Paaiškino, kokios spalvos produktai užkerta kelią įvairioms ligoms, o kokie padeda lieknėti

Tinkamai pasirinkus spalvingus produktus, galime nesunkiai malšinti alkį, apsaugoti ląsteles, rūpintis sveika oda bei kitais teigiamais organizmo pokyčiais.

„Siekiame išpildyti kiekvieno skirtingą mitybą propaguojančio pirkėjo lūkesčius siūlydami įvairių rūšių ir spalvų daržoves. Pavyzdžiui, pirkėjai gali rinktis iš maždaug 30 įvairiausių pomidorų rūšių, tiek pat skirtingų salotų mišinių bei lapinių salotų, asortimente turime virš 10 skirtingų daigų ir želmenų pasirinkimų. Daržovių skyriuje išties galima rasti visas vaivorykštės spalvas. Vystome partnerystes su ūkininkais iš viso pasaulio siekdami užtikrinti, kad parduotuvių lentynas pasiektų šviežia, kokybiška ir tvariai užauginta produkcija“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmanas.

Kai kalba pasisuka apie spalvotą maistą, prieš akis pirmiausia iškyla vaisiai, daržovės, uogos, įvairios žolelės ir prieskoniai. Spalvą šioms gėrybėms suteikiantys pigmentai ne tik padeda išskirti, bet ir praturtina produktus skirtingomis maisto medžiagomis.

Kaip pasakoja dietistė V. Kurpienė, kiekviena augalinio maisto spalva turi savitą galią, tad mitybos racione būtina įvairovė.

Ugninė spalva – antioksidantų šaltinis

Dietistė atkreipia dėmesį į geltonos bei oranžinės spalvos produktus, šioje grupėje išskirdama morkas, moliūgus, kukurūzus, paprikas, apelsinus, abrikosus, persikus, bananus, papajas, mangus, greipfrutus ir kitas šių spalvų gėrybes.

„Tokios spalvos vaisiai ir daržovės turi gana didelį kiekį karotenoidų, kurie organizme virsta vitaminu A. Pastarasis padeda rūpintis rega, apsaugo nuo senatvinių akių ligų, teigiamai veikia širdį. Be to, geltonos daržovės ir vaisiai dar turi flavonoidų, zeaksantino, kalio ir vitamino C. Jie skatina kolageno gamybą ir taip padeda gerinti odos būklę, mažina cholesterolį, aukštą kraujospūdį, gerina sąnarių būklę ir netgi padeda pašalinti iš organizmo kenksmingas medžiagas“, – gerąsias savybes vardija V. Kurpienė.

Pagyrų ji negaili ir raudonai spalvai, kuria pasižymi didžioji dalis uogų, pomidorai, burokėliai, paprikos, obuoliai ir kitos daržo gėrybės: „Raudoną spalvą vaisiams ir daržovėms suteikia likopenas ir antocianinai. Šie produktai padeda mažinti per didelį kraujospūdį bei cholesterolį, gerinti sąnarių audinių būklę sergant artritu. Daugiau raudonos spalvos produktų patariama vartoti ir siekiant rūpintis odos būkle, ypač saugant nuo žalingo aplinkos poveikio, senėjimo.“

Baltų ir mėlynų produktų nauda

Stiprių antioksidacinių savybių turi ir baltos spalvos produktai, pavyzdžiui, svogūnai, žiediniai kopūstai, česnakai, bulvės, pievagrybiai, riešutai ir kt.

Pasak V. Kurpienės, jose yra ir alicino, kuris padeda mažinti per aukštą cholesterolį bei kraujospūdį, taip pat užkerta kelią kraujagyslių ir širdies susirgimams. Dar viena baltųjų produktų nauda organizmui – gebėjimas mažinti lėtinių susirgimų riziką, susijusią su hormonų disbalansu.

Tuo metu mėlynos (ir violetinės) spalvos produktai, kuriems priskiriami baklažanai, mėlynosios bulvės, mėlynės ir kiti, maitina nervinę sistemą ir yra tarsi atsvara raudoniems, oranžiniams ir geltoniems produktams. Šios spalvos produktuose esančios maisto skaidulos, liuteinas, flavonoidai, vitaminas C ir kitos naudingosios medžiagos padeda apsaugoti akis, mažinti cholesterolį, uždegiminius procesus, gerinti virškinimą, kalcio ir kitų mineralų pasisavinimą.

Žali produktai – svorio kontrolės paslaptis

Bene daugiausia pagyrų V. Kurpienė žarsto žalia spalva praturtintiems maisto produktams. Ji pasakoja, kad raminantį poveikį turinčios žalios spalvos pigmentą daržovėms ir vaisiams suteikia chlorofilas: kuo tamsesnė spalva, tuo šio pigmento yra daugiau. Žalia spalva turi raminančio ir stresą malšinančio poveikio, o tokios spalvos produktai – daugybę naudingų medžiagų.

„Žaliose daržovėse gausu skaidulų, folatų, kalcio, beta karotinų, B ir C grupės vitaminų. Toks kompleksas ne tik padeda sustiprinti imunitetą, bet ir prisideda prie gero virškinimo bei apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Be to, žaliuose vaisiuose ir daržovėse paprastai būna labai mažai kalorijų, tad tai puikus pasirinkimas norint koreguoti svorį“, – pasakoja V. Kurpienė, pabrėždama agurkų, avokadų, įvairių žolelių ir, žinoma, lapinių daržovių bei salotų naudą.

Anot dietistės V. Kurpienės, sekantys maisto tendencijas jau spėjo pastebėti, kad įvairios lapinės salotos tampa puikia alternatyva duonos paplotėliams ar lavašams. Žalesnis pasirinkimas ypač populiarus tarp netoleruojančių glitimo, besivadovaujančių keto ar paleo mitybos principais.