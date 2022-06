Mokslininkai paaiškino, kas nutinka, kai vos pabudę išgeriate kavos

Tačiau neskubėkite. Ekspertai sako, kad kai dieną pradedate nuo karštos kavos puodelio, iš tikrųjų sutrikdote natūralius organizmo ritmus.

Tyrimai, paskelbti „Psychosomatic Medicine“, parodė, kad kofeinas turi įtakos kortizolio kiekio išsiskyrimui. Tiesa, tai labiausiai priklausė nuo to, ar tyrimo dalyviai reguliariai gerdavo kavą ryte, ar ne.

Didžiausias streso hormono kortizolio kiekis organizme natūraliai būna ryte. Šis hormonas skatina organizmą būti budriam ir reaguoti. Taip pat kortizolis skatina gliukozės išskyrimą, stimuliuoja maisto medžiagų apykaitą.

Kaip paaiškino mitybos specialistė Carlyn Rosenblum, kavos gėrimas vos prabudus gali sutrikdyti natūralų kortizolio išsiskyrimo ritmą: kai kuriais atvejais kortizolio kiekis padidėja nenuspėjamu laiku, o kitais aukštas kortizolio lygis išlieka nuolat.

Kaip aiškina „WebMD“, iš pat ryto išgerta kava gali turėti įtakos ne tik kortizolio reguliavimui, bet ir natūraliam miego ritmui bei medžiagų apykaitai.

Tad rytą pradėdami nuo juodos kavos ar puodelio šio gardaus gėrimo su pienu, paveikiate natūralų organizmo gebėjimą pačiam reguliuoti savo veiklą.

Kas dėl to nutinka? kaip nebūtų keista, tačiau turite mažiau energijos, smegenys būna apsnūdusios, o be to, visą dieną organizmui norisi saldžių, angliavandenių prisotintų užkandžių.

Kad to išvengtumėte, nebūtina atsisakyti kavos – juk tai ne tik gardus, bet ir labai naudingas gėrimas.

Tačiau kava pasimėgaukite po pusryčių, o dieną pradėkite maistingais ir sveikais patiekalais. Šis paprastas įprotis nulems tai, kad dieną turėsite pakankamai energijos atlikti kasdienius darbus, organizmas nereikalaus ko nors nuodėmingo, o jūs galėsite rinktis sveikesnį maistą.

Nors niekada nėra lengva keisti senus įpročius, jūsų kūnas jums padėkos.

Parengta pagal tastingtable.com