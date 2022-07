Gera žinia mėgstantiems avokadus: naujas tyrimas atskleidė jų poveikį cholesteroliui

Remiantis nauju tyrimu, paskelbtu Amerikos širdies asociacijos žurnale „Journal of the American Heart Association“, valgant vieną avokadą per dieną, gali pagerėti bendra mitybos kokybė ir sumažėti blogojo cholesterolio kiekis.

Tai buvo didžiausias ir išsamiausias iki šiol atliktas avokadų poveikio sveikatai tyrimas vertinant dalyvių skaičių ir tyrimo trukmę.

Kalifornijos, Loma Lindos ir Tuftso universitetų mokslininkai atliko šešių mėnesių trukmės eksperimentą, kuriame dalyvavo daugiau nei tūkstantis antsvorio turinčių ar nutukusių dalyvių, iš kurių pusei buvo nurodyta kasdien suvalgyti po avokadą, o kitai pusei buvo nurodyta laikytis įprastos mitybos ir apriboti avokadų vartojimą iki mažiau nei dviejų per mėnesį.

Prieš tyrimą ir jo pabaigoje magnetinio rezonanso tyrimais buvo išmatuoti pilvo riebalai, o taip pat riebalai, susikaupę aplink organus.

Tyrimas parodė, kad kasdien valgant avokadus, bendra dalyvių mitybos kokybė pagerėjo aštuoniais balais vertinant 100 balų skalėje, bendras cholesterolio kiekis sumažėjo 2,9 mg/dL, o MTL arba blogasis cholesterolis – 2,5.

„Išvados rodo, kad vienas avokadas per dieną gerokai pagerina bendrą mitybos kokybę, – sakoma Teksaso technikos universiteto mitybos mokslų docentės Kristinos Petersen pareiškime. – Tai svarbu, nes geresnė mitybos kokybė yra susijusi su mažesne kelių ligų – įskaitant širdies ligas, 2 tipo diabetą ir kai kuriuos vėžio atvejus – rizika.“

Ar avokadai skatina svorio augimą?

Anksčiau atlikti mažesnės apimties tyrimai nustatė ryšį tarp avokadų valgymo ir svorio, kūno masės indekso ir juosmens apimties mažėjimo.

Pastarasis tyrimas parodė, kad nutukusiems ar antsvorio turintiems žmonėms vienas avokadas per dieną neturėjo įtakos pilvo riebalams, kepenų riebalams ar juosmens apimčiai.

Nors svorio augimas siejamas su riebiu maistu – o avokadai yra būtent riebalų šaltinis – tyrimo dalyviams svoris dėl jų nepriaugo, tačiau svarbiausia, kad šiek tiek sumažėjo blogojo cholesterolio kiekis – o tai yra svarbu siekiant geresnės sveikatos.

„Nors vienas avokadas per dieną nesumažino pilvo riebalų, bet ir neskatino svorio augimo“, – sakė Loma Lindos universiteto Visuomenės sveikatos mokyklos profesorius Joanas Sabaté.

Tyrėjai teigė, kad jie ir toliau analizuos tyrimo duomenis. Pavyzdžiui, šio tyrimo dalyviai nebuvo mokomi, kaip kasdien valgyti avokadus, o būsimi tyrimai galėtų išsiaiškinti, kaip avokadai gali būti įtraukti į mitybą ir ar pastebimi kokie nors rezultatų skirtumai dėl kokių nors konkrečių pokyčių.

Keletą idėjų, ką paruošti iš avokadų, rasite žemiau:

Avokadai širdies sveikatai

Ankstesni tyrimai taip pat parodė augalinių riebalų naudą.

Praėjusiais metais paskelbtame tyrime nustatyta, kad su maistu gaunami riebalai vaidina pagrindinį vaidmenį insulto rizikai.

Daugiau nei 117 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų dalyvavo tyrime, kuris patvirtino, jog dalyvių, vartojusių daugiausia riebalų iš augalinių šaltinių (pvz., avokadų, alyvuogių, rapsų aliejaus), insulto rizika sumažėjo iki 12 procentų.

Dalyviams, kurių vartojamą didžiąją riebalų dalį sudarė gyvulinės kilmės riebalai iš mėsos (pvz., jautienos, kiaulienos, šoninės, saliamio ir kitos perdirbtos mėsos), insulto rizika padidėjo 16 proc.

Mokslininkai nesusiejo iš pieno produktų gaunamų riebalų su padidėjusia insulto rizika.

„Mūsų išvados rodo, kad siekiant užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms, įskaitant insultą, riebalų šaltiniai yra svarbiau už bendrą riebalų kiekį maiste“, – sakė tyrimo vadovas Fenglei Wangas iš Harvardo T.H. Chano visuomenės sveikatos mokyklos.

Parengta pagal vegnews.com