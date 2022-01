Kinrožė garsėja dėl skaisčiai raudonos spalvos ir išskirtinio, rūgščiai salstelėjusio skonio.

Iki šiol kinrožė dažniausiai buvo naudojama arbatoms ruošti, tačiau šiemet ja bus praturtinami desertai bei įvairiausi mėsos ar žuvies patiekalai.

Populiarėja visame pasaulyje

„Analizuodami pardavimų duomenis galime daryti prielaidą, kad mūsų tinklo pirkėjai neapsiriboja tradiciniais, paprastais patiekalais. Jie perima pasaulines maisto tendencijas, nori pasilepinti ir išbando naujus skonius, įvairesnius receptus, kuriems pagaminti įsigyja ir egzotiškesnių, išskirtinesnių produktų“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, apžvelgdama šių metų maisto tendencijas, sako, kad kinrožė bus vienas iš populiariausių 2022-ųjų skonių ir ingredientų.

„Gastronomijos pasaulyje matoma, kad kinrožės pradedamos naudoti įvairiausiems šaltiesiems gėrimams gardinti. Taip pat jomis praturtinami ledai, natūralus jogurtas ar kiti desertai. Pasaulio restoranai siūlo ir vištienos ar žuvies patiekalų su kinrožėmis. Be to, jau atsiranda ir šio išskirtinio skonio užtepėlių“, – sako maisto ekspertė.

Pasaulyje egzistuoja apie 220 skirtingų kinrožės rūšių, kurių kiekviena skiriasi dydžiu, forma ir spalva.

Dažniausiai iš kinrožių žiedų gaminama arbata, kuri patiekiama tiek karšta, tiek šalta. Šis gėrimas geriausiai žinomas dėl ryškios raudonos spalvos. Be to, jame gausu vitamino C, mineralų ir antioksidantų. Kinrožių arbatos vartojimas taip pat mažina aukštą kraujospūdį, padidėjusį cholesterolio kiekį, padeda virškinimui, gali padėti pagreitinti medžiagų apykaitą.

Kur kinrožes panaudoti?

Pasak V.Juodkazienės, kinrožė dažniausiai naudojama kinų, vietnamiečių, egiptiečių, Meksikos virtuvėje. Be arbatos, iš kinrožės gaminami įvairiausi sirupai, kuriais vėliau gardinami gaivinantys kokteiliai.

Ruošiant gėrimus su kinrože jie praturtinami ir kitais prieskoniais: cinamonu, kardamonu, gvazdikėliais. Jeigu norisi aštresnio skonio, gėrimus galima paskaninti ir džiovinto imbiero milteliais.

Sirupais su kinrože gardinami įvairiausi saldėsiai: uogienės, žėlė, pyragai, pudingai, natūralūs jogurtai ar ledai. Dar vienas įdomus kinrožės panaudojimo būdas: džiovintus jos žiedus susmulkinti ir įmaišyti į įvairiausių kepinių tešlą: pradedant keksiukais ir baigiant ypatingo skonio duona.

Įdomu dar ir tai, kad kinrožės sirupas naudojamas ir marinuojant daržoves ar gaminant padažus. Taip pat su kinrožės sirupais gaminami įvairiausi marinatai mėsai – ypač paukštienai ar ėrienai bei žuviai, dažniausiai baltai, tokiai kaip menkė ar paltusas.

Dar viena sparčiai populiarėjanti tendencija – kinrože pagardinti meksikietiški takai. Kinrožė naudojama gaminant ir pačius takus – jos ekstrakto maišant į tešlą, kuri nusidažo švelniai rožine spalva. Taip pat kinrože praturtinamas ir takų įdaras – dažniausiai tokiu atveju ji naudojama ne džiovinta, o šviežia.

„Kinrožė puikiai dera su kitomis prieskoninėmis žolelėmis: levandomis, mėtomis, rozmarinais ir čiobreliais. Taip pat ir citrusiniais vaisiais: citrina, apelsinais, mandarinais ar greipfrutais, ananasu, riešutais, pavyzdžiui, pistacijomis“, – sako maisto ekspertė ir dalijasi net trimis receptais, kuriuose išradingai panaudosite šį neįprastą ingredientą.

Granola su spanguolėmis ir kinrožėmis

Reikės:

4 puodelių avižų

1 puodelio pjaustytų migdolų

½ puodelio susmulkinto kokoso

¼ puodelio susmulkintų anakardžių

¼ puodelio susmulkintų lazdyno riešutų

¼ puodelio saulėgrąžų sėklų

¼ puodelio nesūdytų moliūgų sėklų

½ puodelio klevų sirupo

2 šaukštų aliejaus

½ arbatinio šaukštelio druskos

½ puodelio džiovintų spanguolių

½ puodelio džiovintų kinrožių

Gaminame

Įkaitinkite orkaitę iki 175 laipsnių. Ant kepimo skardos supilkite avižas, migdolus, kokosus, anakardžius, lazdyno riešutus, saulėgrąžas ir moliūgų sėklas. Įpilkite klevų sirupo, aliejaus ir druskos, viską sumaišykite ir kepkite orkaitėje karts nuo karto pamaišydami apie 25–30 minučių.

Į mišinį dėkite spanguolių ir smulkintų kinrožių žiedlapių, viską sumaišykite. Dar kelias minutes pakepkite orkaitėje ir leiskite atvėsti.

Kinrožių uogienė su braškėmis

Reikės:

6 puodelių braškių

3 puodelių cukraus

1 puodelio džiovintų kinrožių

4 šaukštų citrinos sulčių

Gaminame

Uogas nuplaukite, nulupkite ir stambiai supjaustykite. Užpilkite jas 1 1/2 puodelio cukraus. Uždenkite ir atvėsinkite šaldytuve mažiausiai 2–3 valandas. Kinrožes užpilkite puse puodelio karšto vandens ir leiskite pastovėti. Nukoškite žoles ir gautą skystį palikite atvėsti.

Uogas ir visą skystį supilkite į didelį puodą kartu su likusiu cukrumi. Viską užvirinkite ant vidutinės ugnies ir nuolat maišydami troškinkite. Galiausiai supilkite citrinų sultis. Kai uogienė pasieks norimą konsistenciją, nukelkite nuo ugnies ir nugriebkite putas ir supilstykite į sterilius stiklainius.

Kinrožių limonadas su levandomis

Reikės:

6 puodelių vandens

1 ½ puodelio citrinos sulčių

1 ¼ stiklinės baltojo cukraus

2 šaukštų džiovintų levandų žiedų

1 ½ arbatinio šaukštelio džiovintų kinrožių žiedų

Gaminame

Dideliame ąsotyje sumaišykite 3 puodelius vandens ir citrinos sultis. Gautą gėrimą palikite šaldytuve atvėsti. Likusius 3 puodelius vandens, cukrų, levandas ir kinrožės žiedlapius užvirinkite puode, tuomet sumažinkite ugnį iki vidutinės ir virkite apie 10 minučių. Nukelkite nuo ugnies ir leiskite atvėsti. Kai gautas mišinys atvėso – sumaišykite jį su citrininiu vandeniu ir mėgaukitės.