6 produktai, kurie padės nuo kompiuterių ekranų pavargusioms akims: valgykite jų dažniau

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pirkėjai domisi ne tik sumanaus apsipirkimo patarimais, bet ir renkasi organizmui palankesnį maistą, stengiasi į kasdienį valgiaraštį įtraukti sezoninių daržovių ir vaisių, kitų naudingų produktų.

„Šaltuoju metų laiku pirkėjai dairosi į sezoninių daržovių ir vaisių lentynas. Atšalus orams, pirkėjų krepšelius papildo ne tik tradicinės daržovės, bet ir persimonai, o pasirodžius šviežiam derliui – citrusiniai vaisiai. Pirkėjų dėmesio sulaukia ir kiti naudingi produktai – įvairių rūšių žuvis, vietinių ūkininkų užauginta jautiena bei ekologiški produktai. Skaičiuojame, kad ekologiškų produktų pardavimai per penkerius metus išaugo net kelis kartus“, – teigia V.Budrienė.

Svarbiausi A ir E vitaminai

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, sako, kad tinkama savijauta priklauso ir nuo lėkštėje esančio maisto.

„Tai, ką valgote, gali turėti įtakos akių sveikatai ir regėjimui. Vienas iš svarbiausių vitaminų akims yra vitaminas A, todėl vartoti produktus, kurie turi pakankamą jo kiekį, tikrai patartina. Vitamino A randama morkose, kiaušiniuose, įvairios rūšies žuvyse, netgi kai kuriuose pieno produktuose.

Kitas labai svarbus vitaminas E. Jo gausu įvairiose kruopose, mėsoje“, – pasakoja V.Juodkazienė ir dalijasi dar keliais produktais, kurie pasižymi vitaminais, prisidedančiais prie geresnės akių sveikatos.

6 akims naudingi produktai

Paprikos. Žaliose, neapdorotose paprikose – gausu vitamino C. Šio vitamino paprikose randama netgi daugiau nei apelsinuose. Vitaminas C naudingas kraujagyslėms, todėl valgant paprikas mažėja kataraktos rizika. Ryškiaspalvės paprikos taip pat turi ir kitų akims naudingų vitaminų, pavyzdžiui, A ir E.

Saulėgrąžų sėklos ir riešutai. Lazdyno riešutai, žemės riešutai, įvairios sėklos, riešutų sviestas – puikus vitamino E šaltinis. O šis vitaminas, kaip jau minėta, smarkiai prisideda prie akių sveikatos.

Be to, riešutai pasižymi augalinės kilmės baltymais, B grupės vitaminais ir antioksidantais, kurie taip pat labai naudingi sveikatai.

Lašiša ir kita riebi žuvis. Riebioje žuvyje, tokioje kaip lašiša, upėtakis, skumbrė, – gausu omega-3 riebalų rūgščių, kurios ne tik itin naudingos sveikatai, atminčiai, bet ir apsaugo akis nuo glaukomos.

Būtent dėl šios priežasties riebią žuvį į savo racioną įtraukti verta. Mažas šių riebalų rūgščių kiekis organizme siejamas su akių sausumu.

Saldžiosios bulvės. Oranžinės spalvos vaisiuose ir daržovėse, pavyzdžiui, saldžiosiose bulvėse, morkose, abrikosuose yra daug akims naudingo beta karoteno ir vitamino A. Be to, vienoje saldžiojoje bulvėje yra daugiau nei pusė per dieną reikalingos vitamino C normos bei vitamino E, kurie naudingi akių sveikatai.

Kiaušiniai. Kiaušinių tryniuose yra vitamino A, liuteino, cinko ir kitų naudingų medžiagų, kurios yra labai svarbios akių sveikatai. Viena iš vitamino A funkcijų – nuo kenksmingų faktorių: ryškios šviesos, ekranų, apsaugoti akies rageną. Be to, kiaušinių vartojimas sumažina tikimybę susirgti rimtomis akių ligomis.

Citrusiniai vaisiai. Apelsinuose ir kituose citrusiniuose vaisiuose yra vitamino C, kuris labai svarbus akių sveikatai ir jų kraujagyslėms. Norint stiprinti akis – galima ne tik mėgautis šiais vaisiais, bet ir gerti jų sultis.