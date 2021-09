Sezamų sėklos

Sezamų sėklos yra puiki naminė priemonė nuo vidurių užkietėjimo, teigiama tyrime, paskelbtame „International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology“.

Sezamų sėklose yra daug riebalų, kurie drėkina žarnyną. Tiesiog gardinkite sėklomis salotas, kitus patiekalus, berkite jų į kokteilius, glotnučius arba sumalkite jas kavos malūnėliu ir apibarstykite bet kokį maistą.

Ankštiniai, daržovės ir vaisiai

Kad vidurių užkietėjimas kamuotų rečiau, būtina padidinti maistinių skaidulų kiekį.

Skaidulos veikia tarsi vamzdžių valiklis – jos iššveičia maistą ir atliekas iš virškinamojo trakto. Kasdienė rekomenduojama norma – 20–35 gramai skaidulų.

Maisto produktai, kuriuose yra daug skaidulų – pupelės, lęšiai, kitos ankštinės kultūros, avižiniai dribsniai, migdolai, grūdinės kultūros, daugelis daržovių ir švieži bei džiovinti vaisiai.

Visi jie gali būti lengvai prieinamos priemonės, saugančios nuo vidurių užkietėjimo.

Jei viduriai užkietėję ir skaidulų vartojate papildomai, būtinai gerkite daugiau vandens nei įprastai.

Mėtų ar imbierų arbata

Vidurių užkietėjimui palengvinti galima išgerti mėtų ar imbiero arbatos.

Mėtų ir imbierų nauda norint išvengti vidurių užkietėjimo yra įrodyta. Mėtose yra mentolio, kuris turi poveikio, atpalaiduojančio virškinamojo trakto raumenis. Imbieras turi „šildančio“ poveikio, dėl kurio organizmas išskiria daugiau šilumos; žolininkų teigimu, tai gali padėti paspartinti vangų virškinimą.

Karštas vanduo taip pat paskatina virškinimą ir palengvina vidurių užkietėjimą, todėl rekomenduojama gerti arbatas.

Švelnus vidurius laisvinantis ir detoksikuojantis vaistas – ir kiaulpienių arbata.

Sveikieji riebalai

Naminis vaistas nuo vidurių užkietėjimo – ir sveikieji riebalai. Pasak Harvardo medicinos mokyklos ekspertų, alyvuogių aliejuje, riešutuose ir avokaduose yra sveikų riebalų, kurie gali padėti sutepti žarnyną ir palengvinti vidurių užkietėjimą.

Salotos su daug skaidulų turinčiais lapiniais žalumynais ir paprastu alyvuogių aliejaus užpilu, nedidelė sauja riešutų arba šaukštas natūralaus riešutų sviesto ant vaisių ar skrebučių – puikus pasirinkimas.

Vanduo su citrina

Vanduo su citrina – taip pat nebloga priemonė nuo vidurių užkietėjimo. Kiekvieną rytą į stiklinę vandens išspauskite šviežių citrinų sulčių arba į arbatą įsidėkite citrinos.

Gaiviai rūgštus vanduo veikia ne tik kaip natūralus vaistas nuo vidurių užkietėjimo, bet ir paskatina kasdien išgerti daugiau vandens, o tai pagerina virškinimą.

Kava

Taip taip, kava taip pat padeda įveikti vidurių užkietėjimą. Ji gali stimuliuoti gaubtinės žarnos veiklą ir paspartinti jūsų kelionę į tualetą. Tačiau kava kartu yra ir diuretikas, todėl, kaip teigia Harvardo medicinos mokyklos ekspertai, būtinai gerkite vandenį, kitaip viduriai gali užkietėti.

Džiovintos slyvos ir kiti vaisiai ar uogos

Džiovintos slyvos, turinčios daug skaidulų, yra puiki priemonė, padedanti atkurti virškinamojo trakto veiklą. Trijose slyvose yra 3 g skaidulų, taip pat jose yra fenolio junginio, kuris žadina žarnyno veiklą.

Kitas puikus džiovintų vaisių pasirinkimas yra figos, kurios gali nesukelti tiek pilvo pūtimo, kiek slyvos.

Taip pat yra įrodymų, kurie patvirtina razinų, kaip priemonės nuo vidurių užkietėjimo, naudą. Razinose yra daug skaidulų, taip pat yra vyno rūgšties, kuri turi vidurius laisvinančio poveikio.

Vyšniose ir abrikosuose taip pat yra daug skaidulų, ir šie džiovinti vaisiai taip pat gali padėti atsikratyti vidurių užkietėjimo. Valgykite šiuos vaisius su jogurtu, kad kartu gautumėte žarnyną raminančių probiotikų.

Ricinos aliejus

Ši naminė priemonė nuo vidurių užkietėjimo keliauja iš kartos į kartą. Remiantis Klivlando klinika, vienas iš pagrindinių ricinos aliejaus naudojimo būdų yra vidurius laisvinantis vaistas; išgerkite vieną ar du arbatinius šaukštelius, kai jūsų skrandis tuščias, ir pajusite rezultatus maždaug po aštuonių valandų. Kodėl? Šiame aliejuje esančios medžiagos stimuliuoja žarnų veiklą.

Parengta pagal readersdigest.ca