Šis vaisius gali atstoti brangius papildus – ir imunitetas bus stipresnis, ir širdis

Vieni iš populiariausių vaisių yra ananasai, į Lietuvą dažniausiai atkeliaujantys iš Pietų Amerikos. Kuo ypatingi ananasai ir kada verta išgerti jų sulčių?

Už ananasus turėtume būti dėkingi Kristupui Kolumbui – kelio į Rytų Aziją ieškojęs keliautojas 1493 m. pasiekė Karibų salas netoli Meksikos krantų, kur vietinių buvo pavaišintas neregėtu ir jam itin patikusiu vaisiumi.

Taip ananasai atkeliavo į Ispaniją, kur ne tik tapo kolonializmo simboliu, bet ir ypač turtingų žmonių bei karalių skanėstu.

Iš tolimų kraštų gabenami ananasai buvo tokie brangūs, kad negalintys jo įsigyti ir pavaišinti svečius rinkdavosi vaisiaus nuomą ypatingoms progoms – garbingoje vietoje padėtas ananasas demonstruodavo namų šeimininkų neva turimą turtą bei statusą.

Šiuo metu ananasai jau seniai nebėra prabangos prekė – didžiausiose plantacijose auginami ananasai mūsų stalą pasiekia įvairiomis formomis: nuo šviežių vaisių iki šaldytų, džiovintų ar konservuotų. Lietuvoje noriai vartojamos ir ananasų sultys – 2021 m. „Eckes-Granini Baltic“ užsakymu „Spinter tyrimai“ atliktos apklausos duomenimis, šios sultys patinka beveik penktadaliui vartotojų.

„Ananasų nektarą Lietuvoje gaminame daugiau nei 20 metų. Nors tai nėra pats populiariausias mūsų produktas – į top trejetuką patenka apelsinų, įvairių vaisių bei pomidorų sultys, jo pardavimai yra vieni stabiliausių. Tad galime sakyti, kad ananasų sultys šalies gyventojams yra gana įprastas maisto produktas, mažiau egzotiškas nei anksčiau“, – komentuoja didžiausios šalyje sulčių, nektarų ir vaisių gėrimų gamintojos „Eckes-Granini Baltic“ vadovas Marius Gudauskas.

Gali pagerinti širdies veiklą

Saldžiu skoniu pasižymintys ananasai yra itin naudingi sveikatai – šiame vaisiuje gausu vitaminų ir gerai savijautai reikalingų mikroelementų. Pavyzdžiui, kiek didesnis nei 200 g ananaso gabalėlis turi 100 proc. rekomenduojamos vitamino C dienos normos.

„Vitaminas C ne tik padeda palaikyti tinkamą imuninės sistemos funkcionavimą, bet ir yra reikalingas geresniam geležies įsisavinimui, spartesniam ląstelių gijimui, kuris itin aktualus gydantis po traumų ar operacijų. Be to, tai yra itin stiprus antioksidantas, saugantis organizmą nuo oksidacinio streso, kurį sukelia laisvieji radikalai, galintys nulemti net onkologines ligas“, – komentuoja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Roberta Janulytė.

Pasak jos, ananasuose gausu ir kitų naudingų mikroelementų – mangano, fosforo, cinko, kalcio, kalio bei magnio, todėl šie vaisiai gali pagerinti širdies veiklą.

„Ananasai pasižymi dideliu maistinių skaidulų kiekiu, kurios ne tik padeda virškinti, bet ir mažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Tuo metu magnis ir kalis yra naudingi mažinant aukštą kraujo spaudimą ir gerinant širdies veiklą, tuo pačiu – mažinant širdies bei kraujagyslių ligų rizikas“, – sako R. Janulytė.

Vis dėlto ananasu nereikėtų piktnaudžiauti vartojantiems kraują skystinančius vaistus – šiuose vaisiuose esantis bromelainas mažina krešumą, tad gali padidėti kraujavimo rizika.

Svarbiausia – su saiku

Vaistininkės teigimu, ananasuose taip pat gausu ir natūralių cukrų, tad šiais vaisiais reikėtų atsargiau mėgautis mažiems vaikams, sergantiems cukriniu diabetu ar pasirinkusiems mažiau angliavandenių turinčią mitybą.

„Kaip ir su kiekvienu maisto produktu, reikėtų taikyti saiką – nėra gerai vienu ypu suvalgyti nei itin didelio kiekio apelsinų, nei ananasų ar kitų egzotinių vaisių. Mėgaukimės jais saikingai, tada nevargins nemalonus pilvo pūtimas ar kiti virškinimo sutrikimai“, – pabrėžia R. Janulytė.

Pasak M. Gudausko, dėl itin ryškaus ananasų skonio jų nektaras gaminamas iš koncentruotų ananasų sulčių ir vandens – taip gaunamas kur kas švelnesnėmis skoninėmis savybėmis pasižymintis produktas, lyginant su šimtaprocentinėmis sultimis.