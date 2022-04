Prieš porą dešimtmečių Lietuvoje buvęs retenybe, dabar avokadas užkariavo ne tik gurmanų virtuves: dažnai pusryčiams jo puselė valgoma su skrudintos duonos rieke ir kiaušiniu arba dedama į glotnutį, o vakarienei nugula į salotų lėkštę.

Ir tai puiku – pavasarį ne tik norisi, bet ir reikia valgyti daugiau augalinio maisto. Todėl balandį sveikatos mėnesį švenčiantis prekybos tinklas „Rimi“ kviečia nepamiršti per dieną suvalgyti bent penkių daržovių ar vaisių.

Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, būtent tokia yra dienos norma: „Jei žmogui per dieną reikia suvartoti apie 40 maisto medžiagų, tai avokade jų yra net 30. Taigi, tai maistingiausia uoga, kurią valgydami galite gauti kone visas reikalingas medžiagas.“

Nauda sveikatai ir grožiui

Nors gydytojai dietologai dažnai rekomenduoja rinktis produktus, išaugintus ne didesniu nei 500 km atstumu nuo mūsų gyvenamosios vietos, avokadams, regis, daroma išimtis.

„Tai yra puikus karotenoidų, svarbių mūsų regėjimui, šaltinis. Taip pat juose gausu vitaminų C ir E, mineralų: kalio, cinko, mangano, seleno. Dar ir folio rūgšties, kuri svarbi baltymų apykaitai – ji būtina ne tik besilaukiančioms moterims, bet ir vaikams, kitiems suaugusiems. Be to, avokaduose yra augalinių sterolių – tai medžiagos, svarbios lėtinių uždegimų organizme slopinimui. Tiesa, dėl kryžminės alerginės reakcijos pavojaus avokadų reikėtų vengti žmonėms, kurie yra alergiški melionams, arbūzams ar moliūgams“, – pastebi gydytoja dietologė.

Daugelis yra girdėję ir apie teigiamą avokadų poveikį odai bei plaukams, tačiau gydytoja dietologė dr. E.Gavelienė mano, kad grožiui ir sveikatai naudingiausia yra ne vienas produktas, o įvairi ir visavertė mityba.

„Kasdien turime gauti būtinų maisto medžiagų, taigi, naudingieji avokadai racioną paįvairins, bet tai dar nereiškia, kad reikėtų juos valgyti be saiko. Yra ir kitas kraštutinumas – daug kas vengia avokadų dėl didesnio riebalų kiekio, tačiau tai geri, augalinės kilmės riebalai, kuriuose daug polinesočiųjų omega-3 rūgščių, itin naudingų organizmui, – sako gydytoja. – Vartoti avokadus galime kaip tik sugalvojame: dėti į salotas, gaminti padažus, kokteilius, glotnučius – siūlau eksperimentuoti ir ieškoti įvairių derinių ir skonių.“

Kaip išsirinkti, laikyti ir nokinti

Švelnus avokadų skonis tinka daugybei receptų, o kartais tiesiog skanaujame jo pasmulkinto ant skrebučio. Tik štai rasti tobulai sunokusi avokadą gali būti sudėtinga. Dažnai jie būna tai per kieti, tai lyg ir geri, minkšti, bet paskui paaiškėja, kad pradėję gesti. Kaip išsirinkti tinkamą vartoti avokadą?

„Jei planuojate avokadą valgyti tą pačią ar kitą dieną, rinkitės minkštą, bet ne per minkštą – jį paspaudus odelėje neturėtų likti įdubimo. Jei norite jį laikyti ilgiau, rinkitės kietą, bet laikykite ne šaldytuve, o kambario temperatūroje. Jei planuojate sunokusius avokadus palaikyti ilgiau – žinoma, dėkite juos į šaldytuvą, taip pristabdysite jų nokimą. O jei norite, kad sunoktų greičiau, tiesiog palaikykite saulėje arba dėkite į popierinį maišelį šalia obuolių, bananų ar pomidorų – tada susidariusios etileno dujos paspartins nokimą. Dar vienas mažiau žinomas nokinimo būdas – užberkite avokadą ryžių kruopomis ir kelioms dienoms palikite dubenyje“, – pataria prekybos tinklo „Rimi“ vaisių ir daržovių pirkimų direktorė Olga Suchočeva.

Pasak jos, geriausia avokadų rūšis yra „Hass“, nes juose randama daugiau riebalų nei kituose, be to, jie sodresnio sviestinio skonio, jaučiamos riešutų natos.

Renkantis avokadus O.Suchočeva rekomenduoja pirmiausia juos gerai apžiūrėti.

„Jei avokadai turi įtrūkimų odelėje ar didelių juodų dėmių, turbūt bus pernokę, todėl tokių nepirkite. Jei dairotės „Hass“ rūšies avokadų, ieškokite jų tamsiai žalios spalvos ar net beveik juodų, nes šviesesnio atspalvio – žali – dažniausiai yra neprinokę. Tiesa, tai galioja tik šios rūšies avokadams.

O jei parsinešėte avokadą iš parduotuvės ir norite įsitikinti, ar jis gerai prinokęs, pabandykite nuplėšti kotelį – jei tai sunku padaryti, greičiausiai bus neprinokęs, o jei jį lengvai nuimate, o viduje minkštimas žalias, be rudų dėmių – jis tinkamiausias skanauti“, – sako vaisių ir daržovių specialistė.

Pasigaminkite sveikatai palankų padažą su avokadais – gvakamolę.

Gvakamolė

Reikės:

2 gerai prinokusių avokadų

1 pomidoro

1 svogūno

1 česnako skiltelės

1 žaliosios citrinos

0,5 aitriosios paprikos

ryšulėlio šviežių kalendrų

druskos, pipirų – pagal skonį

šlakelio alyvuogių aliejaus

Kaip gaminti

Avokadus perpjaukite, išimkite kauliukus, aptepkite puseles aliejumi ir kepkite grilyje, kol gražiai apskrus.

Nuluptą pomidorą perpjaukite pusiau, išimkite sėklytes ir smulkiai supjaustykite.

Aitriąsias paprikas, pašalinę sėklytes, smulkiai supjaustykite.

Nuluptus svogūną ir česnaką taip pat smulkiai supjaustykite.

Išspauskite žaliosios citrinos sultis.

Nulupkite keptų avokadų žieveles ir sutrinkite minkštimą šakute. Suberkite pomidorus, aitriąsias paprikas, svogūną, česnaką, supilkite citrinos sultis, pagardinkite druska ir pipirais. Įmaišykite smulkintas kalendras.

Skanaus!