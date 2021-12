Pati geriausia sriuba norintiems mesti svorį: svarbūs trys ingredientai

Tačiau jei turite ir kitą tikslą – numesti svorio – jums tikrai netiks riebia grietine ar kitais riebiais ingredientais pagardinta sriuba.

Pasak amerikietės dietologės Courtney D'Angelo, sveikiausia sriuba, kuri padeda numesti svorio, yra ta, kurioje daug skaidulų, vitaminų ir mineralų. O jos pati mėgstamiausia sriuba, padedanti mesti svorį, – vištienos sriuba su daržovėmis.

„Vištienos sriuba su daržovėmis yra skani, sveika ir soti, – sako C.D'Angelo, – ir nors aš mėgstu sriubai naudoti visų rūšių daržoves, svarbu žinoti, ką jos suteikia organizmui“.

Tad jei norite numesti svorio, į sriubą dietologė rekomenduoja įtraukti tris svarbiausius komponentus.

Kopūstai

Kopūstai praturtina sriubą gausybe naudingų maistinių medžagų. Juose yra daug beta karotino, vitamino C ir skaidulų, o tai gali padėti numesti svorio.

Brokoliai

Kartu su kopūstais dietologė siūlo įtraukti į sriubą ir daug maistinių medžiagų turinčias daržoves, tokias, kaip brokoliai. Juose daug skaidulų, mineralų, vitamino C, vitamino A, vitamino K ir vitamino B9 (folio rūgštis).

Brokoliai naudingi ir tuo, kad malšina uždegimą organizme. Remiantis „International Journal of Food Sciences and Nutrition“, taip nutinka todėl, kad brokolių vartojimas sumažina C reaktyvųjį baltymą kraujyje, kuris yra pagrindinis uždegimo žymuo.

Vištiena

Galiausiai C.D'Angelo rekomenduoja į sriubą dėti vištienos – taip padidinsite baltymų kiekį mityboje. „Baltymai yra labai svarbūs norint numesti svorio, nes daug baltymų turinčiam maistui virškinti reikia daugiau darbo, todėl sudeginama daugiau kalorijų“, – pažymėjo dietologė.

O jei į sriubą įbersite šiek tiek ryžių, gausite daugiau skaidulų ir ilgiau jausitės sotūs.

Tad išsivirkite gardžios ir labai naudingos sriubos – ir valgykite be sąžinės graužimo.

Parengta pagal eatthis.com