukus.

Kepkite 30 min. Tada atidenkite, pašlakstykite likusiais 2 šaukštais sviesto. Kepkite atidengtą dar apie 35 min., kol daržovės suminkštės, o pomidorai karamelizuosis. Prieš patiekdami šiek tiek atvėsinkite.