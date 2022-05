Naujausi tyrimai patvirtino: šis mitybos įprotis padės greičiau mesti svorį

Apžvalgoje, kuri buvo paskelbta „Nature Reviews: Endocrinology“, rašoma, kad mokslininkai įvertino 21 skirtingo tyrimo rezultatus ir priėjo prie išvados, kad trumpalaikis badavimas yra veiksmingas būdas numesti svorio, teigia „Medscape“.

Įvertinus tyrimus, kurių kiekvienas truko nuo 5 iki 12 savaičių ir kuriuose dalyvavo nuo 10 iki 150 dalyvių, daugiausia amerikiečių, rezultatai parodė, kad trumpalaikis badavimas, maisto ribojimas tam tikru metu ir vadinamoji 5:2 dieta gali padėti numesti nuo 3 iki 8 proc. svorio per 8–12 savaičių.

„Šios išvados yra įspūdingos, ir džiaugiuosi, kad tokie tyrimai atliekami“, – portalui „Eat This, Not That!“ sako mitybos specialistė Trista Best.

Be to, ji pažymi: „Trumpalaikio badavimo privalumai neapsiriboja vien tik svorio numetimu, tad šie tyrimai yra puikus pagrindas paskatinti žmones imtis saugių ir tvarių svorio metimo priemonių.“

Kalbėdama apie tai, ką žmonės turėtų daryti, norėdami sėkmingai ir saugiai numesti svorio per palyginti trumpą laiką, T.Best paaiškina, kad tuo metu, kai nesilaikoma badavimo, svarbu valgyti subalansuotą maistą.

Jeigu kyla pagunda ilgiau ištverti be maisto arba suvartoti mažiau kalorijų nei reikia, specialistė įspėja: dėl to sulėtėja medžiagų apykaita, svoris gali nustoti kritęs ir galiausiai pradėti vėl didėti.

Kalbant apie tai, ar trumpalaikio badavimo metodas padeda išlaikyti svorį ilgesnį laiką, T.Best pažymi, kad jis iš tiesų tinka ilgalaikiam svorio metimui ir jo išsaugojimui, maža to – jis turi ir daug naudos sveikatai.

Trumpalaikis badavimas yra tik laikinas kalorijų ribojimas trumpu laikotarpiu. Tuo jis skiriasi nuo įvairiausių madingų dietų, kurios reikalauja ilgalaikio kalorijų apribojimo, kurio laikytis sunku – ir dėl to sumažėjęs svoris vėl sugrįžta.